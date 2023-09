Fényderült a Budapest Airport sorsára: franciákkal szövetkezne a kormány

Az elmúlt időszakban egyre szorosabbak lettek a magyar-francia kapcsolatok, így nem meglepő, hogy a legújabb hírek szerint a kormány velük összefogva vásárolná meg a budapesti repteret.

A legújabb hírek szerint a kormánynak továbbra is kiemelten fontos, hogy a Budapest Airportot végre az övék legyen. Ennek kapcsán a VSquare most azt hozta nyilvánosságra, hogy a kormány a francia Vinci Airportsszal társulna. Mindezt a Telex forrásai azonban nem erősítették meg egyértelműen, de voltak olyanok, akik maguk is francia partnerről hallottak.

A Vinci Airports egyébként a világ első számú ágazati cége, ami összesen 65 repülőteret működtet 13 országban. A hírlevél szerint az eredeti terv szerint a kormány EU-n kívüli befektetőket keresett, de Gulyás Gergely a kormányinfón almondta, hogy Kínának nincs köze a reptér felvásárlásához.