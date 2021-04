Szép csendben indult el a Coop webshopja: az egész ország területére szállítanak

Szép csendben, mondhatni fű alatt indította el online bevásárló-felületét a Coop 2021-ben. Az áruházlánc az ország egész területére szállít, viszont friss élelmiszereket, pékárut, hűtést igénylő terméket egyelőre nem lehet rendelni. Sok minden mást persze igen, úgyhogy mutatjuk is, milyen termékek közül válogathatnak a vásárlók, illetve azt is, mennyibe kerül a szállítás, illetve milyen időablakban vállalja azt a boltlánc.

Egy webshop indítása még a legnagyobb kiskereskedelmi szereplőknek is igencsak nagy fejtörést okoz. Emlékezzünk csak, hogy néhány éve a Spar mekkora csinnadrattával jelentette be az online felületük élesedését (jó néhány év várakozás után). Ugyanilyen nagy meglepetés volt tavaly az Aldi és ROKSH együttműködésének a megszületése is, aminek következtében mostanra már a népszerű diszkontláncból is rendelhetnek online a vásárlók. Igen ám, de nem mindenki követi ezt a trendet, sőt,

a Coop kifejezetten szembe ment vele, és teljesen fű alatt indított el házhozszállítását 2021-ben.

Igaz, ami igaz, a boltlánc egyből nagy terepen kezdett, az egész országra vállal kiszállítást 3-5 napos időablakban, viszont ennek ára van. Mégpedig az, hogy az online Coop szortimentje élelmiszerek terén egyelőre csupán jól eltartható, úgynevezett szárazárukból áll. Ide klasszikusan olyan termékek tartoznak, amik bár rendelkeznek szavatossági idővel, de eltartásukhoz nincs szükség speciális körülmények, például hűtésre. A teljesség igénye nélkül: tészták, édességek, fűszerek, üdítők, szeszes italok, konzervek és így tovább.

Ezen felül a bolttánc online felülete kínál még szépségápolási, illetve háztartási tisztítószereket, továbbá állateledelt is. Mindezekből persze következik az is, hogy bár országos a kiszállítás, de friss élelmiszereket, úgy mint zöldségek, gyümölcsök, húsok, nem lehet találni a kínálatban, ahogy kenyeret vagy egyéb pékárut sem. Ugyanez igaz értelemszerűen a hűtést igénylő termékekre, például a tejtermékekre vagy fagyasztott árukra is. Igaz, tej például van, de abból is csak kifejezetten az UHT érhető el.

A termékkínálatban ugyanakkor már most is megtalálhatók bio, és organikus árucikkek. Sőt, az online webshop külön felület szentel például a JÁSZSZÖV termékeire (a cég telephelye Jászberény). Azon belül is például kiemelten foglalkozik a homoktövis tartalmú élelmiszerekkel.

Kiszállítás

A Coop online boltja a GLS-el van szerződésbe, így a megrendelt termékeket a futárcég viszi házhoz az ország teljes területén. Az oldal hivatalos közlése szerint ez 3-5 munkanapos időablakokban történik. A szállítás költsége egységesen 1 499 forint, de bruttó 20 000 forintos rendelés felett ezt elengedi a cég. Ha viszont valaki egy 30 kilónál nehezebb bevásárlókosarat állít össze, arra a bolt 4 990 forint extraköltséget számít fel.

A házhozszállítás mellett ugyanakkor választhatunk olyan opciót is, hogy postán maradó csomagként vagy GLS csomagpontra rendeljük a termékeket, a szállítás így 1 199 forint, ám ezt csak 20 kg-ig lehet igénybe venni. Fizetni lehet átutalással, illetve bankkártyával is, továbbá utánvétes fizetésre is van lehetőség, ám ez utóbbi minden esetben + 799 forintba kerül. Mivel a cég központja Jászberényben van, ezért a megrendelt termékeket Jászberényben is át lehet venni, ez a szolgáltatás díjtalan. Minimális rendelési érték vagy tételszám nincs, a csomagok útját a rendelést követően nyomon lehet követni.

Rendelés

Az oldal letisztult, egyszerű, nincs benne különösebben nagy varázslat, könnyen lehet használni. Ugyanígy a regisztráció is könnyű, nem kell azt például e-mailben vagy másféle módszerrel megerősíteni. Igaz, regisztrálni viszont csak e-mail címmel lehet, Google-, vagy Facebook-fiókos módszer nem játszik.