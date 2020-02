Durván átszabják a villanyautó-támogatást: teljesen felfordulhat a piac

Teljesen átformálja a kormány az elektromos autók támogatási rendszerét, Palkovics László miniszter szerint támogatni fogják a kisebb, olcsóbb modellek térnyerését, ez pedig arra enged következtetni, hogy valamilyen sávos támogatási rendszert fognak kidolgozni, amely keretein belül a kisebb vételárú e-autókhoz nagyobb mértékben fog hozzájárulni az állam. Ennek kapcsán az egyik legnagyobb villanyautós közösség vezetője a Pénzcentrumnak azt mondta, remélik, hogy az új rendszerben a bürokrácia is csökkenni fog a támogatás körül. Azt is kiemelte, hogy eddig pont a legolcsóbb modellek esetében nem lehetett 100 százalékban igénybe venni a másfél milliós támogatást.

Egyelőre nem sok minden derült ki az új állami e-autó támogatásokról: az biztosnak tűnik, hogy folytatódik a program, aminek az aktuális pályázata májusra pörög ki. Az eddigi nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy az új pályázaton nem lesz egységes a támogatás mértéke - eddig ugye a beszerzés időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százalékát, de legfeljebb 1,5 millió forintot fizetett ki az állam, 20 millió forintos értékhatárig.

Azonban Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az új klímavédelmi akcióterv kapcsán arról beszélt, hogy megreformálják az elektromobilitás ösztönzési rendszerét, nagyobb támogatását. Megteremtik annak lehetőségét, hogy a kis és olcsó autók nagyobb támogatást kapjanak. Ebből kiindulva tehát valamiféle sávos rendszert alakíthatnak ki, különféle értékhatárokkal.

A kisebb, olcsóbb autókból ugye volt a Volkswagen e-UP és a Skoda Citigo, de ezekből az idei kontingens mind elfogyott. A Renault ZOE van még, ami ebbe a kategóriába tartozik, a Peugeotnál is ott van a 208-as elektromos változata, illetve az Opel e-Corsa is az olcsóbbak közé tartozik

- sorolta a lehetőségeket Pénzcentrum.hu megkeresésére Antalóczy Tibor, a Villanyautósok közösségének vezetője, aki szerint ha valóbantöbb állami támogatás jár majd az olcsó kisautókra, az igencsak hatással lehet az árakra.

Ha lesznek sávos összeghatárok, akkor az autók árai is ezek tükrében fognak alakulni, illetve aszerint, hogy a gyártónak mennyire kell eladnia a villanyautóit az uniós szén-dioxid kvóta teljesítéséhez. Ha azt akarja, hogy nagyon menjen Magyarországon a terméke, akkor be fog kérni az alacsonyabb árkategóriába. Tehát, ha a magyar képviseletnek előírják az európai központból, hogy el kell adnia 300 elektromos autót a magyar piacon, de a kocsi annyiba kerül, hogy nem fér bele a magasabb támogatást élvező kategóriába - így pedig nem az fogy, hanem a konkurens terméke -, akkor nyilván lejjebb fogják vinni az árat. De ehhez tudni kellene, hogy mi az a szint, amit az állam belő, mire adják a legtöbb támogatást

- mondta a szakértő.

A közösség azt reméli, hogy a magasabb támogatás mellet más változások is lesznek a rendszerben, mert a mostaniban szerintük túlzottan sok a bürokrácia, és a fölösleges papírmunka. Az ügyben levelet is írtak az illetékeseknek, amiben levezették, hogyan kellene egyszerűsíteni a rendszert.

Mert az nonszensz, hogy a maximum másfél milliónyi támogatás miatt még legalább ugyanekkora értékű munkát végez szinte minden szereplő: dolgozik vele a kereskedő, az igénylő cég, fel kell küldeni a minisztériumba aláírásra, utána évente monitoring beszámoló van, ha lejár az egész, akkor fel kell oldani az elidegeníthetetlenségi tilalmat az autón. Ez mind-mind rengeteg utánajárás, borzasztó sok bürokrácia. Ezen kellene lényegesen egyszerűsíteni, de nem tudom, hogy az új rendszer megalkotásánál figyelembe veszik-e az észrevételeinket.



Antalóczy Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy az eddigi rendszerben pont a legolcsóbb elektromos autókat választó vevők nem tudták kihasználni a teljes támogatást. Ennek oka a fentebb már említett, 21 százalékban maximált kifizetés:

Ha az autó nem kerül többe 7,5 millió forintnál, akkor nem lehet lehívni a teljes összeget, nem jön ki a 21 százalék másfél millió forintra. Az egy másik kérdés, hogy a magas vételár miatt a legtöbb modellnél kijön a másfél millió, de például a legolcsóbb VW e-UP-ok, Smartok esetében nem mindenkinek fizették ki a másfél millió forintot. Tehát eddig is sávos volt a rendszer, ha úgy nézzük, csak pont nem a kicsi, olcsó autóknak kedvezett

- húzta alá a Villanyautósok vezetője.

Ezek a legkapósabb modellek itthon

Sok magyar vásárló él a májusig pörgő, maximum 1,5 milliós támogatással: tavaly 1803 darab új elektromos autót értékesítettek a forgalmazók Magyarországon, ami rekordmértékű, 41 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest. A Vezess.hu összegzése megjegyzi, hogy számos, hivatalosan cégnévre kötött szerződés mögött is egyautós vásárlás áll, vagyis sokszor családi autóként szolgálnak ezek a járművek is.

Sokan nem is a környezetvédelem, hanem az állami támogatás és az egyéb kedvezmények miatt váltottak elektromos autóra: a magánszemélyek inkább az olcsóbb modelleket keresik, a forgalmazók adatai szerint a két legkedvezőbb modell összes, Magyarországon 2020-ban értékesíthető példányát már tavaly lefoglalózták. 2019-ben a TOP 5-be ezek az autók fértek be:

Nissan Leaf - 453 db

Volkswagen e-Golf - 356 db

BMW i3 - 223 db

Volkswagen e-Up - 181 db

Hyundai Kona electric - 178 db

A forgalmazók tapasztalatai szerint folyamatosan emelkedik a vásárlók között a vidéki lakosok száma, köszönhetően annak, hogy nőtt az elektromos autók hatótávolsága. Egyúttal azt is jelezték, hogy egyre többen családi autónak veszik meg a tisztán elektromos hajtású személygépkocsikat.

MIndez azért lehetséges, mert egyre több a nagyobb hatótávú villanyautó is a piacon, amelyek már 300-400 kilométert is elmennek, ígypedig akár egyetlen autónak is alkalmasok lehetnek. Emellett egyre több helyen létesítenek töltőállomásokat, mára a keleti, illetve a déli országrész lefedettsége is megfelelőnek mondható.