Horvátország, Olaszország és Ausztria: ingyenes útlemondással veszik a nyári utakat a magyarok

Jelentős forgalombővülésre számít az egyik torisztikai vállalat Magyarországon: január közepe óta növekvő érdeklődési kedvet tapasztal és egyre több foglalást regisztrál magyar értékesítési csatornáin. A kereslet túlnyomó részt a nyári időszakra vonatkozik, továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria a legkeresettebb úti célok. Új szálgáltatás 2021. március elsejétől: az autós utak esetében minden foglalás mellé ingyenesen jár ezentúl a pénzvisszafizetési sztornóbiztosítási csomag.

A szolgáltatást nyújtó osztrák Eurotours egyelőre nem tapasztal áremelkedést a környező országokban foglalható szállások körében, az áprilisig élő előfoglalási szezonban jellemzően azonos, vagy hasonló áron lehet foglalni szobát, apartmant, mint a tavalyi év hasonló időszakában: az olaszországi Riminiben például egy háromcsillagos szállodában három éjszaka félpanzióval együtt már 24 990 forinttól elérhető, a horvátországi Gradacban pedig egy háromcsillagos hotelben öt éjszaka all inclusive ellátással 55 990 forinttól foglalható.

Az ALDI UTAZÁS új szolgáltatást vezet be 2021. március elsejétől: az autós utak esetében minden foglalás mellé ingyenesen jár ezentúl a pénzvisszafizetési sztornóbiztosítási csomag. Ennek értelmében az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtt tíz nappal jogosult bármilyen indoklás nélkül lemondani a foglalását. Lemondás esetén a vállalat az utazás teljes árát visszatéríti.

A 100%-os pénzvisszafizetési garancia minden autós úticél esetében elérhető.

A sztornóbiztosítás akkor is él, ha már 10 napnál kevesebb van hátra az indulásig, de a célországban olyan jogszabályi változás következik be, ami lehetetlenné teszi a beutazást - a cég ebben az esetben is levonások nélkül 100%-ban megtéríti a foglalás díját. A gépjárművel utazók mellett április 30-ig a repülős és hajós utak mellé is jár a pénzvisszafizetési garancia.

Utasaink biztonsága és elégedettsége rendkívül fontos számunkra, ezért vezetjük be erre az évre az ingyenes útlemondási lehetőséget. (...) A 2020-as évben is minden lemondást maradéktalanul visszafizettünk, ez rendkívül pozitív visszhangra talált a nálunk foglalók körében

- mondta Andreas Hamorszky, az Eurotours osztályvezetője.

Címlapkép: Getty Images