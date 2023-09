Ölre mentek a Cápák a fiatal magyar fiú ötletéért: elképesztő befektetéssel ment haza

Ismét bebizonyosodott, hogy Orbók Ilona, a Cápák között című üzleti showműsor új befektetője egy vérbeli ragadozónő. A vasárnap esti adásban öt vállalkozó mutatozott be, érdekesebbnél érdekesebb ötletekkel, de nem nagyonb haraptak a cápák.

Nem hemzsegett a befektetésektől a Cápák között című üzleti showműsor 6. évadának 3. epizódja, de ez nem azt jelenti, hogy nem volt izgalmas, és ne tanulhattunk volna belőle sokat a pénzügyekről, vagy Orbók Ilonáról, akiről ismét kiderült, hogy egy vérbeli ragadozónő. A mai este legnagyobb tanulsága viszont az volt, hogy legyen bármilyen jó a vállalkozás, ha rosszul lövi be a vezető a cégértékét, esélytelen a befektetésre.

A polgárpukkasztó illatgyertya

Kóny Gábor webshopokat üzemeltet, és most nem mindennapi illatgyertyáit hozta el a Cápáknak, hogy egy 10 milliós befektetést kérjen 10 százaléknyi részesedésért cserébe. Megmutatta, hogy a leghétköznapibb tárgy, akár egy illatgyertya is lehet polgárpukkasztó egy apró csavarral. Gábor termékein trágár, obszcén feliratok vannak, ennek ellenére, vagy éppen ezért, imádják az emberek. Főleg a nők!

Még csak fél éves a vállalkozás, de az kiderült, jól jövedelmez: 30 százalékos árréssel dolgozik, egy káromkodós gyertya ára bruttó 5490 forint. Fél év alatt összesen nettó 17 milliós forgalmat könyvelhetett el fél.

Ezen kívül egyedi ajándéktárgyak értékesítésével is foglalkozik Gábor a többi webshopjában, melyek jól mennek, stabilan megállnak a lábukon – pont ez volt a Cápák kifogása. Nem először kerül szóba ez a probléma, ha emlékszünk rá, a múlt heti örökékszeres Bence és Bogi is egy ilyen ajánlattal ment, amiből a Cápák nem kértek. Petya meg is jegyezte:

Ez a baj! Abból nem adsz, ami már termel profitot.

De más bajuk is volt a termékkel, Moldován András például azt kifogásolta, hogy azért annyira nagyon nem egyedi:

Arról győzzél meg, Gabi, hogy miért ne lopjam el az ötletedet! Miért adjak neked 10 milliót 10 százalékért, amikor 10 millióból veszek gyertyát, webshopot meg üzenőfalat, azt kész!

Keresték az ötletet, ami ér valamit, de nem találták. Szerintük ez az ő one-man-show-ja, amihez egyszerűen nem kell befektető.

Csokikirály

Szőke Bertold a csokoládébizniszben utazik: már 13 éve foglalkozik édességek forgalmazásával, gyártásával, 8 ország prémium termékeivel látja el a hazai piacot, és emellett saját brandet is épít. Összesen 500 darabos a portfoliója, és a forgalmát idén 1,5 milliárd és 2 milliárd forint közé várja, 200 milliós profittal. A cégértéket azonban elszámolta: 200 millió forintért 5 százalékot ajánlott fel – és ez bonyodalmakhoz, de leginkább bizalomvesztéshez vezetett a Cápák részéről. Balogh Leventének nem csak a potyacsoki ízlett, de vállalkozást is:

Ez tényleg egy tündérmese, csodaország,

de a kért 200 milliós befektetést nem tudta hová tenni, irreálisan soknak tartotta. Ennek ellenére Bertold, előbb-utóbb csokicápa lesz, ezzel egyetértettek mind, Petya szerint még az is lehet, h egy napon Cápaként ott fog ülni közöttük, de nem tudtak befektetni a bizniszbe ebben a formában.

Sportos pálya

Oczella Eszter és Oczella Krisztina sportruházatot gyártanak hölgyek részére, méghozzá már 2016 óta. 50 millió forintot kértek 15 százalékért cserébe, hogy saját varrodát alakíthassanak ki a mostani bérgyártásos megoldás helyett, mivel számításaik szerint ezzel sokat tudnának spórolni. Ezzel azonban a Cápák nem értettek egyet, ők a megoldást az áremelésben látták.

