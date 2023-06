Itt a rendelet: egy hónap, és megszűnnek az ársopok, ez jön helyette

Június 29-én este megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben, amely tartalmazza az árstop kivezetésének részleteit.

Nem teljesen vezetik ki azonnal a rögzített árakat, ugyanis a rendeletben szerepel, hogy augusztusban és szeptemberben legalább két, eddig árstopos terméket legalább tizenöt százalékkal olcsóbban kell eladniuk a boltoknak.

A Kormány 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelete az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről címet viselő rendelet először is kimondja, hogy az élelmiszerár-stop hatálya július 31-ig szól. 2022. február elsejétől vezetté be, tehát összesen másgél évig volt hatályban.

Az árstop hatálya alá tartozó termékeket beemelte a másik, június elejétől érvényben lévő inflációellenes lépésének hatálya alá, a kötelező akciók rendszerébe. Vagyis a kormány nem mond le az aktív piacbefolyásolásról, csak másik fegyvert élesít és fejleszt tovább - írja a Portfolio.

A kötelező akciókban érintett üzletekben az ártopos termékfajták ára átmenetileg nem lehet magasabb mint a beszerzési ár, majd amikor kivezetik az intézkedést augusztusban. Vagyis a termék ára nem a piaci szintre emelkedik ezután sem, hanem kötelező dömpingárazást kapnak.

A kormány bár kivezeti az árstopot, bizonyos tekintetben még szorít is a kiskereskedelemre gyakorolt nyomáson a friss rendeletével. Eddig is volt előírás ugyanis arra vonatkozóan, hogy a kötelező akcióba bevont aktuális terméket milyen előírt mennyiségben kell rendelkezésre tartania. Ez most kiegészül, ugyanis az eddigi árstopos 8 termék kötelező akciója vonatkozásában keményebb mennyiségi előírást alkalmazna a kormány