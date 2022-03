Mérgező kakaóport hívtak vissza a boltokból: ha ilyet vettél, ne egyél belőle

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) visszahívja a Torras Bio csökkentett zsír tartalmú kakaópor bizonyos azonosítókkal rendelkező termékeit. A termékvisszahívás oka magas aflatoxin-tartalom.

Magas aflatoxin-tartalom miatt visszahívja a Nébih az Asix Distribution Kft. által forgalmazott Torras Bio csökkentett zsír tartalmú kakaópor gluténmentes, hozzáadott cukor nélkül 150 g elnevezésű terméket – közölte a hivatal még pénteken. A kivonás a 2023. január 31. minőségmegőrzési idővel, és a 21204-01 tételszámú termékeket érinti. A Nébih kéri a vásárlókat, ne fogyasszák el, ha vásároltak a termékből. A vételárat a boltok megtérítik.

Az ok a magas aflatoxin-tartalom. "A mikotoxinok különböző penészgombák által termelt másodlagos anyagcseretermékek, melyek elfogyasztva az állati és emberi szervezetre egyaránt toxikus hatást fejtenek ki. Közülük talán a legsúlyosabb problémát okozó mikotoxinok az Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus és Aspergillus nominus gombák által termelt aflatoxinok" - írja a Nébih. Az aflatoxinok már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek.