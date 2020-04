60 ezer maszkot osztanak szét ingyen Budapesten: itt lehet őket átvenni

Április 27-től csak maszkban, vagy egy kendővel, sállal az arcunkat eltakarva lehet használni a fővárosi közösségi közlekedési járatokat, ahogy a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó rendelete alapján a BKK már korábban közölte. Ez a felelős magatartás szükséges ahhoz, hogy megvédjük a többi utast és magunkat is a koronavírus-fertőzéstől. Az új szabály életbe lépését követő napokban a BKK önkéntesei még osztanak ingyenes, mosható, textilből készült egészségügyi maszkokat tíz forgalmas csomópontban.

A járványhelyzetben jelenleg az állampolgárok leginkább azzal segíthetnek egymáson, ha megvédik önmagukat és a másikat a fertőzésveszélytől. Ezért van szükség az új szabály betartására, amely szerint csak maszkban, vagy orrunkat és szájunkat egy kendővel, sállal eltakarva lehet felszállni a közösségi közlekedési járatokra április 27-től, hétfőtől. Az előírás betartása azért elengedhetetlen, mert a koronavírus akár két hétig is lappanghat anélkül, hogy a tünetei jelentkeznének, és ez idő alatt könnyen megfertőzhetjük akár utastársainkat is, illetve mi magunk is megfertőződhetünk. Ez ellen az arcunk eltakarása jelenti a kézenfekvő védekezést.

A BKK a szabály bevezetését követő első napokban is folytatja az akcióját, amelynek részeként a társaság dolgozói önkéntes munkában 60 ezer mosható, vasalható egészségügyi textilmaszkot osztanak ki ingyenesen tíz kiemelt fővárosi csomópontban:

a Batthyány téren a metróbejáratnál,

a Deák Ferenc téren az M3-as metró bejáratánál,

Kelenföld vasútállomásnál az Őrmezői oldalon, a metró mozgólépcsője előtt,

a Keleti pályaudvarnál a 7-es busz belváros irányú megállója mellett,

Kőbánya-Kispestnél a buszvégállomáson a metrópótló peronjánál,

a Nagyvárad téren a metróbejáratnál,

a Nyugati pályaudvarnál a 4-es és a 6-os villamos Nagykörút felőli metróbejáratánál,

az Örs vezér terén a metróbejáratnál,

a Széll Kálmán téren a metróbejáratnál és

Újpest Központban a metróbejáratnál.

A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik, és első körben 5 ezer, majd később további 25 ezer maszkot adnak térítésmentesen a közösségi közlekedést használóknak. A maszkosztás nem a BKK alapfeladata; célja az, hogy minél több fővárosi utas biztonságban érezhesse magát a járműveken. A rendelkezésre álló maszkok kiosztására a BKK a helyszíneket úgy jelölte ki, hogy lehetőleg biztosítsa a főváros teljes és egyenletes területi lefedettségét. A védelmi eszközök kiosztására a kijelölt napokon reggel 7 órától minden helyszínen 1000-1000 darab maszk áll rendelkezésre, így előfordulhat, hogy azok a kiemelt érdeklődés miatt egyes csomópontokban gyorsan elfogynak.

A mindnyájunk védelmét szolgáló intézkedés betartására a közterületi FUTÁR-kijelzők, a járműveken pedig hangbemondás és a kihelyezett tájékoztató anyagok figyelmeztetik az utasokat. A kötelező maszkviselésről a BKK ellenőrei és biztonsági őrök is tájékoztatást adnak, illetve ellenőrzik is a betartását. Fontos tudni, hogy a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó rendelete az arc eltakarását a közösségi közlekedés használatakor minden hat éven felüli utas számára kötelezővé teszi. Az előírás betartásának ellenőrzése elsősorban a védelmet és a megelőzést célozza, ugyanakkor a BKK üzletszabályzata lehetővé teszi, hogy a jegyellenőrök és a biztonsági őrök kizárják az utazásból azt, akik magatartásukkal utastársaik egészségét veszélyeztetik.

A kötelező maszk-, sál- vagy kendőviselés szabályának betartásában a BKK az utazóközönség segítségét, együttműködését kéri, hiszen egészségünk megőrzése mindannyiunk érdeke. Továbbra is fontos, hogy lehetőségük szerint az utasok is közreműködjenek a megfelelő távolság tartásában a járműveken.

Hogyan használjuk megfelelően a maszkot?

A maszk hordásához tájékozódnunk kell annak megfelelő felvételi, levételi módjáról, fertőtlenítéséről.

Mielőtt felvesszük a maszkot, mossuk meg a kezünket meleg vízzel és szappannal, vagy fertőtlenítsük kezünket alkoholos kézfertőtlenítővel. Viselése alatt a maszknak folyamatosan fednie kell a szájat és az orrot. Amennyiben a maszk rendelkezik állítható orrpánttal, azt szorosan az orrgyökhöz kell igazítani. A maszk pontosan illeszkedjen az arc bőrére, ne legyenek nyílások a maszk és az arc között.

A maszk viselése közben kerülni kell a maszk megérintését, amennyiben mégis megérintjük, mossunk kezet, vagy fertőtlenítsünk. Amennyiben a maszk valamitől átnedvesedik, mihamarabb cseréljük.

A maszk eltávolítását hátulról végezzük. Fülünk mögül emeljük ki a rögzítő gumit, vagy kötözzük ki a tarkónál megkötött madzagokat. A maszk elülső felszínét tekintsük szennyezettnek, és kerüljük az érintését a levétel során.

Az egyszerhasználatos maszkokat ne használjuk fel többször, hanem dobjuk zárható szemetesládába! Amennyiben saját készítésű, vagy más szövetmaszkot használunk, helyezzük azt enyhén klóros vagy más fertőtlenítős vízbe, áztassuk benne 10 percig, mossuk ki magas hőfokon (60-90 fok), szárítsuk meg, és vasaljuk is ki az újabb viselés előtt.

A maszk levétele után mossuk meg a kezünket meleg vízzel és szappannal, vagy fertőtlenítsük kezünket alkoholos kézfertőtlenítővel.

