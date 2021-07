Új házhozrendelős szolgáltatás tarolná le Magyarországot: a Netpincér leszerződött az egyik legnagyobb üzletlánccal

Hőségriadó, focimeccsek, home office – minden okunk megvan rá, hogy egy kisebb bevásárlás kedvéért ne akarjuk elhagyni a lakást. A Tesco és a NetPincér most indult együttműködésének köszönhetően még egy szolgáltatással bővült azon platformok listája, ahonnan egy ételrendelés ideje alatt beszerezhetjük a legszükségesebb dolgokat anélkül, hogy kimozdulnánk otthonról.

Már két budapesti Tesco Expresszből rendelhetnek házhoz élelmiszert a környéken lakók az áruházlánc és a NetPincér próbajelleggel indult együttműködésének köszönhetően. A Thaly Kálmán utcai és Erzsébet Királyné útjai üzletekből főként biciklis futárok szállítják házhoz a NetPincér oldalán megrendelt termékeket a rendelés leadásától számított akár 30 percen belül. A kiszállítás a két kijelölt üzlet nagyjából 3 km-es sugarú körzetében érhető el.

„Egyre nagyobb az igény a házhozszállításra, így online szolgáltatásainkat a változó igények alapján folyamatosan fejlesztjük és bővítjük. Ennek egy újabb eleme a NetPincérrel kötött megállapodásunk, amely lehetővé teszi, hogy azok is kényelmesen és egyszerűen vásároljanak a Tescóból, akiknek gyorsan van szükségük mindössze néhány élelmiszerre, például hideg italra és rágcsálnivalóra az esti meccsnézéshez vagy néhány kifelejtett alapanyagra a sütés-főzéshez” – mondta Pálinkás Zsolt, a Tesco Global-Zrt. vezérigazgatója.

Kis bevásárlás, nagy segítség

A vásárlók 8 és 20 óra között tudják leadni a rendelésüket a NetPincér oldalán, ahol körülbelül 1000 termék között válogathatnak. A kínálatban a mirelit áruk kivételével hűtött élelmiszerek is találhatók, amelyeket hőszigetelt thermoboxokban szállítanak ki a futárok. A leadott rendelések azonnal megjelennek az adott üzlet rendszerében, amelyet az áruház munkatársa készít össze nagyjából 15 percen belül, hasonlóan ahhoz, mintha a vásárló maga pakolna a kosarába. Az elérhető termékek listája – a bolti készletet követve – naponta ötször frissül. Amennyiben pedig valamelyik kért tétel esetleg éppen mégsem érhető el, a NetPincér egyeztet a vásárlóval, hogy kéri-e a többi termék kiszállítását. A futárok ezt követően 10-12 perc alatt házhoz viszik a rendelést, vagyis akár fél órán belül megérkezik a bevásárlás, amit a NetPincéren keresztül kizárólag online lehet kifizetni. A rendelés típusától és mennyiségétől függően pedig a termékeket a bicikli mellett a futárok motorral vagy autóval is ki tudják szállítani.

A NetPincérrel a Tesco is belép a gyorskereskedelembe

„A NetPincérnél mára túlnőttünk az étel-házhozszállítási piacon, és elhoztuk a vásárlás új generációját, a gyorskereskedelmet Magyarországra, aminek köszönhetően akár 30 percen belül kiszállítjuk megrendelőink számára az élelmiszereket és háztartási cikkekeket. A fogyasztóink visszajelzéseiből is látjuk, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy mindent, amire csak rövid időn belül szükség lehet, házhoz tudjanak rendelni tőlünk. A friss készételek mellett így egyre népszerűbbek az élelmiszerek is, köztük például a sör, a szénsavas üdítők, a péksütemények vagy akár a főzéshez szükséges alapanyagok, amelyekre sokszor azonnal van szüksége a tőlünk rendelőknek. Ezért is örülünk annak, hogy több mint 5000 éttermi és 330 üzleti partnerünk mellett kínálatunkat az egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánc termékeivel is bővíthetjük. Reméljük, hogy a próbaidőszakot követően további Tesco áruházakat tudunk bevonni a kiszállítási körbe, hogy még

több otthonba eljusson a villámgyors vásárlás lehetősége” – mondta Patai Zoltán, a NetPincér ügyvezetője.