MÁV, Volán, HÉV: mennyit spórolhatnak az utasok az új vármegye bérletekkel?

Május 1-től életbe lépnek az úgynevezett Vármegyebérletek a MÁV-START, a VOLÁNBUSZ, a MÁV-HÉV és a GYSEV helyközi járatain. Kiszámoltuk, mennyit spórolhatnak majd az ingázók a MÁV-START új 30 napos bérleteivel.

Mint az 23. évértékelő beszédében 2023. február 18-án Orbán Viktor bejelentette, május 1-től életbe lépnek az úgynevezett Vármegyebérletek. Ezekkel az új típusú, egyszerűen elérhető és alacsony árú termékekkel a MÁV-START, a VOLÁNBUSZ, a MÁV-HÉV és a GYSEV helyközi járatait korlátlanul használhatják majd az utazók.

Nem sokkal a miniszterelnök bejelentése után sajtóközleményben pontosította a részleteket a MÁV-START. Mint arról lapunk is beszámolt, a bérletek 30 napon át lesznek érvényesek: a teljesárú Vármegyebérlet 9450 forintba fog kerülni, míg az Országbérlet 18900 forintba. Mindkettőt a tanulók 90 százalékos kedvezménnyel vehetik majd igénybe.

A teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók, így Vármegyebérlet esetében mintegy 1300, Országbérlettel kicsivel több mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni az utasok a helyközi szolgáltatókat választva. A munkáltatók, kis- és középvállalkozások utaztatási költségei is csökkennek az új bérletkonstrukció révén.

Eddig is volt 30 napos bérlet

Orbán Viktor bejelentése bár hangsúlyosnak tűnt az évértékelő beszédben, azt ugyanakkor érdemes tisztázni, hogy 30 napos bérlet eddig is elérhető volt a dolgozók és diákok számára Magyarországon. Sőt, a rá vonatkozó kedvezmény mértéke is kőbe volt vésve, ugyanis a jelenleg is elérhető 30 napos bérlet hatósági áras termék, így

a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján a munkáltató a 30 napos bérlet árának 86%-át köteles téríteni.

A jelenleg érvényben lévő árszabás alapján a dolgozóknak és diákoknak igénybe vehető 30 napos bérlet ára attól függ, hogy hány kilométert ingázik tulajdonosa. Alábbi képernyőképünkön a MÁV-START weboldalán elérhető árszabás képernyőfotóját mutatjuk, a 100 kilométeres távolsághatárig, amely a vonatokra értendő.

A 30 napos bérletek ára 2. kocsiosztályra (Forrás: MÁV-START)

Mennyit spórolhatnak az utasok az új bérletekkel?

Mivel jelenleg kilométer alapon kellett fizetni a 30 napos bérletekért a vonatokon, így nagyon egyedi, mennyit is spórolhatnak majd az ingázók az új bérlettípusokkal. Ha valaki eddig kizárólag az adott vármegyében ingázott, és az útja 5 kilométeren belül volt, akkor az új típussal bukni fog. 10 kilométernél nagyjából hasonló összeggel kalkulálhatnak az utasok, mint most, felette viszont már sok maradhat az ingázók zsebében.