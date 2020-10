Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 30.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2020. október 30., péntek.

Névnap

Alfonz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 368.15 Ft

USD: 315.07 Ft

CHF: 344.63 Ft

GBP: 406.69 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 32047.68

OTP: 9760 Ft

MOL: 1514 Ft

RICHTER: 6350 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Október 30. péntek: Megvastagszik a felhőzet, általában erősen felhős illetve borult időre van kilátás, hosszabb időre csak az északkeleti, keleti megyékben süthet ki a nap. Keleten megszűnik a csapadék, napközben pedig már több helyen - előbb a Dunántúl északnyugati részén, később keletebbre is- valószínű gyenge eső. A délnyugatira forduló szél csak néhol élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Október 31. szombat: Eleinte erősen felhős lesz az ég, majd napközben északkelet felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható eső, zápor, legnagyobb eséllyel a keleti megyékben. Az erős nyugati, északnyugati szél estére jelentősen mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között várható.

November 1. vasárnap: Hajnalra több helyen köd, alacsonyszintű rétegfelhőzet képződhet, amely lassanként feloszlik, a legtöbb helyen kisüt a nap. Délután nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, ami meg is vastagszik, és este a Dunántúl északi részén néhol az eső is elered. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, de északon, északkeleten néhol már gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka főleg délnyugaton és az É-i völgyekben képződhet köd, így arrafelé csökken a látástávolság. A csapadék kelet felé távozik, de maradhatnak még nedves útszakaszok, továbbá hajnalban északnyugat felől ismét csapadék érkezik. Pénteken elszórtan gyenge eső eshet, emiatt nedves útszakaszokra számíthatunk. Többször megerősödik a nyugatias szél.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a melegfrontra érzékenyeket terheli meg. Fejfájás, fáradtságérzet, koncentráció, és teljesítőképesség-csökkenés jelentkezhet.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!