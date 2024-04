Indul a nyári boltháború a Balatonnál: rálicitált az ALDI a Lidlre, ezzel csábítanák magukhoz a fiatalokat?

AZ ALDI mintegy 100 szezonális új munkavállalót keres, a kezdőbér több mint bruttó 550 000 forint - közölte a vállalat. A boltlánc június 1. és augusztus 31. között 10 Balaton környéki üzletét is kiemelt, az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánítja, amelyek a korábbinál is hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat, még jobban alkalmazkodva a nyaralók életéhez.

A nyári időszakban jelentősen átalakul a turisztikai régiókban található üzletek vásárlóinak összetétele. A helyi lakosok mellett a pihenni vágyó magyar és külföldi nyaralók is az áruházlánc üzleteiben szerzik be az üdülésük során szükséges élelmiszereket és non-food termékeket. A cég idén is úgy alakítja ezen üzleteinek nyitvatartását és árukészletét, hogy biztosítsa a gondtalan és kellemes bevásárlási élményt vásárlói számára. Az áruházlánc a Balaton környéki üzleteiben ismét bővített termékválasztékkal, fagylaltokkal, grilltermékekkel és helyi borokkal készül a fő nyaralási szezonra - közölték.

Az ALDI június 1. és augusztus 31. között 10 Balaton környéki üzletét is kiemelt, az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánítja, amelyek a korábbinál is hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat, még jobban alkalmazkodva a nyaralók életéhez. Az áruházlánc mintegy 100 új szezonális munkahelyet hoz létre a megnövekedett forgalom kiszolgáláshoz. A munkavállalók a határozott idejű munkaviszony keretén belül teljes, illetve heti 30, vagy 35 órás részmunkaidőben is dolgozhatnak.

A vállalat a szezonális balatoni pozíciókban tovább emelte béreit, így ezekben az üzletekben heti 30 óra esetén havi bruttó 413 325 forint, heti 35 óra esetén havi bruttó 482 213 forint, míg 40 órás munkaviszony esetén havi bruttó 551 100 forint a járandóság. A cég juttatási csomagja kivételesen vonzó ajánlat lehet azok számára, akik a nyári időszakban a Balaton környékén vállalnának munkát. Az áruházlánc ezekbe a pozíciókba felsőoktatási hallgatók jelentkezését is várja - közölték.

A közlemény szerint a Balatonlellén, Gárdonyban, Szántódon, Siófokon és Balatonalmádiban található üzletek a nyári időszakban egy parkolóban felállított, légkondicionált sátorral bővülnek, ahol a non-food termékek, például szerszámok, kerti eszközök, strandfelszerelések, ruházat és háztartási termékek is elérhetőek lesznek. Ezen felül az ALDI minden tókörnyéki áruházban fagylaltszigeteket alakít ki.

