Kiszivárgott: ennyibe kerülhet a filléres villany-Dacia Magyarországon

Kiszivárgott az elektromos Dacia vételára: legalábbis a román sajtó úgy értesült, hogy 5-7 millió forintért lehet majd megvásárolni a villanymotoros Springet, és erre még jön az állami támogatás is. A magyar rendszerről nem sokat tudni még, de a "régi szabályok szerint" akár 4-5 millió forintért is meg lehetne venni ezeket az autókat - az új pályázatban vélhetően több kedvezményt is kaphatunk majd rá.

A héten mutatták be a Dacia az első elektromos autókoncepcióját: a márkát tulajdonló Renault-csoport a Dacia Spring kapcsán azt ígérte, hogy Európa legmegfizethetőbb elektromos autója lesz. A franciák nem jelentették be a villany-Dacia árát, csak annyit tudni, hogy 2021-ben tervezik Európában piacra dobni a modellt.

Azonban a román sajtó értesülései szerint 15000 és 20000 euró között lesz majd az indulóár, ami átszámolva 5-6,7 millió forint körül van, ami a konkurens modellekhez képest valóban olcsónak számít. A Romania Insider megjegyzi, hogy a Spring nagyban hasonlít az Ázsiában kapható Renault City K-ZE modellre, amit kb. feleennyiért lehet megvenni a Kínában - a portál az európai előállítási költségekkel magyarázza a Dacia Spring vaskosabb árcéduláját. Ugyanakkor a romániai támogatási programnak hála a keleti szomszédunkban kb. 10 ezer euróért (3,6 millió forintért) is meg lehet majd venni az elektromos Daciát (amelynek a hatótávja a gyártó szerint több mint 200 kilométer), ami vetekszik a márka legolcsóbb hagyományos modelljének, a Dacia Logannek a vételárával.

Ez is érdekelhet! Durván átszabják a villanyautó-támogatást: teljesen felfordulhat a piac Eddig a legolcsóbb kocsikra nem lehetett kimaxolni a támogatást.

A román márka modelljei kint is nagyjából ugyanannyiba kerülnek, mint Magyarországon (plusz-mínusz párszázezer forint), úgyhogy itthon is érdemes a kb. 5-6,7 milliós vételárra készülni. Persze ebből is le lehet faragni elviekben a magyarországi állami támogatással, amelynek bár részletei még nem ismertek, de a magyar kormány szándéka az, hogy a kicsi és olcsó autók elterjedését támogassa. Ebbe a kategóriába pedig bőven beleférhet a Dacia Spring.

De már a "régi rendszerben" is elég jó ára lenne a Springnek: a február végén lezárt autótámogatási pályázat keretein belül a beszerzés időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százalékát, de legfeljebb 1,5 millió forintot fizetett ki az állam, 20 millió forintos értékhatárig. Egy 5 milliós autó esetében ez kereken 1 millió forint, a 6,7 milliós vételárból pedig 1 millió 340 ezer forintot állt volna a magyar állam. Ez az összeg azonban az új pályázati kiírásban vélhetően emelkedni fog, szóval nem kizárt, hogy Magyarországon akár 4 millió forint alatt is kapható lesz a Spring.

Nulla forinttal is bele lehetne vágni!



Ekkora összegre nem is feltétlenül kell lízingben gondolkodni, egy személyi kölcsönnel akár nulla forint önerővel is el lehetne hozni az elektromos Daciát, amire a zöld rendszám adta kedvezmények is érvényesíthetőek (ingyen parkolás Budapesten és több nagyvárosban, adómentesség, stb.). A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, hogy milyen feltételekkel lehetne 5 milló forintot felvenni a pénzintézetektől. 60 hónapos (tehát 5 éves) futamidőt néztünk, egy új autó azért bírja addig, nem?

Nos, a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján - 5 millió forintos hitelösszeg, és 60 hónapos futamidő esetén - az egyik legjobb konstrukciót az Unicredit nyújtja, náluk 97 923 forintos törlesztőt ígér a 6,74%-os THM. De nem sokkal marad el ettől a CIB Bank ajánlata sem, ahol 101 090 forintos törlesztővel számolhatunk havonta7,14%-os THM mellett. Emellett érdemes még megemlíteni a Budapest Bank, az Erste Bank, valamint a Raiffeisen Bank konstrukcióit is. További ajánlatok a kalkulátorban!



Címlapkép: Renault Group

Címlapkép: Getty Images