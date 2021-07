Teljesen új eszközökkel küzd a hivatal az építőipari problémákkal: ez hatékony lehet?

A Gazdasági Versenyhivatal kibővített jogkört kapott a Kormánytól az építőipari ágazati problémák megfékezéséhez. Miközben a piaci torzulás feltárása gyorsul, már van olyan vállalkozás, amelyik önként korlátozza exportkivitelét a hazai keresleti igények kielégítése érdekében.

Az építőipari alapanyagok szektorális problémái miatt a Kormány úgy határozott, hogy bővíti a nemzeti versenyhivatal jogi lehetőségeit. A változások gyorsabb és hatékonyabb fellépést tesznek lehetővé a piaci problémákkal szemben.

A Kormány döntése lehetőséget ad a GVH elnöke számára ún. gyorsított ágazati vizsgálat elrendelésére. Az ágazati vizsgálat egy Versenytörvényben rögzített, piaci problémák feltérképezésére szolgáló eljárás olyan esetekben, amikor a körülmények a verseny torzulására vagy korlátozódására utalnak valamely szektorban. A vizsgálat során a versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött – kötelező válaszadáson alapuló – információk elemzésével tárja fel a verseny torzulásának részletes okait, hogy megtehesse a szükséges lépéseket azok kiküszöbölésére. A most megjelent speciális szabályok alapján a versenyhatóság az ágazati vizsgálatot szorosabb határidőkkel, célzottabban, az érintett vállalkozásoktól gyorsabb reagálást elváró eljárási rend szerint folytathatja le.

A Gazdasági Versenyhivatal az új jogkörtől függetlenül is várja azon piaci szereplők jelzéseit, amelyek élni szeretnének a Versenytörvény által eddig is biztosított együttműködési lehetőségekkel, hiszen például a kartelljüket önként felfedők akár mentesülhetnek is a bírság alól. Díjazásban részesülhetnek a versenykorlátozó megállapodásokról információkat adó magánszemélyek is.

A drasztikus drágulások miatt a Kormány úgy határozott, hogy bizonyos termékkörre októbertől kiviteli korlátozást rendel el azért, hogy a nélkülözhetetlen alapanyagokból megfelelő mennyiség álljon a hazai vásárlók rendelkezésére. Ezzel párhuzamosan, az egyik legnagyobb hazai építőipari segédanyaggyártó már a héten bejelentette, hogy a hazai igények zavartalan kielégítése érdekében, önként fékezi exportkivitelét. Az idei év második felében csak akkor szolgálják ki az exportrendeléseket, ha a magyarországi keresletet már kielégítették.

Az új eszközzel határozottan fogunk fellépni a magyar emberek érdekében. Nem lennék meglepve, ha még több érintett építőipari gyártó és nagykereskedő önként belátná, hogy a magyar piaci igények kielégítésének a mostanihoz hasonló helyzetekben elsőséget kell élveznie. A hosszú távú vállalatgazdasági és pénzügyi érdekük ugyanúgy ezt diktálja, mint a nemzeti érdekeink. Egy globális ellátási zavar időszakában mindenkinek (alapanyag kitermelőknek, gyártóknak, nagy- és kiskereskedőknek) részt kell vállalnia a megoldásból

– mondta Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke.