Új cseh drogérialánc tört be Magyarországra: retteghetnek a versenytársak, a dm és a Rossmann?

Tovább folyik a versengés a Magyarországon legnagyobb bolthálózattal rendelkező drogérialáncok - a dm, a Müller és a Rossmann - között. A helyzetet bonyolítja, hogy elindította magyarországi működését Csehország legnagyobb online patikája, a cég célja pedig nem kevesebb, minthogy hazánk elsőszámú, mobilapplikációról is elérhető online drogériája legyen. A három meghatározó üzletlánc közül a dm-nek sikerült növelnie a piaci részesedését a gazdasági évükről szóló sajtótájékoztatón elhangzottak alapján, árbevételben eddig is elsők voltak. Az adózott eredményt és béreket tekintve viszont a Rossmann elsőbbsége volt töretlen. Vajon fel tud hozzájuk zárkózni a Müller? Valódi fenyegetést jelent a cseh Pilulka? A Pénzcentrum áttekintette a meghatározó drogérialáncok utolsó üzleti éveit.

A Pilulkát a cég közlése szerint egy cseh testvérpár alapította 2013-ban, és azóta Csehország és Szlovákia legnagyobb csomagküldő gyógyszertárhálózatát építették ki. A társaság 2018-ban kezdte meg működését a román piacon, most pedig elindította magyarországi működését. A tervek szerint hamarosan az osztrák piacon folytatják a terjeszkedést.

Az e-kereskedelem nagyot fejlődött a koronavírus világjárvány kitörése óta. Azóta nemcsak a drogériák, hanem más jellemzően fizikai boltok online eladásai is nagyot bővültek a világon, és Magyarországon is. A lakosság megismerte az online rendelési lehetőségeket és sokan azóta is használják ezt a vásárlási formát. Egyre többen rendelnek a hazai drogériákból is online, a dm legutóbbi sajtótájékoztatóján például elhangzott: az online shop 50,7 százalékkal fejlődött a 2021/2022-es gazdasági évben. A hazai láncok bővülésében tehát meghatározó lehet a jövőben az online jelenlét, így a digitális versenyképesség.

A hazai drogériák piacán meghatározó jelenleg a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft., a Müller Drogéria Magyarország Bt. és a dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tevékenysége. A Rossmann első hazai üzletét 1993. december 17-én nyitotta Debrecenben. A cég saját bevallása szerint 224 boltjával az egyik legdinamikusabban fejlődő drogéria-parfüméria hálózat Magyarországon. A honlap tanúsága szerint 2233 üzlettel rendelkeznek Németországban és összesen több, mint 1890 üzlettel rendelkezik Albániában, Koszovóban, Lengyelországban, Spanyolországban, a Cseh Köztársaságban, Törökországban és Magyarországon.

A dm anyaországa szintén Németország, 1973-ban nyilt az első bolt. A drogárialánc a Rossmannhoz hasonlóan 1993 óta van jelen Magyarországon: július 8-án nyitották első üzletüket Budapesten, az Üllői út 445. szám alatt. A magyar nyitással szinte egyidőben Horvátországban, Szlovéniában, Csehországban, Szlovákiában terjeszkedtek tovább, majd 2004-től 2012-ig tovább terjeszkedtek Szerbiába, Bosznia-Hercegovinába, Romániába, és Bulgáriába, végül Macedóniába. Olaszországban 2017-ben, Lengyelországban 2022-ben nyitották első boltjaikat, így hazánkon túl jelenleg még 13 országban van jelen Európában. Magyarországon 231 üzlettel rendelkeznek.

A Müller eredetileg szintén német vállalat, melyet 1953-ban alapítottak. 1990-ben kezdték meg a nemzetközi terjeszkedést és 2019 júniusáig 848 üzletet hoztak létre, köztük 553-at Németországban, 56-ot Svájcban, 87-et Ausztriában, 83-at Horvátországban, 38-at Magyarországon, 18-at Szlovéniában és 13-at Spanyolországban. Hazánkban a Müller még nem rendelkezik webshoppal.

Meg lehet még említeni a "Parfümerie Douglas" Illatszer Kereskedelmi Kft-t, mely 25 bolttal van jelen a hazai piacon, azonban árbevételben, adózott eredményben még nem ér a fent említett cégek nyomába. A Müllerrel ellentétben azonban lehetőség van online rendelésre, házhozszállításra.

