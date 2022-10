Újabb intézmények sora kénytelen bezárni a télre: képtelenség kifizetni a rezsijüket

A rezsiköltségek emelkedése miatt óriási bajban vannak a múzeumok: a korábbi hatszorosába is kerülhet az áram- és gázfogyasztásuk, ráadásul jövőre még durvább lehet a helyzet – írja a növekedés.hu.

A Magyar Természettudományi Múzeum már június közepén bejelentette, hogy idén télen hétfőn, kedden és szerdán zárva tartanak az energiaköltségek csökkentésére.EGyelőre úgy éz ki, higy a kisebb múzeumok kénytelen lesznek telejsen zárva tartani a fűtési a szezonban, például a Soproni Múzeum. a Központi Bányászati Múzeum, és a Macskakő Gyermekmúzeum is bezárta kapuit. Szentendrén az önkormányzat hasonló döntést hozott, november 1-től zárva tart a Ferenczy Múzeumi Centrum összes kiállítóhelye, sőt a Múzeumok Őszi Fesztiváljának november 1. utáni programjait is törölték.

A nagy múzeumok sem ússzák meg a rezsiemelést: november 1-jétől várhatóan 2023. február 28-ig a Rákóczi Múzeum, a Mátyás Király Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, valamint a Nemzeti Régészeti Intézet és bázisai kivételével – zárva tart. A lapértesülések szerint az áramért idén a vart összeg több mint hatszorosát kell kifizetnie, mint egy évvel korábban, és a gáz ára is durván megemelkedett. Még rosszabb lesz a 2023-as év, amikor egymilliárd forint fölé is felkúszhatnak a Nemzeti Múzeum rezsiszámlái. A turisztikai szempontból frekventált tóparti és Balaton-közeli múzeumokat, képtárakat, látogatóközpontokat is sújtja az energiaválság, azonban a legtöbb hely télen se zárja be kapuit, vagy csökkenti drasztikusan nyitva tartását a balatoni régióban.