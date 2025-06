Mikor a legolcsóbb Thaiföld? Eláruljuk, mikor érdemes Thaiföldre utazni

Szükséged lenne egy nagyobb volumenű kikapcsolódásra? Minél távolabbi, minél egzotikusabb helyre utaznál, hogy kiszakadhass a szürke hétköznapokból? Thaiföld évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend a magyar utazók köreiben is, azonban sok mindenkit riasztanak el a trópusi utazások borsos költségei. Nézzük, mikor érdemes Thaiföldre utazni: tudd meg, mikor a legolcsóbb Thaiföld és mikor érdemes Thaiföldre menni az időjárás, illetve a thaiföldi repülőjegy árak szempontjából!

A világjáró utazók legkiemeltebb trópusi üdülőhelyei közé tartozik Thaiföld, ami bár nem tartozik a Magyarországról legegyszerűbben megközelíthető úti célok közé, sokan részesítik előnyben aránylag kedvező árai miatt. Járjunk utána, Thaiföld mikor érdemes menni, mikor milyen az időjárás Thaiföldön és mikor a legolcsóbb Thaiföld. Megéri a legolcsóbb időszakban utazni Thaiföldre? Hol tartanak a Thaiföld repülőjegy árak 2025-ben, kiemelt időszakban és offszezonban?

Miért népszerű Thaiföld?

A több mint 70 millió fős lakosságot számláló Thaiföldi Királyság egy független alkotmányos monarchia Délkelet-Ázsiában, az Indokínai-félszigeten. Az országot thaiok, kínaiak és malájok lakják, kultúrájukat jelentős mértékben befolyásolja domináns vallásuk, a buddhizmus (Thaiföldet a „mosoly országának” is nevezik). Thaiföld gazdasága a 20. század második felétől kezdve gyors növekedést produkált, javarészt az ország idegenforgalmának köszönhetően.

A turistákat vonzza pezsgő fővárosuk, Bangok, a trópusi túralehetőségek, az egzotikus szárazföldi és tengeri élővilág, illetve az olyan világhírű tengerpartok, mint Phuket, Pattaja, Krabi vagy Huahin.

Thaiföld időjárása: mikor érdemes Thaiföldre utazni?

Abból a szempontból, hogy mikor érdemes Thaiföldre menni, fontos ismernünk az észak-déli irányban nagy kiterjedésű ország éghajlatát. Thaiföld éghajlata trópusi monszun, a hőmérséklet egész évben 24°C és 31°C között ingadozik (a thaiföldi tenger hőmérséklet 28-30°C egész évben), azonban a csapadék szempontjából koránt sem mindegy, hogy melyik időszakban és hová érkezünk. A thaiföldi tél meleg és száraz, a tavasz forró és rendkívül csapadékos, a nyár és az ősz pedig fülledt – azonban jó, ha tudjuk, hogy az ország északi és déli tartományai között is van különbség, leginkább a csapadék szempontjából.

Télen – pontosabban november és április között - Thaiföld északi részére, például Bankokba, Ko Changra, Pattajára vagy Ajutthajára érdemes utazni, mert ekkortájt északon nincs akkora forróság és kevés a csapadék. Nyáron – május és október között – annyira sok a csapadék, hogy nem célszerű itt üdülni.

Nyáron Dél-Thaiföldre (Ko-Samui, Ko Phangnan), annak is a Thai-öböl felőli oldalára érdemes ellátogatni, ugyanis itt enyhébb a monszun hatása, mint északon (január és április között mondható a legszárazabbnak). Bár Phuket is délen van – ám az Andamán-tenger felőli oldalon – ide december és március között célszerű érkezni.

Thaiföld offszezonban: mikor a legolcsóbb Thaiföld?

Amennyiben utazásunk szempontjából kulcsfontosságú kérdés, hogy mikor a legolcsóbb Thaiföld, elöljáróban annyit érdemes tudnunk, hogy – ahogy ez bármelyik nagyvárosra, tengerpartra igaz – offszezonban olcsóbb a szállás és a repülés. Thaiföldön a turistadömping szempontjából – az adott területtől függően – a monszunidőszak számít offszezonnak (északon tehát májustól októberig, délen szintén a nyári, őszi hónapokban).

Fontos azonban hozzátennünk ahhoz, hogy mikor érdemes Thaiföldre menni, hogy mivel trópusi országról van szó, a záporok, zivatarok a száraz időszakban is normális jelenségeknek mondhatók – másrészről pedig a monszun ellenére is sokan utaznak Thaiföldre, például a nyári hónapokban. A thaiföldi monszun meleg esővel jár (tipikusan napi 2-3 órát esik az eső), ami időnként fölcsuszamlást, áradást is okozhat, azonban akit ez nem zavar, ilyenkor is elutazhat ide, mert ekkortájt a legolcsóbbak a repülőjegyek Thaiföldre.

Thaiföld repülőjegyek: mikor érdemes Thaiföldre menni?

Bár a thaiföldi árak nagyban függenek attól, hogy melyik légitársasággal, milyen osztályon utazunk, és hogy milyen színvonalú szálláshelyen üdülünk, a thaiföldi nyaralást ár-érték arányban olcsóbbnak tartják a mediterrán európai utazásoknál. Abból a szempontból, hogy mikor érdemes Thaiföldre menni, összegzés gyanánt elmondhatjuk, hogy a kiemelt időszakok a legdrágábbak (pl. téli hónapok, különösen karácsony és szilveszter idején az északi országrészben) és a nyári monszunidőszak a legolcsóbb.

A thaiföldi repülőjegy árak (1 főre) offszezonban, egy oda-vissza útra – akciótól, légitársaságtól, időponttól függően – 1 átszállással általánosságban 200-250 ezer forinttól indulnak (a legolcsóbb, 2-3 átszállásos utazások ára is legalább 100-150 ezer forint). Kiemelt időszakban ennél valamivel drágább az utazás: amikor valóban érdemes Thaiföldre utazni, általánosságban 300 ezer forinttól indulnak a thaiföldi repülőjegy árak. Magyarországról Thaiföldre Budapesti indulással egy-három átszállással tudunk utazni, közvetlen járat Budapestről Thaiföldre 2025-ben nem elérhető.