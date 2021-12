Fontos változás élesedik a SZÉP-kártyáknál: itt vannak a részletek

Február elsejétől már élelmiszert is vásárolhatunk SZÉP-kártyánkkal, sőt még egy évig bármely zsebből költhetünk bármire.

A Magyar Közlönyben megjelent, hogy a SZÉP-kártyák felhasználási feltételeinek változásának szeptemberi határideje kibővült további egy évre. Így a rendelet szerint továbbra is bármely zsebből bármire költhetnek a kártyatulajdonosok. Sőt, bővül is a lista, ugyanis februártól már élelmiszerre is költhetünk a kártyán lévő összegből.

Februártól egyelőre május 31-ig lehet majd élelmiszert vásárolni SZÉP-kártyával, egyedül alkoholt és dohányárut nem vásárolhatunk majd így. Azonban, mivel megszűnik a járvány miatti rendkívüli adókedvezmény, a dolgozók mintegy tizedével kaphatnak kevesebbet kártyáikra.

Fata László, a Cafeteria Trend ügyvezetője az RTL híradóban elmondta, hogy jövőre az adó ismét 28 százalék lehet a SZÉP-kártyákon lévő összegek után a 2021-es 15 százalék helyett.