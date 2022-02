Az árstop a legújabb gigaakció a magyra boltokban: ezekért a termékekért őrülnek meg vásárlók

Jóval több fogyott a boltokban az elmúlt két hétben azokból a termékekből, amelyeknek az árát vissza kellett csökkenteni a tavaly októberi szintre. A Portfolio értesülése szerint nagyjából 60-80 százalékos forgalomnövekedés tapasztalható a nagyobb láncoknál az árstopos termékeknél.

Az árstopos termékeknél hatalmas forgalomnövekedés tapasztalható: eddig 60-80 százalékos bővülésről hallani, de a forgalomnövekedés egy része könnyen lehet, hogy nem a háztartások vásárlási kedvével magyarázható.

Még a mennyiségi korlátozás mellett is vannak olyan kisboltok, akiknek megéri betérni a nagy láncokba, hogy az ottani (a tavaly októberivel megegyező) áron tudjanak vásárolni, hiszen a beszállítók már ennél is magasabb átadási áron kínálják nekik a portékát, akik ráadásul újabb áremelést terveznek. Megkérdeztük a cégeket, hogy milyen mértékben nőtt a forgalmuk az árstopos termékeknél: akik válaszoltak, azok a kereslet erős növekedéséről számoltak be.

Bizonyára kicsit többet vesznek a háztartások az árstopos termékekből, 5-10, talán 20%-kal többet. A 60-80-300%-os növekedés azonban egyértelműen nem csak a családok számlájára írható

– mondta egy, a kiskereskedelemre rálátó, a téma érzékenysége miatt név nélkül nyilatkozó forrás. Szerinte a forgalomnövekedésben benne vannak azok a kisboltok is, amelyek a beszállítóktól most februárban magasabb áron kapják a termékeket, mintha besétálnának a nagy láncokba.