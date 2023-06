Luxuscikk lett a magyarok kedvenc édessége: lassan a gazdagok kíváltsága a legegyszerűbb desszert

A csokoládé ára is hatalmasat emelkedett a KSH adatai szerint. Májusra a drágulás üteme ott tartott, hogy másfélszer annyiba került már egy tábla, mint tavaly. A gyártól az RTL Híradó riportja szerint az alapanyagdrágulásra és az emelkedő bérköltségek állnak a hátterében, magyarországon viszont a különadók is szerepet játszhatnak a drágulásban.

Romániában és Bulgáriában is tíz százalék alá csökkent az infláció, miközben Magyarországon még mindig huszonkettő százalék körüli.Orbán Viktor miniszterelnök továbbra is év végére ígér egyszámjegyű inflációt Magyarországon. A GKI viszont úgy számol, az élelmiszerdrágulás decemberben is húsz százalék feletti lehet.