Meghozta a vásárlási kedvet a korlátozások eltörlése: durva forgalom volt a magyar boltokban

Élénk forgalmat tapasztaltak nyáron a szupermarketek, valamint érzékelték a maszklevétel jótékony hatását is. A szezonális slágereken felül a non-food termékek iránt növekedett meg a kereslet, most pedig indul az iskolakezdés szezonja.

A fogyasztók vásárlási szokásai a koronavírus-helyzet megjelenését követően nagyban átalakultak, tudatosabban intézték a beszerzést, kevesebb alkalommal, de nagyobb értékben vásároltak - írja a Világgazdaság. A Lidl beszámolója szerint a korlátozások megszűnését követően a szokások visszaálltak a veszélyhelyzet előtti állapotra, és hasonlót tapasztaltak az Auchannál is, ahol még több vásárló kereste fel fizikailag is az áruházakat, így nyáron a magasabb kosárérték mellett a tranzakciók száma is növekedést mutat.

A vásárlások gyakorisága a Tescónál is emelkedett, de a kosárérték még a tavaly nyári szinthez hasonlóan alakul. Az Aldi tapasztalatai szerint a pandémiás korlátozások feloldása után úgy tűnik, folytatódnak a lezárások alatt kialakult trendek, vagyis a vásárlók inkább ritkábban, de nagyobb értékben vásárolnak az üzletekben. A CBA is alacsonyabb vásárlószámot, ám magasabb kosárátlagot jegyzett, ami sikeressé tette a nyári hónapokat.

Több boltlánc is azt írta, hogy a maszkviselési szabályok, és a többi korlátozás eltörlése jótékonyan hatott. A a szezonális termékek: az ásványvizek, az üdítők, a jégkrémek és a sörök fogyasztása növekedett. Hasonló volt a trend a nem élelmiszerjellegű szezoncikkek: a kerti bútorok, a játékok, a medencék, a strandfelszerelések és a sporteszközök területén is a Tesco szerint.

Az Aldinál a dinnyeszezon extrém módon sikeres volt, a grilltermékek esetében a klasszikus árucikkek, a kolbászok és a pácolt sertéstarja mellett a vegán áruk iránt is kimagasló kereslet mutatkozott. Az Auchan szerint a legnagyobb forgalomnövekedést a jégkrémek esetében tapasztalták, emellett kiemelkedő mennyiségű medencét értékesítettek.