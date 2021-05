Durván lenyomta ennek a húsnak az árát a járvány: pedig nem csak az éttermekben kelendő

Szinte alig kezdődött el 2020 márciusában a vadászszezon, amikor a vírus berobbanása miatt mondhatni az egész ország leállt. A határok le-, az éttermek bezárása és a kijárási korlátozások mély nyomot hagytak az ágazatban, amely kapcsán az Országos Magyar Vadász Kamara Békés és Csongrád-Csanád megyei szervezetei is megszólaltak.

Egyik megyei szervezetet képviselő titkár sem igyekezett elbagatellizálni a tényt, hogy a COVID-19 vírussal terhelt 2020-as év bizony, a vadász társadalom körében is okozott nehézségeket. Az ágazat bevételeinek jelentős részét a vadászturizmus adja, amely a határok időszakos lezárásával számottevően bezuhant az előző évek átlagaihoz képest.

Az alföldi vadásztársaságok bevételeinek gerincét az őzbakvadásztatás adja. A tavaszi korlátozások az őzbak vadászati idényének kezdetén a külföldi bérvadászok távol maradását jelentette. A májusi enyhítésekkel valamennyire beindult a vadászati turizmus, de sokkal kevesebben érkeztek hazánkba a spanyol, olasz, osztrák és német vendégvadászok.

"Az augusztusi üzekedésre a kedvező viszonyok miatt fellendült a vadászati turizmus, ezzel javult valamennyit a bevételkiesés miatti anyagi helyzet. Összességében elmondható, hogy az őzbakokból származó bevétel jelentősen elmaradt a megszokottól, darabszámra sikerült a korábbi évekhez hasonló terítéket produkálni, azonban a csökkenő kereslet miatt árengedményeket kellett tenni, így a bevétel cca. harmadával (van, ahol jobban) csökkent" - szolgált a vadásztársaságok helyzetét pontosan leíró adatokkal a Csongrád-Csanád megyei szervezet titkára. Hevér Zsolt.

"Hosszú évek távlatában mi éves szinten körülbelül 1000 vadászati engedélyt szoktunk kiadni, ami a tavalyi évben 267-re redukálódott, tehát mintegy egynegyedére zsugorodott" - ezt már a Békés megyei szervezet titkára árulta el a HelloVidéknek. Zuberecz Tibor azt is hozzátette, a külföldi vadászokat többen igyekeztek magyar bérvadászokkal helyettesíteni, de mivel az ő számuk is véges, emellett a megfertőződéstől való félelem miatt az idősebb korosztály nem szívesen ragadott puskát, így ezt a fajta hiányt is csak mérsékelni voltak képesek.

