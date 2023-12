Megint messze vagyunk az élvonaltól: Budapesttől egy köpésre van a világ legjobb városa

Bécs hivatalosan is a legjobb, de legalábbis a legélhetőbb város a világon, míg Budapest csak a 172-es lista középmezőnyéig tudta felverekedni magát. Általánosságban elmondható, hogy csökkent a stabilitás a világban az idei évben köszönhetően a fegyveres konfliktusok hatásainak, és ahol rossz élni, ott idén egy kicsit még rosszabb volt.

A világ nagyvárosainak életkörülményei mára szinte teljesen helyreálltak a covid-19 világjárvány okozta rombolás után - derül ki az EIU legfrissebb élhető városok indexéből- írja az economist.com.

Ebben összesen 173 város életkörülményeit vizsgálták öt kategóriában: stabilitás, egészségügyi ellátás, kultúra és környezet, oktatás és infrastruktúra. Kiderült, az ázsiai-csendes-óceáni térség városai álltak helyt a legjobban. Az index azt is feltárja, hogy a nagyvárosokban valamivel jobb az élet, mint az elmúlt 15 évben bármikor.

A felmérés célja az, hogy segítsen a vállalatoknak kiszámítani az ún. nehézségi pótlékokat az új - és esetleg kevésbé élhető - városba költöző alkalmazottak számára. Melléktermékként a felmérés egy pillanatképet is nyújt a városok állapotáról.

Bécs, a stabilitás, a kultúra és a szórakozás kiváló keverékével, valamint a megbízható infrastruktúrával öt év alatt negyedszer áll a rangsor élén. A második helyen Koppenhága van, egy nagyjából ugyanakkora méretű város, amely számos hasonló jellemzővel rendelkezik. Melbourne, amely korábban is a rangsor élén állt, a harmadik helyen végzett. Az első tíz helyezett közül kilenc kis- vagy közepes méretű; mind a tíz, sőt az első 50 város többsége is gazdag országban található. A nagyvárosok, ahol gyakori a bűnözés, zsúfolt és a sűrű, általában kevésbé jól teljesítenek. London - 12 helyet rontva az egy évvel ezelőttihez képest - a 46. helyen áll, New York pedig tíz helyet rontva a 69. helyen. Wellington és Auckland 35, illetve 25 helyet javított az egy évvel ezelőttihez képest; Hanoi 20, Kuala Lumpur pedig 19 helyet ugrott előre. Az életszínvonal idei emelkedésének fő oka az oktatás és az egészségügyi ellátás terén Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten elért, a járvány utáni javulás volt.

Budapest a tavalyihoz hasonló helyezést ért el, a 80. lett.

A sereghajtók

A lista alján Damaszkusz áll: több mint egy évtizede a legkevésbé élhető városa, Tripoli egy hellyel feljebb van, bár közel tíz ponttal magasabb eredményt ért el, mint a háború sújtotta szíriai főváros. Kijev, annak ellenére, hogy igyekszik megvédeni magát a háborútól súlyos következményeitől, szintén az utolsó tíz helyezett között szerepel. Az orosz bombázások miatt az infrastruktúrája a 100-ból 23,2 pontot ért el, ami a legalacsonyabb az egész indexben.

Az EIU felmérése által vizsgált öt kategória közül 2023-ban nagyjából csak a stabilitási pontszám csökkent, főként kelet-európai városoké, főleg amelyek közel vannak Ukrajnához. Máshol is romlott a stabilitás: Görögországban a sztrájkoló munkavállalók, a franciaországi nyugdíjtüntetések, valamint az izraeli és perui halálos összecsapások csökkentették a pontszámokat ezekben az országokban. Az infláció a következő évben a világ számos részén a stabilitási pontszámok további csökkenéséhez vezethet, és ezáltal ronthatja az általános pontszámokat.