Az elszálló euró és a munkaköltségek folyamatos emelkedése megcibálta a profitjukat – ez nem csak nekik gond, de rengeteg hazai kisvállalkozó szenved ezektől a folyamatoktól. Gazdaságilag ez most egy kellemetlen környezet: brutál magas infláció, fogyasztáscsökkenés, melynek hatására a kisvállalkozások külső versenyképessége folyamatosan csökken, azaz a külföldi márkák sokkal versenyképesebb áron hozzák be termékeiket az országba – ezért kockázatos befektetésnek tartották a Cápák.

Orbók Ilona azonban egy egészen merész ötlettel állt elő: megadta volna a kért összeget a felajánlott százalékért, ha csinálnának közösen egy pénzügyi tervet, és ha azt nem tudják hozni 2-3 éven belül, akkor ki kellene szállniuk a cégből és végleg elengedni egy jelképes összegért.

Annak ellenére, hogy a hölgyek habozás nélkül elfogadták volna ezt az ajánlatot, nem köttetett meg az üzlet, de kaptak egy ingyenes lehetőséget a közös munkára Ilonával.

Félix és a képek

Györfi András az újságírók legnagyobb problémájára, a képletöltésre hozott egy megoldást: macskájáról elnevezett böngészőkiegészítőjében elég csak megjelölni a kívánt képet, így nem kell letölteni a gépre, így a felhasználó nem szemeteli tele az asztalát vagy a letöltések mappáját: a jelölés segítségével nem kell letölteni konkrétan. Eddig mindössze 1500 telepítésnél jár az IT eszköz, bevétele majd a csomagajánlatokból lesz, mely havi 799 forintba fog kerülni és 100 képet tartalmaz.

Moldován András szerint a kért összeg túl sok, ennyiért senki sem veszi meg: egy dollárnál drágább cuccot ugyanis nem vesznek. Ennek ellenére Györfi András egy ponton majd havi 23-24 millió forintos árbevételt vár. Moldován András szerint:

a probléma amire megoldást ad ez az eszköz, nem olyan nagy”

és ebből szerinte soha nem lesz 200 ezer előfizető. Túl sok volt az ígéret meg a bizonytalanság, így nem fektettek be.

Az úttörő chatbot

Tóth Benedek Londonból jött el a Cápákhoz, hogy egy mesterséges intelligenciára épülő vállalkozást mutasson be nekik: a világ legokosabb személyre szabható chatbotját, ami minden vállalkozó életét megkönnyítheti. Nem csak több nyelven ír, ért, de sokkal több kérdést megért, mint az eddig megszokott botok – ezzel az őt megvásárló vállalkozás bevételt is megnöveli. 75 millió forintért 5 százalékot ajánlott fel: ez egy másfél milliárd forintos cégérték. A szolgáltatásért havonta 49 dollárt tudnak kérni a cégektől – ez a fix árazás, vagy lehet sikerrátás árazást választani, ami azt jelenti, hogy minden egyes jól megválaszolt kérdésért egy dollárt kérnek el. Eddig összesen 14 ezer dollárt kerestek, 15 ezer felhasználójuk van, mivel főként a webshopokra specializálódtak.

Moldován Andrásnak megtetszett az az ötlet, hogy az adatokból a userek információt kaphatnak chat segítségével, nem befektetője, de vevője szívesen lett volna Benedek cégének. Bármennyire is forradalmi a termék, a Cápák az 5 százalékot kevesellték, ennek ellenére Balogh Petya gyorsan lecsapott és tett egy ajánlatot: 25 milliót ajánlott fel, tehát a kért összeg harmadát, és 3 %-ot kért. Balogh Levente gyorsan felajánlott 25 milliót, de ő 5 százalékot kért, majd Ilona is megadta ugyanezt. Benedek húzta a száját, de Moldován András szerint

beöltöztünk búvárruhába, hogy beugrunk a marha mély vízbe, de a végén azért lehet hogy ez csak egy pocsolya

- azaz nagy kockázatot vállalnak még így is, hogy olcsóbbra árazták be a céget. Varga Eszter 75 millióért 30 százalékot kért, ezt Benedek kapásból elutasította, ellenajánlat 3-3-3 százalék volt: ezt pedig már Petya, Levente és András elfogadta, így hárman megvették a cég 9 százalékát.