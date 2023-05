Óriási pénzt bukhat, aki itt nyaral 2023-ban: kevesen készülnek rá, pedig beüthet a krach

Vasárnap este 31 év után először olyan kitörést produkált az Etna Szícíliában, amely komolyan veszélyeztette a közlekedés biztonságát, és majdnem egy teljes napra minden meg is bénult Kelet-Szicíliában. A természeti katasztrófában magyarok is érintettek voltak, szerencsére sérülésekről nem érkezett bejelentés. A Pénzcentrum most biztosítókat kérdezett arról, mire számíthatnak saját biztosítójuktól, ha beüt valamilyen katasztrófa?

Vasárnap leállították a kelet-szicíliai Catania városát kiszolgáló repülőjáratokat, miután a közeli Etna kitört és vulkáni hamut szórt a kifutópályákra - erről néhány napja a Pénzcentrum is beszámolt. A vulkánkitörés több magyart is érintett, a Pénzcentrum olvasói is jelezték, hogy a Cataniában vagy körülötte tervezett utazást jelentősen megnehezítette az Etna kitörése.

A 3330 méter magas vulkán évente több alkalommal is kitörhet, lávát és hamut lövellve a magasba a Földközi-tengeri sziget fölé. Az utolsó nagyobb kitörés 1992-ben volt. A városban az autókat sötét, szemcsés porréteg borította be, ezt mutatták az olasz médiában megjelent képek.

Szakértőket kérdeztünk arról, hogy amennyiben a nyaralásunk alatt egy ilyen, előre kevésbé megjósolható természeti esemény történik, akkor milyen lehetőségei vannak az utazóknak?

Külön vulkánra nincs

A Netrisk utasbiztosítás-közvetítő cég a Pénzcentrum megkeresésére azt írta: alaposan meg kell vizsgálni a megkötendő biztosítást, de általánosságban a helyzet az, hogy "vulkánbiztosítást" nemigen találunk.

Az utasbiztosítás sokszor önmagában is tartalmazhatja ezeket az eseteket, és a jó hír, hogy ekkor erre külön pótdíjat sem kell fizetni. Mindig vizsgáljuk meg azonban, hogy milyen és milyen mértékű szolgáltatásokat tartalmaz az adott biztosítás a fizetendő díjért cserébe. Külön vulkánkitörésre biztosítás nincs, az utasbiztosítások fontos eleme lehet ez a külföldre történő utazás során. A vulkánkitöréssel (és más természeti katasztrófákkal) szorosan összefüggő biztosítási eseményeket a biztosítók különféle módon térítik, jellemzően természeti katasztrófaként hivatkoznak rá.

De mit is kell pontosan megnéznünk a szerződés aláírása előtt? Ezt is megválaszolták, és fontos tudnivaló, hogy azért nem csak nekünk, hanem a biztosítónak is van vagy lehet dolga ebben az esetben.

Amennyiben olyan utasbiztosítást szeretnénk kötni, amely térít ilyen eseményekre, akkor érdemes megnézni, hogy az alaptermék tartalmazza-e a természeti katasztrófákat. Ha nem, akkor kiegészítőként kérhető-e a fedezet természeti katasztrófákra. Még egy lehetőség, hogy külön nem definiálja a biztosító azt, hogyan térít ezekre az eseményekre, de a kizárások és mentesülések között nem tünteti fel. Ebben az esetben is térítési kötelezettsége keletkezik a biztosítónak, ha ilyen biztosítási esemény következik be

- írta a cég. Természeti katasztrófa esetén viszont számíthatunk térítésre, ám ennek is vannak előzetes szabályai.

A térítés feltétele minden esetben az, hogy nem várt, előre nem tervezhető eseményről legyen szó, amely közvetlen ráhatással van a biztosított egészségügyi állapotára, vagy vagyontárgyaira. Ha a biztosított közvetlenül érintett a katasztrófában (értsd: mentésre, baleseti sürgősségi ellátásra és orvosi beavatkozásra van szüksége) és nincs kizárva a természeti katasztrófa, úgy erre is térít a biztosító. Egyéb esetekben az utazásunkkal, illetve csomagjainkkal kapcsolatosan gondolhatunk még a biztosítóra, hiszen az utazás megszakítása, a repülőjárat lekésése, törlése és poggyászkárok esetén is segítséget nyújthat a biztosító.

- tették még hozzá a Netrisknél.

Természeti katasztrófának minősül a vulkánkitörés

Az Allianz a Pénzcentrumnak azt mondta: ha a vulkánkitörés komolyan veszélyezteti testi épségünket, emiatt az utazást meg is kell szakítani, akkor az eleve eseménynek minősül.

Biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosítottnak meg kell szakítania a külföldi utazását, és az eredetileg tervezett hazautazás időpontja előtt kell hazautaznia, feltéve, hogy a biztosítás tartamából még legalább 2 nap van hátra. Emellett az is biztosítási esemény, ha a biztosított testi épségét, illetve életét természeti katasztrófa fenyegeti az utazás célállomásának (szálláshely) területén. Természeti katasztrófának tekinthető az, ha a természet emberi beavatkozás nélküli pusztítása zajlik, ideértve a földrengés, földcsuszamlás, lavina, árvíz, hurrikán, tornádó, tájfun, ciklon, orkán, cunami, tűz, villámcsapás, vulkánkitörés pusztítását

- írta kérdésünkre az Allianz Biztosító. Azt is pontosították, mikor számíthatunk kártérítésre.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító indokolt mértékben megtéríti a biztosított személy Magyarországra való idő előtti hazautazásának többletköltségét, így tömegközlekedés esetén az előre megvásárolt, tömegközlekedésre feljogosító menetjegy átfoglalási költségét, valamint ha a tömegközlekedésre feljogosító menetjegy nem átfoglalható, akkor a turista osztályú vagy hasonló kategóriájú menetjegy vásárlásának költségét, ehhez az kell, hogy feltéve, hogy a biztosítás tartamából még legalább 2 nap legyen hátra

- írta a biztosító a Pénzcentrumnak. Hozzátették: azt is szükséges, hogy a veszélyes területről a biztosított, vagyis maga az utas 48 órán belül megkezdje a hazautazást. Megtudtuk azt is, mekkora mértékben "szállnak be" az előre nem látott utazási költségekbe.

Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító utólag, indokolt mértékig megtéríti a Magyarországra történő hazautazás többletköltségét is az 100 ezer forint összeghatárig, ha az eredeti menetjeggyel a biztosított nem tud Magyarországra hazautazni a hazautazásra szóló légi járat törlése miatt. Ennek feltétele, hogy a légitársaság nem biztosítja, illetve nem téríti meg teljes mértékben a hazautazás többletköltségét

- tette még hozzá az Allianz lapunk kérdésére.