Élesedik a verseny

Áttekintve az utolsó elérhető üzleti beszámolókat, a két 1993 óta jelenlévő német bolthálózat fej-fej mellett terjeszkedik hazánkban. Boltok számában ugyan kevéssel, de a dm vezet a Rossmann előtt, a belföldi értékesítés nettó árbevételében szintén elől vannak, adózott eredményben viszont a Rossmann áll jobban. A Müller árbevétele még a felét sem éri el a vetélytársakénak, adózott eredményben viszont szépen zárkózik. Azt is figyelembe kell venni azonban, hogy akár egy fél éves eltérés is lehet a gazdasági évek között:

A megelőző üzleti évéhez képest a Rossmann árbevétele nőtt a többel, de csak egy hajszállal: 9,46%-kal, míg a dm-é 9,39%-kal. A Müller 7,73%-kal bővült. Árbevételben viszont a dm tört előre, 57,85%-kal növekedtek, a Müller 37,11%-kal, a Rossman pedig 17,82%-kal.

Dúl a bérháború

Az üzleti beszámolókból az is kiderül, mennyi pénzt fordítottak az egyes cégek bérköltségre. Ehhez tudni kell, hogy a cégek üzleti beszámolóikban minden személyi jellegű ráfordítást feltüntetnek, melyek lefedik az alkalmazottakhoz kapcsolódó összes költséget. A személyi jellegű ráfordítás összesít több különböző jellegű költséget, három főbb tétele a bérköltség, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulékok.

A bérköltség tartalmazza a munkavállalóknak és a megbízottaknak járó bruttó bért, jutalmat, prémiumot, bérpótlékokat, valamint a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeget, ezért elemzésünkben ezt vizsgáltuk. Mivel tudjuk, hogy mennyien dolgoztak az adott üzleti évben átlagosan a vállalatoknál és azt is, mennyi pénzt fordítottak bérköltségre, ebből kiszámolható mennyi az átlagbér az adott cégnél. Azt azonban fontos tudni, hogy az átlagbér esetében a vezető beosztású alkalmazottaktól, a bolti eladókon át, a raktárosokon keresztül, a takarító személyzetig mindenkinek a bére számít. Azok is, akik például csak részmunkaidőben dolgoznak.

A beszámolókból látszik, hogy a dm foglalkoztatta a legtöbb dolgozót, 35,1 százalékkal többet, mint a Rossmann. A dolgozók száma viszont a Rossmannál nőtt leginkább (4,18%), a dm-nél kisebb volt a bővülés (2,25%), a Müllernél pedig stagnált a munkavállalók száma. A bérköltségre fordított összegek leinkább a Rossmannál emelkedtek a megelőző üzleti évükhöz képest (14,15%), a dm-nél kisebb volt a növekedés (6,22%) viszont utóbbi vállalat költi a legtöbbet összességében a bérekre.

A bérköltség, és az átlagos dolgozói létszám elosztásával megkaphatjuk, mekkora volt egy dolgozó átlegos bére. Viszont még egyszer hangsúlyozzuk: ez nem az eladók bruttó átlagbére, hanem a cégek összes alkalmazottjára fordított bérköltség elosztva a foglalkoztatottak teljes átlagos számával. Minden dolgozót beleszámítva. Így azt kaptuk, hogy a Rossmannál az átlagbér 358 848 forint volt havonta, a dm-nél 332 568 forint, a Müllernél pedig 279 237 forint.

Az új online vetélytárs, a Pilulka esetében még nincsenek információink arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak, illetve mennyi lehet a bér. Azonban mivel fizikai bolthálózatot nem is tartanak fent, így a bolti pozíciókat nem is kell feltölteniük. Kérdéses, hogy a jelenlegi inflációs viszonyok között, viszont karácson előtt jól időzítette-e piacra lépését a cseh cég.

Friss kiskereskedelmi adatok azt mutatják, hogy 2022. szeptemberben, az előző év azonos időszakához képest a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 1,0 százalékkal mérséklődött a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene. Karácsony előtt azonban jellemzően több illatszer, kozmetikai termék, étrendkiegészítő, stb. fogy. Azt viszont még nem lehet tudni, mennyiben rajzolja át az idei ünnepi költéseket a rezsiemelkedés és az infláció.