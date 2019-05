Óriási lehetőség a magyar kismamák előtt: ezért nem él vele szinte senki

Vállalkozóként, szabadúszóként talán a legnagyobb előny, hogy magunk oszthatjuk be az időnket. Ha ezt kisgyermekes szülőként tesszük, ez azt is jelenti, hogy több időt tölthetünk a családunkkal. Friss anyukák és apukák vállalkozásba fogása az otthonlét, a GYES ideje alatt a leginkább magától értetődő. Sokakban ekkor realizálódik a függetlenség iránti vágy, vagy egy-egy piacképes saját ötlet, de az adatok szerint sokaknak mindez csak az ábrándozás szintjén marad.

A KSH idén májusban kiadott Statisztikai Tükre szerint 2018-ban a regisztrált gazdasági szervezetek száma 1 millió 909 ezer volt (38 ezerrel több, mint egy évvel korábban), amiből a Bisnode Magyarország a működő cégek közötti, kizárólag nők által vezett vállalkozások arányát 26,3 százalékra becsüli - írja közleményében a vállalat.

Mi tartja vissza a nőket attól, hogy vállalkozzanak? A bukástól való félelem, a tőkehiány, a kedvezőtlen gazdasági körülmények mind közrejátszhatnak, de sokan hiányolják a megfelelő, kézzelfogható szakmai ismereteket is. Egy vállalkozás beindításakor sok esetben az ember egyedül tartja kézben mindazt, amit egy nagy cégnél teljes részlegek irányítanak: pénzügyek, naprakész jogi és adózási ismeretek, stratégiai tervezés, projektmenedzsment, marketing. Mindenképp elmondható, hogy szerteágazó tudásra van szükség, ami elsőre ijesztő lehet.

Vállalkozásba kezdenél, de nincs kezdőtőkéd? Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

A 2019. június 4-én zajló #jövővállalkozója interaktív napon három szektor is összefog, hogy bebizonyítsa, bárkiből lehet sikeres vállalkozó - szülőként is. A Coworkid Alapítvány és a Coca-Cola Magyarország fiatalok munkaerőpiaci érvényesülését segítő #énjövőm programjának összefogása mellett az Emberi Erőforrások Minisztériumának Családtámogatási Főosztály-Helyettese a családalapítás előtt álló fiataloknak és kisgyermekes szülőknek nyújtható állami támogatásokról és kedvezményekről is tájékoztatást ad - írják.

A kifejezetten kisgyerekes szülőkre és a fiatal nőkre koncentráló program célja, hogy minél többen felismerjék magukban a vállalkozói kedvet és potenciált, és meg is tegyék az első lépést a vállalkozóvá válás felé. Akár kezdeti fázisban szorul valaki támogatásra, akár egy már elindult vállalkozás akadt el, a workshop során szakértő partnerek adnak gyakorlati tudástárat és konkrét válaszokat a vállalkozásalapítás jogi és adóügyi kérdései, valamint a marketingkommunikáció és a pénzügyi tervezés témakörében.