Dropshipping Magyarország: mi a dropshipping jelentése, a dropshipping hogyan működik?

Egyre népszerűbb online kereskedelmi alternatívát jelent a dropshipping Magyarország esetében is, azonban, habár a felszínen egyszerűnek tűnik, a háttérben bonyolult és összetett folyamatok húzódnak, éppen ezért nem olyan könnyű meggazdagodni belőle, mint ahogy azt gondolnánk. Járjunk utána, mi az a dropshipping, avagy mi a dropshipping jelentése, mi az a dropship, illetve, hogy a dropshipping hogyan működik, mint online vállalkozási forma!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összeszedtünk a dropshipping kapcsán: tudd meg, mi a dropshipping jelentése, mi az a dropshipping, illetve mi a dropship, hogyan indítható vállalkozásként dropshipping Magyarország esetében, és hogyan működik a dropshipping adózás! Amellett, hogy eláruljuk, mi a dropshipping (pl. CJ dropshipping, dropshipping yasal mı), azt is megtudhatod, hogy a dropshipping hogyan működik, mégis mi a sikeres dropshipping vállalkozások titka. Tényleg bárki belevághat? Mekkora az esély a dropshipping sikerére?

Mi az a dropshipping?

Mindenekelőtt tisztázzuk, hgy mi a dropshipping jelentése, mit takar a dropship kifejezés! A dropshipping egy online kereskedelmi vállalkozás-forma, egy logisztikai módszer, amellyel, ha hozzáértőként tudunk bánni, akár már minimális tőkebefektetéssel is profitra tehetünk szert. A dropshipping jelentése gyakorlatilag egy olyan, tipikusan online megrendelés-teljesítési módszerre vonatkozik, amikor a vállalkozó az eladó és a vevő kapcsolatában mintegy harmadik, közvetítői funkciót ellátó fél formájában szerepel, közvetítőként pedig nem tartja raktáron a termékeket, csak webáruházában kínálja őket. Azt a személyt, aki a dropshipping vállalkozás modelljét alkalmazza, dropshippernek nevezzük, és gyakorlatilag egy logisztikai szolgáltatást nyújt haszon fejében.

A dropshipping hogyan működik?

A dropshipping a gyakorlatban azt jelenti, hogy a dropshipper vállalkozó felkutatja a számára releváns termékeket áruló beszállítókat, beszállítói adatbázisokat, vagy olyan alkalmazásokat keres, amelyek beszállítókkal kötik őt össze, ő pedig betöltheti a kapcsolattartó fél szerepét. A dropshipping menete igazából abból áll, hogy a vásárló lead a dropshipper webshopjában egy megrendelést, ám mivel a dropshipping vállalkozó nem tart ebből az áruból készletet, automatikusan továbbítja is a megrendelést a beszállítóhoz – ez az ellátó összeállítja a megrendelést a vásárlónak és ki is küldi számára a csomagot.

A dropshipping mindhárom fél számára előnyös logisztikai kapcsolódást jelent: a vevő könnyebben eléri a számára egyébként nehezen hozzáférhető ellátók termékeit a dropshipping által, a gyártó szintén vásárlókhoz jut, a dropshipper pedig, ha képes jól működtetni a szolgáltatását, bezsebeli a hasznot. Ez első hallásra egyszerűnek tűnhet, azonban a dropshipping azért nem megy ilyen gördülékenyen: nézzük, mik a dropshipping előnyei és a dropshipping hátrányai, hogyan lehet sikeres vállalkozás a dropshipping Magyarország esetében!

A dropshipping előnyei: miért ilyen hívogató?

A dropshipping vállalkozás indítás előnyei közé tartozik, hogy akár kezdők is próbálkozhatnak vele, hiszen webshopot ma már szinte bárki képes indítani, ráadásul úgyszólván kezdőtőkére sincs szükségünk, hiszen a dropshipping vállalkozás indításához nem kell raktárkészletet felhalmoznunk. Mivel nincs raktárkészlet (megspóroljuk a raktár bérlési és fenntartási költségét, a készletezés és a csomagszállítás költségeit stb.), nem „maradhat rajtunk” a termék sem, azaz a dropshipping vállalkozás létrehozás ebből a szempontból is jóval kisebb kockázattal jár együtt, ráadásul rendkívül bőséges kínálatot állíthatunk össze dropshipping webáruházunkban.

A dropshipping otthonról is működtethető: a sikeres dropshipping vállalkozó képes lehet akár egyetlen laptop segítségével vezetni online dropshipping vállalkozását. Egy kisebb dropshipping vállalkozást képes lehet egyetlen ember is fenntartani, azonban értelemszerűen a növekvő dropshipping vállalkozások a későbbiekben több tőkét, több befektetett energiát, több alkalmazottat igényelnek, hiszen a dropshipping vállalkozás nem működteti önmagát. A dropshipper vállalkozó képes lehet rugalmas munkaidő kialakítására, ami jelentős kényelmi faktor, azonban a dropshipping vállalkozások együtt járhatnak olyan negatívumokkal is, amelyekkel a kezdő vállalkozók ritkán számolnak.

A dropshipping hátrányai, nehézségei

A dropshipping vállalkozás indítás hátrányai közé tartozik, hogy egyáltalán nem egyszerű betörni a dropshipping piacra, hiszen rengeteg versenytársunk lesz, akik – mivel a dropshipping indulótőkéje elenyésző – mind minimális haszonkulccsal értékesítik tovább a termékeket (keveset tudunk belőle profitálni), ráadásul bárki forgalmazhatja ugyanazt a terméket. Az alacsony árrések és a kiélezett versenyhelyzet rontják a vállalkozó haszonkulcsát, mindemellett a dropshipping vállalkozók gyakran szembesülnek készletproblémákkal is.

