Óriási változás jöhet a hazai vasúti közlekedésben: a kormány előtt a döntés, gyorsan kell lépni

Lehet, hogy hamarosan nem csak a MÁV és a GySEV üzemeltet majd vasútvonalakat Magyarországon, de a döntésre még várni kell.

December 23-án lejár a MÁV és a GySEV közszolgáltatási szerződése, és a kormánynak döntenie kell, hogy a szolgáltatást elláthatják-e más vasúttársaságok vonatai is - írja a 24.hu. A vasútvonalak üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést legfeljebb tíz évre lehet tendereztetés nélkül hosszabbítani, utána azonban nyilvános pályázatot kell kiírni, amin már külföldi, magánkézben lévő társaságok is pályázhatnak.

November végén Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter arról beszélt, hogy elképzelhető a liberalizáció, "nem szükséges mindenáron ragaszkodni a MÁV-hoz és a Volánhoz". Mint a lap megjegyzi, Csehországban előfordult, hogy egy magánkézben lévő társaság, a RegioJet olcsóbban vállalta egyes vonalak üzelemtetését, mint az állami vasúttársaság. Hozzáteszik azt is, hogy ha hazánkban is megtörténne a liberalizáció, az a szolgáltatás színvonalának emelkedését és járműcserét is magával hozhatna.