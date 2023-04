Tovább forrnak az indulatok az önkiszolgáló kasszák körül: egyre több magyar vásárlónak lesz elege

Nem minden magyar vásárló fogadná örömmel itthon a teljesen személyzet nélküli boltokat, legalábbis ez derült ki a Pénzcentrum felméréséből. Németországban már javában dübörögnek a teljesen automata üzletek, ahonnan a fejlett biztonsági rendszerek miatt nehéz, szinte lehetetlen lopni. Azonban Magyarországon sokaknak még a sima, önkiszolgáló kasszák is gondot okoznak, többen egyenesen utálják őket.

Nemrégiben a Pénzcentrum bemutatta, hogyan is működik egy olyan élelmiszerbolt, ahol egyetlen eladó sem dolgozik, minden teljesen automatikusan megy. A cikkünkben bemutatott személyzet nélküli üzlet Németországban működik, és a rendszer elég okosan van kitalálva: csak a bankkártyánk beolvasása után lehet bemenni, a polcok súlyérzékenyek, és az ajtó csak akkor engedi ki a vevőt, ha mindent kifizetett, amit leemelt a polcról. Így lopni is elég körülményes, akinek pedig mégis sikerülne, annak könnyen utána tudnak menni, hiszen a kamerák és a kártyaadatok alapján pontosan tudják, ki mikor lépett be a boltba, mit fizetett, és nem fizetett ki.

Megkérdeztük olvasóinkat, ők mit gondolnak erről a rendszerről, és annak tudatában, hogy sokan még az itthon is egyre több boltban működő, önkiszolgáló kasszáktól is viszolyognak, az eredmény nem meglepő.

A majdnem 4500 válaszadó 45,37 százaléka mondta azt, hogy be sem tenné a lábát egy hasonló, személyzet nélküli üzletbe.

29,8 százalék mondta azt, hogy egyszer kipróbálná a dolgot, de inkább maradna főképpen a hagyományos boltoknál. És a válaszadók kicsit kevesebb, mint negyede jelölte meg azt, hogy ha lenne itthon is személyzet nélküli üzlet, akkor csak oda járna vásárolni.

Az eredményt alátámasztják az eredeti, személyzet nélküli boltos cikkünk alá érkezett kommentek is, sokan azt nehezményezték, hogy a konkrét német áruházban nem lehet készpénzzel fizetni például.

Csak olyan boltokba menjenek az emberek ahol készpénzzel lehet fizetni, mert megakarják a kézpénzt szüntettni! Nem szabad hagyni, mert a Szabadságodnak vége lesz! (sic!)

- vélte az egyik kommentelő, akinek a véleményével azért nem minden elemében egyszerű azonosulni. Mások az idősebb korosztályt féltették:

Ebben az országban több mint kétmillió nyugdíjas vásárló van, nem hiszem, hogy azok örülni fognak ezeknek a boltoknak. Át akarunk térni lassan mindenben egy digitalizált világra, holott van egy nemzedék, aki ebből kiszorul. Gondolok itt az-e ügyintézésre is

- áll egy másik hozzászólásban.

Az automata kasszáktól is iszonyodnak sokan

Korábbi szavazásunkon az derült ki, hogy csaknem ugyanannyian vannak az önkiszolgáló pénztárak ellen, mint ahányan melletük. Az olvasók 26,4 százaléka abszolút szereti az új vívmányt, és szerintük minden boltba kéne tenni ilyet, míg további 10 százalék van azon a véleményen: jó, hogy egyre több helyen van önkiszolgáló kassza. Eközben 16 százalék szerint egyenesen be kéne tiltani ezeket a gépeket, és a válaszadók 24,7 része nem szereti és ha teheti nem is használja az önkiszolgáló kasszákat.

A téma egyik legérintettebb korcsoportja kétségkívül a nyugdíjas korosztály, ők azok, akiknek a legnagyobb nehézséget okozhatja a boltok most már sok éve tartó újítási programja. Karácsony Mihály az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke ennek kapcsán arról beszélt, hogy az önkiszolgáló kasszák működését a fiatal nyugdíjasok viszonylag hamar megtanulják, de az idősebbeknek esetenként gondot jelenthet. Mint hozzátette, a nyugdíjasok épp ezért ragaszkodnának az önkiszolgáló pénztár mellett a személyes pénztár szolgáltatóhoz is - egyébként ez kivétel nélkül így van azokban a boltokban, ahol működnek az automata kasszák.

A téma olyannyira égető a szervezet szerint, hogy arról a Fővárosi Idősügyi Tanács március végi ülésén is szó esett, és ott a főpolgármester-helyettes ígéretet tett arra, hogy levélben megkeresik kiskereskedők csoportját és kérik az idősbarát szolgáltatást.

Az idősebbeket sokszor méltatlan helyzetbe sodorják a bolti fizetések bonyodalmait. Bántó, sürgető beszólásokra lehet itt gondolna, amik mély nyomokat hagynak az idősekben. Mindezt ráadásul olyan időszakban, amikora az élelmiszerek ára sokak számára elképzelhetetlen méretekben emelkedett

- magyarázta Karácsony Mihály. A Nyugdíjas Parlament javaslata ezzel kapcsolatban az, hogy ne lehessen addig tovább bővíteni a "robotkasszák" számát amíg ez a vágtató infláció tart. Esetleg a meglévők robotkasszák mellett a jelenleg nem működő személyes részvétellel működő kasszákat ismét kinyitni.