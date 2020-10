Hogy juthat be egy magyar termék a diszkontok polcaira? Elárulta a titkot a Lidl

A Lidl számára évek óta kiemelten fontosak a hazai értékek. A közeljövő egyik legfontosabb célja, hogy az áruházlánc tovább növelje kínálatában a magyar termékek arányát és a vásárlók minél több minőségi hazai termék közül válogathassanak - mondta a Pénzcentrumnak Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője, akivel többek közt arról beszélgettünk, hogyan tud egy magyar termelő egy országos lefedettséggel bíró áruházba bekerülni, milyen kritériumoknak kell megfelelnie.

Évek óta folyamatosan nő a Lidl polcain a magyar termékek aránya, az áruházlánc ma már több mint 490 hazai beszállítóval dolgozik együtt, és szeretnék növelni ezt a kört.

A hazai áruházak polcain a magyar termékek aránya közel 60 százalékos. Az egyik legfontosabb cél, hogy az új beszállítókkal együtt tudjunk fejlődni, és újabb és újabb lehetőségeket tudjunk biztosítani arra, hogy a magyar termékek minél több külföldi Lidl áruház polcaira is eljussanak

- mondta a Pénzcentrumnak Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője, hozzátéve, ezért is hívták életre a Lidl Akadémia Plusz többlépcsős edukációs programot.

Hogy kerülhet egy magyar termelő áruja a német diszkontlánc polcára?

Ahhoz, hogy valakinek a terméke a diszkontláncban megjelenjen, bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie, például:

a termékek minőségének meg kell felelnie az áruházlánc minőségi követelményeinek,

a termelőnek rendelkeznie kell az áruházak kiszolgálására elegendő volumennel,

az áruházlánc által előírt auditoknak való megfelelési követelményt teljesíteni kell,

és kell, hogy legyen lehetőség a növekedésre és fejlesztésre.

Ahhoz, hogy az áruház és a potenciális partnerek egymásra találjanak, hívták életre a Lidl a magyar beszállítókért program keretén belül a Lidl Akadémia Pluszt, amely egy programsorozat keretében biztosít lehetőséget arra, hogy a lehetséges beszállítók szakmai előadásokon vegyenek részt és személyesen is egyeztethessenek a szakmai szervezetek képviselőivel és a Lidl beszerzési vezetőivel.

A program újdonsága az a 80 oldalas átfogó szakmai kiadvány, azaz egy kézikönyv, amely praktikus információkkal szolgál azzal kapcsolatban, hogyan lehet bekerülni az áruházlánc polcaira. Gyakorlatilag egy útmutatót kapnak a termelők, hogy pontosan milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Olyan kérdéseket érint a kiadvány, mint a termékajánlat, az árazás, az adminisztratív teendők, vagy akár a hatékonyság növelése.

Jól járnak a kkv-k, ha bejutnak egy országos bolthálózatba

Az áruházlánc országos piacot biztosít, lehetőséget ad a kis- és középvállalkozások számára a tervezhető bővülésre. Ezen túlmenően segíti és támogatja partnerei nemzetközi piacra lépését is, hiszen a Lidl Magyarországgal való együttműködés egyben azt is lehetővé teheti a magyar beszállítók számára arra, hogy határokat átívelően, külpiacokon is érvényesülni tudjanak a diszkontlánc nemzetközi beszállítói hálózatához csatlakozva.

