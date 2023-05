Kiderült a magyarok egyik legendás italának titka: ezért szeretik még mindig ennyien

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több generáció is elmondhatja: málna vagy narancsszörpön nőtt fel, gyermekkorában nem fordulhatott elő, hogy ne legyen belőlük néhány üveggel a kamrában. Akkoriban még nem volt ennyiféle üdítőital, mint ma, és szörpök terén is főként e két íz közül lehetett választani. Napjainkban elképesztően széles kínálatban van részünk szomjoltók terén is, azonban ez a jellegzetesen magyar termék, nemhogy a feledés homályába veszne, de csillapíthatatlanul tündököl, sőt, képes rugalmasan illeszkedni az évről-évre megjelenő, legmodernebb trendekbe.

A szörpök mindig is egy gazdaságos, pénztárcabarát alternatívaként voltak jelen a kereskedelemben, hiszen áruk a gyümölcsitalokénál lényegesen kedvezőbb. Mágel Ágnes, a FruttaMax szörpöket gyártó Yuva Kft. tulajdonos ügyvezetője szerint ez sikerének egyik titka. „Nem beszélve arról, hogy míg gyümölcslevek esetében egy kész ízt kap a fogyasztó, a szörpöket tetszése szerint alakíthatja. Ha erőteljesebb, élénkebb ízt szeretne, többet tölt a poharába, ha pedig könnyed, alig érezhető ízesítésre vágyik, akkor kevesebbet" – jegyezte meg Mágel Ágnes. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A gyártók ma már ebben a termékkategóriában is bátran kísérleteznek, és bár továbbra is az alapízek, a málna és a narancs a legkedveltebbek, de az emberek szeretik és várják az újdonságokat, különlegességeket. Szinte nincs olyan gyümölcsíz, amiben ne készülnének szörpök, az izgalmas egzotikus gyümölcsökön át a bogyós változatokig. Trendkövetésben az élvonalban A szörpök, amellett, hogy ízek vonatkozásában erőteljesen felvették a versenyt az üdítőitalokkal, a kor jellemző trendjeibe is belesimulnak. Az egyik divatos irány a cukormentességre, illetve csökkentett cukortartalomra való törekvés itt is megjelenik. Az egészségügyi vagy más okokból ilyen típusú élelmiszereket választóknak szörpök terén sem kell kompromisszumot kötniük, számos íznek létezik „egészséges" alternatívája. „A másik lényeges vonal a minél magasabb gyümölcstartalom elérése, amit mostanában igen megnehezítenek az elszabadult alapanyagárak. Cégünk azonban mindig elkötelezett volt a magas minőség mellett, így ebben nem alkuszunk" – avatott be a szörpök gyártója. Az elmúlt évben a gyártókat a NETA törvény változása döntés elé állította, miszerint vagy megemelik termékeik gyümölcstartamát 50 % - ra, vagy literenként a NETA adótartalmát kell beépíteniük termékeik árába. A gyártók úgy döntöttek, hogy megemelik a gyümölcs százalékát, így a fogyasztók mára már sokkal magasabb gyümölcstartalmú termékeket vásárolhatnak a boltok polcain. 60 %-ra növelték a gyümölcstartalmat, így egy palackból 12 liter késztermék készíthető, ezáltal a környezetterhelés is sokkal kisebb. Sörszörp?? „Azt gondoltuk, hogy ha a sörgyártók megjelenhetnek gyümölcsös ízekkel, miért ne jelenhetne meg egy szörpgyártó sörízű termékkel? Kitaláltuk és meg is valósítottuk a Radler szörpöt! A nyár közeledtével kitűnő kelléke lehet a kerti partiknak is, hiszen a többi szörpünkhöz hasonlóan magas hígítási aránnyal rendelkezik, egy 0,5 literes palackból szénsavas vízzel hígítva 12 liter radler készíthető" – ismertette Mágel Ágnes.

Címlapkép: Getty Images

