Őrületes luxus: ezeket a különleges állatokat fogyasztja a magyar elit!

Mára már egyáltalán nem számít ritkaságnak, ha egy étteremben, vagy akár az otthonunkban is felkerül 1-1 különlegesebb hússzelet a tányérre. Legyen szó egzotikus afrikai vagy éppen ausztrál állatokról, mediterrán vagy ázsiai kuriózumokról – de nem is kell ilyen messzire utazni, ugyanis már Magyarországon is tenyésztenek igazán érdekes emlősöket, szárnyasokat, emellett a vadászok sem unatkoznak, ha különleges vadakról van szó.

A HelloVidék most azt gyűjtötte össze, hogy mégis milyen különlegesebb húsokhoz lehet hozzájutni Magyarországon, és mégis mennyiért. Azaz mennyibe kerül a strucc, a muflon vagy például a krokodil, és milyen különleges, belföldi alapanyagokból vásárolhatunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Habár hazánk kifejezetten dúskál a vadakban és az édesvízi halakban, a statisztikák szerint leginkább baromfi- és sertéshúst fogyasztunk, ezután jön csak a borjú és a marha, a bárány, a vadhúsok, majd a halak. Alkalomadtán azonban van, hogy úgy döntünk megérdemlünk valami igazán különlegesen: eles napokon a csirkét kacsára, libára, fácánra váltjuk, a sertéshús helyett előkerül a fiatal borjú, a szarvas vagy a bárány, a pontypatkót pedig lazacderék váltja le. Egyre többen azonban már ennél is messzebb merészkednek: miért ne kerüljön a tányérunkra japán Wagyu steak, kanadai homár, sőt, krokodil, kenguru vagy emu? Miért is ne adhatnánk esélyt ezeknek az európai ember számára szokatlan alapanyagoknak? A legtöbb extrém hússal kapcsolatban pedig elmondhatjuk, hogy semmi igazán különlegesre nem kell számítanunk, amikor kicsomaguljuk őket. A hús ugyanis közelsem hasonlít már az eredeti állatra, ráadásul a hozzájuk hasonló hazai húsfajtákkal egyenértékűen kell velük bánni. Izmos, kötött textúrájú vörös húsa van a patás vadaknak, a zebrát, antilopot, bölényt a hazai marha- vagy szarvashús mintájára kell elkészíteni, természetesen attól függően, hogy milyen húsrészt kapunk (jellemzően steakhúsokat forgalmaznak belőlük, amiket egy kis utánajárással igazán egyszerű megsütni). De mennyibe is kerülnek? Így, hogy tudjuk, meddig nyújtózkodik a milliárdosok pénztárcája, ha a világ legkülönlegesebb, legdrágább húsairól van szó, kanyarodjunk is vissza a „földre” és nézzük, milyen árakon kaphatók a fentieknél jóval egyszerűbb, bárki számára elérhető alapanyagok: Krokodilbélszín: ~16.000 Ft/kg

Wagyu bélszín (A5): ~85.000 Ft/kg

Szarvasbélszín: ~13.000 Ft/kg

Bölényhús: ~18.000 Ft/kg

Kenguru: ~8.000 Ft/kg

Strucccomb: ~6.000 Ft/kg

Emufilé: ~5.000 Ft/kg

Zebra hátszín: ~10.000 Ft/kg

Muflongerinc: ~6.000 Ft/kg

Címlapkép: Getty Images