A dropshipping vállalkozás sikerének a kulcsa, hogy a vállalkozónak képesnek kell lennie nyomon követni az ellátói készleteket, hiszen, mivel a dropshipper nem tartja készleten ezeket a termékeket, kisebb a rálátása arra is, hogy mi fog éppen kifogyni. Minél több beszállítóval dolgozik együtt a dropshipping vállalkozás, annál nehezebb a kiszállítási nehézségekhez kötődő változásokat (pl. szállítási költségek, szállítási idők) számontartani, a vállalkozó könnyen elveszítheti a kontrollt a beszállítási lánc fölött.

Mivel a dropshipping vállalkozó valójában nem ismeri a termékeket, amelyeket kínál (sosem látta őket élőben, nem tart belőlük raktárkészletet), nem tud valódi garanciát adni sem a termék minőségére, sem pedig a kiszállítás pontosságára, teljesen kiszolgáltatott a beszállítónak, hiába lehet automatizálni a dropshipping folyamatok egy részét. Szintén problémát jelenthet az is, ha a dropshipping webáruházon keresztül a vevő több különböző ellátótól válogat kosarába, így horribilis szállítási költségek adódhatnak össze.

A dropshipping szolgáltatások kapcsán felmerülő további problémák közé tartozik, hogy nem, vagy csak nagyon nehézkesen lehet ügyfélszolgálatot fenntartani, a dropshipping vállalkozó – a részletes termékismeret hiányában – nem feltétlenül tudja feldolgozni a vásárlóktól érkező hívásokat, érdeklődő e-maileket, panaszokat. A dropshipping vállalkozások gyakran az extra kockázat okán nem vállalják be az utánfizetési lehetőséget, pedig a vásárlók egy része csak így rendel bármit szívesen az internetről.

Dropshipping Magyarország: hogyan indíthatunk dropshipping vállalkozást?

A dropshipping Magyarországon egyelőre gyermekcipőben jár, viszont az USA-ban már elterjedt vállalkozási forma, ugyanis a megbízhatóbb („belföldi”) beszállítók bőséges kínálatából tudnak válogatni a vállalkozók. A dropshipping Magyarország esetében sem korlátozódik hazai gyártókra – habár ez a dropshipping vállalkozó profiljától függ -, nagyon sokan alapozzák webáruházukat az Ázsiából származó importra (pl. az AliExpress beszállítóinak termékeit árulják.

A dropshipping Magyarország esetében nem különbözik a világ bármely másik országától: hazai, akár kezdő piaci szereplőként is képesek lehetünk beindítani egy például kínai importcikkeken alapuló webáruházat, amelyet gyakorlatilag bárhonnan működtethetünk. A vásárló jóformán semmilyen különbséget nem érzékel, mindössze a mi dropshipping weboldalunkon keresztül veszi meg a terméket, kapja meg a számlát – viszont hozzánk érkezik a panasza is. Fontos tudnunk azt is, hogy a határokat átlépő termékek (pl. egy ázsiai szállítmány) vámkötelesek lehetnek, illetve a hosszú, akár többhetes szállítási idő sem lényegtelen mellékszál.

A dropshipping adózás szabályai

A magyar dropshipping vállalkozók egy részét elijeszti a dropshipping hátterében álló, sokszor nyakatekertnek tűnő törvényi szabályozás – sokan amint utánaolvasnak, hogy a dropshipping hogyan működik adózási szempontból, inkább bele sem kezdenek álomvállalkozásukba. A dropshipping adózás túlmutat a szokványos magyar vállalkozói adózáson, hiszen eleve nem is biztos, hogy jogosultak vagyunk az adott termék forgalmazására (pl. korlátozza a gyártó, hogy ki árulhatja a termékeit, hol lehet azokat eladni), ami hozzátartozik a márkavédelemhez.

A dropshipping adózás szempontjából azzal is tisztában kell lennünk, hogy milyen értékesítési szabályok vonatkoznak arra az adott országra, ahol árulni szeretnénk termékeiket – pl. a dropshipping webáruházunk csak a magyar ügyfelek részére elérhető, vagy kiterjedtebb, nagyobb volumenű dropshipping vállalkozást alapítanánk? Annak is utána kell néznünk a dropshipping adózás szempontjából, hogy honnan érkezik a termék, hiszen habár az EU-n belül nincs vám, ha például valamilyen kínai árucikket szeretnénk értékesíteni, a vámkezelési eljárással (plusz költség, plusz szállítási idő) is számolni kell. Ugyanez vonatkozik az EU-n belülről érkező, de EU-n kívüli piacra eladott árucikkekre.

Az ÁFA tovább bonyolítja a dropshipping adózás mikéntjét: az áfatörvény rendelkezéseinek megfelelően a teljesítés helye szerint kell az ÁFA mértékét megállapítani, azaz a megrendelő ország ÁFA-szabályai érvényesülnek a dropshipping rendelés lebonyolítása során. Amennyiben egy kezdő dropshipping vállalkozás alapítását fontolgatjuk, amellett, hogy elméletben tudjuk, a dropshipping hogyan működik, a szabályos dropshipping adózás lebonyolításához mindenképpen érdemes kikérnünk egy, a dropshipping adózás témájában jártas könyvelő szakértő segítségét!