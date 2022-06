Egyre jobban fáj a magyar kisboltoknak az árstop: óriásit buknak minden eladott terméken

Hatalmas veszteséget termel a kisboltosoknak az, hogy a nagykereskedelmi árakra nem vonatkozik az árstop. Egy vállalkozó tételesen felsorolta, melyik terméken mennyit bukik, és úgy számolt, havonta kb. 300 ezer forint veszteséggel jár, hogy a hatósági áras termékeket sokkal olcsóbban kell eladnia, mint amennyiért be tudja szerezni. Készletet viszont kötelező tartani a vonatkozó árucikkekből.

Komoly bajban vannak az árstop miatt a kisboltosok: mint egy Békés megyei üzlet vezetője a hvg.hu-nak elmondta, már a nagykerek is mennyiségi korlátozást vezettek be. Jelenleg a kristálycukorból naponta 20 kilót vehetnek, ami miatt az üzletben is szabtak mennyiségi korlátot.

Süveges László is emlékeztetett, hogy az árstop a beszerzési árakra nem vonatkozik, tehát a kereskedőknek emelkedhet a nagykerár, viszont ők csak a hatósági árakon értékesíthetik a vevőknek a termékeket - amikből a rendelet szerint kötelező készletet tartani. Így a sertéscomb az egyetlen, ami valamennyire nyereséges hatósági áron a vállalkozónak, mert 1499-ért adja és 1179 forintért veszi. De mint felsorolta: a Koronás kristálycukrot 290 forintért adja, a Diamant kristálycukrot pedig 270 forintért, de mindkettőt 569 forintért veszi, 1600 forintért árulja a csirkemellfilét, és 2050 forintért vásárolja a beszállítótól, a Tótkomlósi lisztet 219 forintért, a saját márkásat 179 forintért kínálja, és mindkettőt 349 forintért veszi,

legtöbbet az étolajon bukik, mert azt 699 forintér kell eladni, ám 1699-ért veszi a nagykerben,

az UHT tejet 299 forintért árulja, és 367 forintért vásárolja, a csirke far-hátat pedig 260-ért adja, és 294-ért szerzi be. Utóbbi kapcsán a vállalkozó elmondta, hogy megnőtt iránta a kereslet, mert a kutyaeledelek is egyre drágulnak. Összességében úgy számolt, hogy nekik havonta kb. 300 ezer forint veszteséget okoz az árstop, ami nagyjából egy dolgozó bére.