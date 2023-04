Egyre durvul a tavaszi árháború: még nem kötelező, de brutálisan akcióz az Aldi, Lidl, Metro, Tesco

A beköszöntő, végre igazinak nevezhető tavasz sok magyart késztet arra, hogy nekiálljon a kertészkedésnek, de sokan ilyenkor szerzik be a "nyári" bútorokat is. Az áruházláncok akciós újságjainak kínálata pedig ezen a héten nem hagyta őket cserben: lássuk, mivel készültek a boltok, hol szerezhetjük be a szerszámokat és a kerti bútorokat a legjobb áron?

A tavasz végre igazán beköszöntött: a napi középhőmérséklet egyre gyakrabban megy 15 fok közelébe és még fölé is, lassan elfelejthetjük végre a széldzsekiket, és egyre gyakrabban tehetjük meg, hogy kiülünk a szabadba, vagy aki rendelkezik vele, dolgozzon a kertjében. Ezt az igényt pedig, ahogyan minden évben, most is felismerték az áruházak: a heti akciós kínálatokban egyre nagyobb számban találhatunk kerti bútorokat, virágokat, fűmagokat, kerti szerszámokat – vagyis olyasféle termékeket, amelyek a kerti munkát, esetleg csak a kikapcsolódást, a pihenést szolgálják.

Ezeket persze kedvező áron is igyekeznek a vásárlóknak adni, bízva abban, hogy mindenki megtalálja a neki való termékeket. Egy héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy a grillszezon közeledtével egyre több grillezéssel kapcsolatos terméket találhattunk a szuper-és hipermarketek akciós kiadványaiban.

Munka után...

Az e héten kiadott akciós újságokat végigböngészve erősen látszik az a tendencia, hogy az áruházak kétféle, kertben végezhető tevékenységre bontották szét a tavaszi szabadidős elfoglaltságokat: nézőpontjuk szerint leginkább a kertjükben dolgozni, illetve ücsörögni, kikapcsolódni (meg persze grillezni) szeretnének a magyarok. Lássuk először, hogy mit ajánlanak azoknak, akik az aktív pihenést kerti munkában képzelik el!

Legelőször is találhatunk növényfuttatót, amire akár futóbabot, paradicsomot vagy különböző virágokat is „felvihetünk”, és a kertünk szép dísze lehet – ezt az Aldiban szerezhetjük be kiváló, 1599 forintos áron. Ha nem növényfuttatásban gondolkodunk, hanem a földbe ültetnénk, akkor vehetünk cserépben japán mirtuszt (1899.-) vagy bugás hortenziát (3499.-), szintén az Aldiban.

A Lidl-ben kapható még álló-futó muskátli (899.-), illetve kerámiaedény is, hogy konkrétan legyen mibe ültetnünk is (1299.-). Ez az üzletlánc azonban nagyobb hangsúlyt fektet a „komolyabb” munkákra, és ez látszik is a kínálaton, a már nálunk is bemutatott Parkside termékcsaládtól kaphatunk itt fűnyírót 29 999 forintért, illetve szennyvíz-búvárszivattyút (15 999.-) is, vagyis az áruház úgy gondolkodik, hogy a május elejét sokan a nagyobb mértékű kerti munkákra szánják majd. Érdekes módon ez volt az egyetlen áruházlánc, ahol találtunk az akciós újságban locsoló tömlőt (4499.-), pedig lássuk be, ez elég sok magyar kertből nem szokott hiányozni.

Szintén a kerti munkákra, annak nagyobb lélegzetvételű formáira koncentrál a Metro áruház kínálata is. Viszont itt érdemes sietni, mert

a kerti kikapcsolódásra, munkára kínált termékeknek külön katalógusa van, és az itt bemutatott akciók csak május másodikáig, vagyis jövő keddig érhetőek el.

Az 50 literes virágföld 1 zsák vásárlása esetén 1599, 4 zsáknál 1391, 48 zsák esetén 1279 forintba kerül, vagyis az áruház itt is alkalmazza azt az árstratégiát, hogy minél többet viszünk a kijelölt termékekből, annál komolyabb kedvezményt kapunk. Számoljuk csak ki: az 1 és a 48 zsákos ár között 320 forint különbséget találunk, ezt 47-el felszorozva 15 040 forint a differencia. Vagyis ha most élünk a „több jobban megéri”-akcióban kínált árral, jelentős összeget takaríthatunk meg.

A Metroban kaphatunk még muskátlihoz való tápoldatot (1970 forint, most 22 százalékos kedvezménnyel), Zöldsziget fűmagkeveréket (1 csomag 2190, nyolc csomag azonban 1686, vagyis itt is jelentős különbség jön ki), illetve Daewoo márkájú akkumulátoros trimmert (8 990.-) és elektromos szegélyvágót (14 990.-) is. Szinte biztosan kijelenthető, hogy aki most vágna bele a kerti munkákba, az a Metro áruházban megtalálja, amire igazán szüksége van.

Édes a pihenés

Ha a fárasztó kertészkedésen túlvagyunk, jöhet végre a megérdemelt lazítás. Ki ne szeretne a saját kertjében leülni a fárasztó nap után, ha már az időjárás is megengedi? Az áruházak pedig igyekeznek is kielégíteni ezt az igényt: a Metroban mától 22%-al olcsóbban, 139 990 forintos áron kaphatjuk meg a RIO kertibútor-szettet. Ennél azért valamivel olcsóbb a Lidl-ben kapható összeállítás, ami 59 990 forintba kerül, és még napvitorlát is vehetünk hozzá 7 999 forintért. Ha ennél egyszerűbbre vágyunk, ott a napozóágy 39 990-ért, de az Auchanban sima kempingszettet is találunk 18 990 (forintért – ehhez az is kell, hogy rendelkezzünk hűségkártyával.

Szintén az Auchanban vezetünk pavilont a kertbe (79 990), de ha csak kiegészítő kellene, akkor ott a textilénszék 11 990 forintért, vagy függőszék 13 990-ért – ez utóbbi ár is hűségkártyás, az eredeti ár 18 990 forint. Ha pedig az időjárás mégsem lenne olyan kegyes, de mi nem akarunk lemaradni a kertben ücsörgés kényelméről, akkor a Tescóban vehetünk egy jó meleg takarót 2599 forintért – ha van klubkártyánk, a rendes ár 3490 forint.