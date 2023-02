Óriási változást jelentett be a Kifli: erre senki sem számított

Február elsején, szerdán tartott mini sajtókonferenciát a kifli.hu, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az eseményen az online bolt bejelentette, hogy új ügyvezető lép a kifli.hu élére. Az új ügyvezető Gabriel Makki lesz. A korábbi ügyvezető Klekner Peter bár öt évre tervezett, de 2 év után mégis távozik.

A kifli.hu február elsején sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a korábbi vezető Klekner Peter leköszön ügyvezetői pozíciójáról. Bár a vezető 5 évre tervezett, két évig töltötte be ezt a pozíciót. A sajtóeseményen elmondta, nagyon feszített időszakban a covid alatt vette át a cég irányítását, ezért döntött most úgy, hogy leköszön.

Az új vezető Gabriel Makki lesz, aki a közelmúltban a Procter & Gamble Central Europe regionális alelnöke volt. Az új vezető elmondta, nincs különösebb változás a cég magyarországi irányai kapcsán, továbbra is növekedő pályán vannak. Az új ügyvezető elmondta,

végső soron a a vásárlóknak elsődlegesen azt kell eldönteni, hogy az az időt, amit hagyományosan vásárlással töltenek, azt mi mással tölthetnék, hogyha erre kevesebbet szánnának.