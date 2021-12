Kiderült a nagy bejgli-titok: ezzel etetnek minket valójában a boltok, óvatosan a filléres tekercsekkel

A karácsonyi édességek előhírnöke, és az ünnepi asztal elengedhetetlen kelléke a bejgli, vagy a tekercs- amit hivatalosan nem lehet bejglinek nevezni. Van, aki a mákosra esküszik, van aki a diósra, sokan vásárolnak cukrászdából, de van, aki el is készíti odahaza az igen komplikált édességet. Mi is megkérdeztük a nagyobb üzletláncokat, hogy ők hogyan készülnek a bejgli-szezonra.

A bejglit nagyon könnyű elrontani. Elronthatjuk a tésztát, szárazzá süthetjük, lehet rossz a töltelékünk is, ráadásul rengeteg hozzávalóra van szükség egy rúd bejglihez, ami borzalmasan drága. A mák, és a dió horroráron van, hiszen csak a dió 10-12 százalékkal drágább, mint tavaly, de az inflációnak köszönhetően a liszt, a tojás és a cukor is egyre drágul. Így nem meglepő, hogy sokan megkerülve a zsebbenyúlós időpazarlást, inkább boltból vásárolnak.

Azonban nem mindegy, hogy hol, és milyen bejglit vásárolunk, hiszen a boltokban is rászaladhatunk a gyenge minőségű utánzatokra. Sokan nem tudják, de bizony szigorú szabályozás vonatkozik arra, hogy mi nevezhető bejglinek, és ez a Magyar Élelmiszerkönyv leírása alapján be is van határolva az. A szabályozás szerint a kész sütemény legalább 250 grammos, a tészta alapjául pedig búzafinomliszt, élesztő, só, zsiradék, cukor, tej (vagy tejpor), tojás és víz szolgál. A zsír-és cukormennyiségére is oda kell figyelni, se túl sok, se túl kevés arányt betartva. A zsíradéknak a bejgli szárazanyag tartalmának 22 százalékát, míg a cukor esetében annak 7 százalékát kell elérnie.

Előírás szerint a töltelék mennyisége legalább a késztermék 40 százalékának kell lennie, ez alatt ugyanis csak tekercsről beszélhetünk.

Ugyanakkor ez nem befolyásolja azt, hogyan kell belülről kinéznie a süteménynek, miután a bejgli készülhet sok tésztával, de akár a töltelék is lehet látványosabban több. Az viszont mindenképpen fontos, és kikerülhetetlen, hogy a bejglitöltelék fajtája a csomagoláson, valamint a termék nevében is szerepeljen.

Hol vegyünk bejglit?

Szinte mindegyik nagy áruházlánc kínál az adventi időszakban bejglit, vagy tekercset. A polcokon megtalálhatóak a klasszikus mákos, és diós variációk, egyes helyeken azonban mentes, sőt ínyenc tekercseket, bejgliket is vásárolhatunk. A Tesco mindkét kategóriában hagyományos ízekkel készül az ünnepekre.

A csomagolt termékek közül is leginkább a hagyományos diós és mákos ízek fogynak, ezt követik népszerűségben az olyan különleges ízek, mint a gesztenye, vagy a csoki. Karácsonyi medált is árulunk, ami lényegében egy kerek bejgli, ezt mákos-almás, valamint diós-aszalt sárgabarackos ízekben kínáljuk. Bejgliből, és tekercsekből összesen 550 000 darabos értékesítéssel számolunk, ha ezeket a termékeket egymás mellé tennénk, azok kiadnák légvonalban a Budapest és Debrecen közötti távolságot.

- osztotta meg velünk a Tesco áruházlánc, ahol a mákos bejglit 559, a tekercset 399 forintért, míg a diós bejglit 559 forintért, tekercset pedig akciósan 399 forintért vásárolhatunk. Az Aldi üzletlánc polcain is megtalálható a sütemény, a korábbi időszakhoz hasonlóan ismét a látványpékség szekcióban.

A 300 grammos kiszerelésű, frissen, helyben sütött bejgli diós és mákos változatban is kapható, mindkettő termék ára 499 forint. A 400 grammos kiszerelésű, diós, mákos, illetve gesztenyés ízben kapható Pantastico bejgli ára 699 forint. A Gerbaud diós, és mákos bejglije 500 grammos kiszerelésben érhető el üzletünkben, a diós 2299, míg a mákos 1999 forintért.

- tette hozzá az Aldi üzletlánc, akik azokra is gondolnak az ünnepi szezonban, akik ételintolerancia miatt nem élvezhetik a klasszikus karácsonyi süteményt. Számukra az Enjoy Free sajátmárka alatt gluténmentes diós, és mákos tekercs teheti teljessé az ünnepeket, mindkét ízvariáció 1799 forintba kerül. A bejgli mellett mákos és diós fonott kalács is kapható 250 grammos kiszerelésben 549 forintért, míg a szintén 250 grammos, laktóz- és gluténmentes mákos, és diós kalács egyarán 999 forintba kerül. A vállalat tapasztalatai szerint az ünnepek közeledtével folyamatosan nő a kereslet a bejgli, a kalácsok és a karácsonyi sütemények iránt is.

A Lidl üzletei szintén kiemelt figyelmet fordítanak az ünnepi időszakra, és ennek megfelelően készülnek. Náluk is a bejgli a karácsonyi ünnepek sztárja, így az áruházlánc több ízesítésben, és kivitelben is kínál vásárlóinak.

