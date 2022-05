Itt a bejelentés: új helyekre szállít ki a Kifli.hu, sokan fognak örülni

Bosszantó, ha egy megváltozott élethelyzet, egy új munkalehetőség, vagy csak a természet utáni vágy indokolta költözés miatt le kell mondanunk azokról a kényelmi szolgáltatásokról, amelyekhez a belvárosban lakva hozzászoktunk.

A budapesti agglomerációs területeken és a környező városokban egyáltalán nem jellemző, hogy a házból kilépve azt kelljen eldönteni, melyik boltban szerezzük be a szükséges élelmiszereket. Míg egy újlipótvárosi vásárló figyelméért akár 4-5 offline store és rengeteg “kisközért” harcol, addig ez 30-40 kilométerrel arrébb már komoly fejtörést tud okozni, nem beszélve az esti vagy hétvégi nyitvatartásról. Ezt a problémát jelezték a városból kijjebb költöző vásárlók a kifli.hu felé, mire a cég gyorsan reagálva június 1-től újabb területeken indítja el a kiszállítást.

Ezzel az ott lakóknak nem csak a cipekedéssel, de a nyitvatartással és az áruválasztékkal kapcsolatos problémái is megszűnnek, hiszen a 15 kategória több mint 14.000 terméke egyszerre helyettesíti a hentest, zöldségest, pékséget, patikát, drogériát és még sok minden mást. Ár-érték aránya miatt népszerű saját márkás termékek, hazai manufaktúrák és termelők, vagy akár a londoni Marks&Spencer finomságai is könnyen elérhetők lesznek ezután.

Amikor a balatoni területeket - ugyancsak vásárlói igényekre reagálva - elindítottuk, akkor azt mondtuk, hogy oda megyünk, ahová a vásárlóink mennek. Ez most is így van, a Budapestről kijjebb költöző családok továbbra is a vásárlóink, szeretnénk őket ezután is kiszolgálni. Új területeket nyitni rizikós, költséges, és nyilvánvalóan nem az első hónapban térül meg, de szeretjük a kihívásokat és ragaszkodunk a vevőinkhöz

- tette hozzá Klekner Péter ügyvezető.

Az eddigi 75 település, a mintegy 5000 kilométeres kiszállítási terület Budapest kerületeit és agglomerációját, valamint a Balaton keleti és a Velencei-tó környékét tartalmazza. Az új területek - Vác, Erdőkertes és Őrbottyán - lakói számára a szolgáltatás 7-22h között elérhető, akár 4 órán belüli szállítással. A futár a vásárló által megadott 1 órás időablakban érkezik és a rendelés leadása után korlátozott ideig annak kiegészítésre is nyílik lehetőség, továbbá a gyermekes családok számára létrejött Kiflicske klub is elérhető. Ahogy eddig is, az új vásárlóknak ezután is ingyenes az első kiszállítás.