Így készül a nyári grillszezonra az ALDI: ritkán látott akciókat robbantott az üzletlánc

Szezonális finomságok gazdag kínálatával, nagyjából 150 termékkel készül a nyári szezonra az egyik legnépszerűbb kiskereskedelmi üzletlánc. A cég szerint a termékek megfizethető áron kerülnek a polcokra: egy kiadós grillvacsora akár 500 forint/főtől is elkészíthető. A nagyobb balatoni településeken nem-élelmiszer jellegű termékek, így például szerszámok, kerti eszközök, strandfelszerelések, ruházat és háztartási termékek is elérhetőek lesznek.

Újabb akciót indított el az ALDI, ezúttal kifejezetten a nyári grillpartikhoz szükséges termékkínálattal. Az áruházlánc termékeiből egy grillvacsora akár 500 forint/főtől elérhető, amely péksüteményt, magyaros, fokhagymás vagy sajtos ízű, 6 darabos BBQ grillkolbászt 799 forint/csomag áron és BBQ szószt is magában foglal. Ha valaki pácolt csirkehúst választana nyáresti fogásként, annak sem kell sokkal többet fizetnie, hiszen ennek az alapanyagai is kevesebb mint 600 forint/főtől elérhetők: az 1 kilogrammos kiszerelésű, magyaros, vagy fokhagymás-zöldfűszeres BBQ Csirkegrilltál már 1899 forint/csomagtól kapható.

A szortimentnek részét képezik a grillezéshez szükséges grilleszközök és kiegészítők, mint a grillnyárs, a grillapát, a brikett, a kukoricacső-tartó, a grillrács tisztításra alkalmas fémkefe, vagy a hagyományos kerti sütögetéshez, főzéshez elengedhetetlen bogrács és tárcsa. Ezen kívül elérhetők a nagyobb társaságot is kiszolgáló, a fenntarthatósági szempontokat ugyancsak figyelembe vevő alapanyagokból készülő tányérok és evőeszközök, a különféle fűszersók, pácok és natúr fűszerek is.

A már felélesztett grillre, a perzselő parázsra pedig mehetnek a többféle ízesítésben elérhető grillsajtok, amelyek között megtalálható – többek között – a camembert, a gouda, a mozzarella és a scamorza. A grillezéshez a vásárlók alacsony áron választhatják a marhahús steakeket, vagy a pácolt sertés- és csirkehúsokat is, amelyek kínálatában minden kedvelt ízvilág megjelenik: a többféle kiszerelésben kapható termékek a közkedvelt magyaros, fűszeres-fokhagymás, gíroszos és mézes-mustáros ízekben érhetők el. A grillkolbászok széles választékában szintén minden vásárló megtalálhatja az igényeinek, ízlésének megfelelőt, a klasszikus grillkolbászok mellett a pulykakolbásztól a bratwurstig, a grillerektől a minivirslikig terjed a kínálat. Az ízskála itt is bőséges, többek között mustáros, mediterrán, barbecue, sajtos-baconös, jalapeno, curry, chili, fokhagyma, Provence-i ízvilág is szerepel a választékban.

A grillhúsok, kolbászok és sajtok mellett a pékáruk választéka ugyancsak a szezonhoz igazodik, az AZON MELEGÉBEN látványpékség kínálatában, valamint a szezonális termékek számára fenntartott állványokon minden, a grillezéshez elengedhetetlen péksütemény megtalálható. A többféle hamburgerzsemle mellett, a helyben sütött AZON MELEGÉBEN választék részeként elérhető császárzsemle, rozsos buci, rusztikus bagett, lepénykenyér, craft buci, Long-bun hot-dog kifli, nosztalgia kifli vagy épp sajtos snack rúd is tökéletes kiegészítője lehet bármilyen sütögetésnek, grillezésnek, bográcsozásnak.

A húsokkal harmonizáló, a salátákhoz kínált mártások, szószok gazdag kínálata is megtalálható az ALDI üzleteiben. A fűszeres mártások, a mediterrán vidékekre jellemző ízvilágú krémek, az intenzív ajvár. Az áruházlánc a Balaton környéki üzleteiben ismét bővített termékválasztékkal, köztük non-food termékkel, fagylaltokkal, grilltermékekkel és helyi borokkal készül a fő nyaralási szezonra. Balatonlellén, Gárdonyban, Szántódon, Siófokon és Balatonalmádiban található üzletei a nyári időszakban egy parkolóban felállított, légkondicionált sátorral bővülnek, ahol a nem-élelmiszer jellegű termékek, így például szerszámok, kerti eszközök, strandfelszerelések, ruházat és háztartási termékek is elérhetőek lesznek.