A bejgli, és a tekercs is elérhető az áruházlánc helyben sütött kínálatában. A bejgli háromféle - mákos, diós és gesztenyés - töltelékkel vásárolható meg, a 295 grammos bejgliért 499 forintot kell fizetni. A tekercs kakaós, és fahéjas ízesítésben kapható, a 300 grammos tekercs 399 forintos áron vásárolható meg.

Az áruházlánc Deluxe kínálatában az 500 grammos diós, és mákos bejgli 999 forintba kerül, azonban a mélyfagyasztott péksütemények között is elérhető ez, diós és mákos ízesítésben, a 2x350 grammos kivitel 999 forintért vásárolható meg.

ELINDULT A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

Cukrászdától is rendelhetünk

Aki viszont biztosra menne, és szeretne házias ízeket az ünnepi asztalra, az az ország híres cukrászdáitól is rendelhet bejglit. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke lapunknak elmondta, hogy jó minőségű bejglit csak jó minőségű és természetes alapanyagokból lehet készíteni, rengeteg törődéssel, odafigyeléssel. Véleménye szerint egy jó minőségű bejglinek szép fényes, és márványozott a külseje, ami a helyes technológiai sorrend következményeképpen alakul ki. A töltelék-tészta aránya általában 50-50 százalék, de már 40 százalék töltelékaránytól hivatalosan is lehet bejglinek nevezni a süteményt. A 40 százalék alattiak a tekercsek, amik általában több szempontban sem felelnek meg a hatályos Magyar Élelmiszerkönyvi előírásoknak. Elmondása szerint a vendégek többsége a gazdagabb, több töltelékkel készült bejgliket keresik, ezért nem ritka a 60 százalék körüli töltelékaránnyal készült termék sem.

A hagyományos bejgli tésztája pozsonyi tésztából készül, ami a saját tapasztalatom alapján akkor a legjobb, ha a vaj mellett egy kevés zsírt is használunk, így tovább marad omlós a tészta. Ha nem tudjuk, vagy nincs rá időnk, hogy otthon készítsük el a bejglit, akkor egyértelműen a cukrászdák kínálatát ajánlom, finomabbnál-finomabb bejglikkel készülnek a kollégák.

- tette hozzá a szakmai elnök. A karácsonyi őrület az otthonokban még csak most kezdődik, sokan frissen szeretnék a süteményt az asztalra helyezni.

Sokan december 24-én szeretik megvenni a bejglit, mert úgy gondolják, hogy akkor a legfrisseb, de nyugodtan megvehetnék egy héttel előtte is, mivel hűvös helyen viszonylag sokáig eltartható a sütemény. Én a kéthetes bejglire esküszöm, szerintem akkor a legideálisabb az állaga, szépen szeletelhető, és ha jól dolgoztunk, akkor a töltelék szaftossága, és a tészta omlósága is pont a tökéletes arcát mutatja.

A legkedveltebb ízek továbbra is a hagyományos diós, és mákos töltelékű bejglik. A szakmai elnök kérésünkre elmondta, hogy ezekből fogy a legtöbb mindenhol, ezt követi harmadik helyen a gesztenyés töltelék, de jönnek a trónkövetelők is.

Az Év Bejglije versenyre ebben az évben is érkeztek igazán különleges variációk is, az idei ínyenc kategória győztes bejglijénél például Irsai Olivér szőlőpálinkába áztatott vörösáfonyával és fekete szezámmaggal, fahéjjal ízesített mandulás frangipane-t használt fel a nyertes.

- mesélte Erdélyi Balázs, szakmai elnök. A bejgli népszerűsége az ipartestület véleménye alapján is töretlen. Az elnök elmondta, hogy az ipartestület Év Bejglije versenyét sem a bejgli népszerűségének növelésére szeretnék szentelni, hanem leginkább a minőség javítására, ugyanis a valóban jó minőségű bejgliket sajnos még mindig népszerűsíteni kell, és nem csak a szakmán belül, hanem a fogyasztóknál is.

Már november elején tele vannak a multik polcai a silány bejgli utánzatokkal, amik még ha meg is felelnének az előírásoknak, de szakmai szemmel nagyon messze vannak a hagyományos bejgliktől. Természetesen az ára is, ami lehet, hogy kedvet csinál a vásárláshoz egyeseknek, de mielőtt megvennénk érdemes kicsit belegondolni, hogy mennyibe kerül a dió, a vaj, a méz, a citrom… Ezek után már inkább furcsának kell éreznünk, hogy miként lehet pár száz forintért nyereségesen eladni egy 500 grammos bejglit. Ahogy évek alatt nagyjából teljesen eltüntek a bevonó masszából készült mikulásfigurák a polcokról, remélem úgy fog letisztulni a bejgli kínálat is, de ehhez szükségünk van a fogyasztókra is, hiszen az Ő döntésük, az Ő választásuk dönt ebben is.

- mondta Erdélyi Balázs, aki végezetül elmondta, hogy a bejgli sikere a hagyományok tiszteletében rejlik, ami olyan régi időkre nyúlik vissza, amikor a diót még a rontás ellen ették és a mák fogyasztásától pedig a bőséget várták. Közel kétszáz éves hagyománya van már a bejglinek az írott emlékek szerint, ezért is álljunk tisztelettel hozzá, akkor is amikor készítjük és akkor is amikor fogyasztjuk.