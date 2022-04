Búcsúzhatnak a kedvelt chips íztől a vásárlók: hiánycikké vált az egyik alapvető összetevő

Nagy-Britanniában napraforgóolaj-hiány miatt más összetevő után kell nézniük a brit chips-gyártóknak. Az orosz-ukrán háború miatt nem számíthatnak egy ideig utánpótlásra az alapanyagból, ez pedig a kedvelt rágcsálnivaló ízére is kihatással lesz. Nem csak a chipsek, a müzliszeletek íze is változhat.

Ukrajna és Oroszország szállítja a világ napraforgóolaj-mennyiségének 80 százalékát, a háború pedig komoly hatást gyakorol az utánpótlásra ezen a téren is írja az Infostart a Sky News cikke alapján. Kim Matthews, a legnagyobb brit napraforgóolaj-forgalmazó cég, az Edible Oils kereskedelmi igazgatója szerint a hiány több mint egy évig is eltarthat ebből a legnagyobb mennyiségben használt olajfajtából. Így egyes termékek, többek között a chips- és müzliszeletgyártók kénytelenek voltak a napraforgóolajat finomított repceolajjal helyettesíteni. Ezt nem feltétlenül tüntetik fel a címkéken, viszont érdemes ebben az időszakban a címke szerint napraforgóolajat tartalmazó termékeket úgy kezelni, mintha a repceolaj is fel lenne tüntetve az összetevők sorában. A repceolaj mint allergén rizikója alacsony. Napraforgóolajat a kenyér, a kekszek és a majonéz készítésekor is felhasználnak, így a változások ezeket a termékeket is érinthetik.