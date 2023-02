Súlyos bejelentést tett Orbán Viktor: a baj hirtelen jön, ránk töri az ajtót - élőben a miniszterelnök évértékelője! ×

Orbán Viktor miniszterelnök ma tartotta meg a Várkert Bazárban 24. évértékelő beszédét, amelyben összefoglalta a 2022-ben és az elmúlt 10 évben történteket.

A miniszterelnök elmondta, hogy a jövő szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy vajon elveszik, vagy meghozzák a kihívások a magyarok kedvét, hiszen az idei év sikere csak ezen múlik.

Orbán Viktor többször is kiemelte, a tavalyi választásokat, amiken immáron negyedszerre is kétharmados győzelmet aratott a pártjával, illetve kitért a törökországi földrengésekre is, ahol jelenleg is dolgoznak a magyar mentőcsapatok.

Bezsédében aláhúzta, hogy továbbra is marad a rezsicsökkentés, illetve a családok és a vidék támogatása, valamint a Budapest Airport felvásárlásáról is volt egy fél mondata, miszerint a tervek alapján az is magyar kézben fog maradni.

Ezen kívül folytatódik a keleti országrész felzárkóztatása: több híd és épülni fog a Dunán ennek kapcsán. A paksi lassan befejeződik, míg a mohácsi építése elkezdődik majd.

Megígérte, hogy minden évben lesznek újabb és újabb családsegítő programok, mint az idei, miszerint a 30 év alatti anyák szja mentességet élveznek.

Orbán Viktor kitért arra, hogy a kormány továbbra is a békét támogatja és a cél az, hogy teljesen kimaradjunk az orosz-ukrán háborúból. Az ukrán menekülteket továbbra is segíteni fogjuk, mert ahogy fogalmazott ez az elemi emberiesség. Azonban ez az ő háborújuk, nem a miénk, annak ellenére is, hogy elismerjük Ukrajna jogait az önvédelemre, de nem helyezhetjük az ő érdekeiket a mieink elé.

Magyarország azonban nem fog továbbra sem fegyvert szállítani, de az orosz kapcsolatainkat se fogjuk felszámolni. Így nem járulunk hozzá semmilyen szankció bevezetéséhez.

Fenntartjuk gazdasági kapcsolatainkat Oroszországgal!

- hangsúlyozta a miniszterelnök beszédében.

A hagyományos hadviselés tekintetében Orbán szerint az orosz-ukrán háború pont azt mutatta meg, hogy az oroszoknak semmi esélye nem lenne a NATO-val szemben. Kiemelte, hogy Magyarország már 10 évvel ezelőtt kezdeményezte egy közös, európai haderő felállítását, ami nem történt meg. Holott most kifejezetten szükség lenne rá.

Emberi életet azonban csak békével lehet megmenteni, amihez a tűzszüneten keresztül vezet az út. A háború sok kérdést felvetett. Ilyen a NATO tagságunk kérdése is, ami Orbán szerint létszükséglete az országnak, hiszen túlzottan is a határon vagyunk. Azonban a történelem nem adta meg nekünk azt a luxust, amit Svájcnak: a semlegességet. Azonban a NATO nem háborús szövetség, és semmilyen kötelezettséget nem jelent. Tehát nem támadhatnak meg egy hadicél érdekében egy másik országot. Ha a tagállamok egy csoportja ilyet akar tenni, akkor azt a NATO keretein kívül kell megtenniük.veszélye pedig állandósult.

Orbán Viktor kitért a beszédében az inflációra is. A miniszterelnök az unios szaknciós politikát okolta a magyar rekord inflációért. Folyamatosan háborúban állunk az inflációval, amit nem szabad kivédhetetlen csapásnak tekinteni Orbán szerint. Nem szabad sem megijedni, megdermedni, sem beletörődni abba. Cselekedni kell, bele kell avatkozni ilyenkor a gazdaságba.

Addig marad az arstop, amig az inflaciot csokkenonoalyara nem tudjuk allutani

- emelte ki a miniszterelnök a beszédében, elmondva, hogy a képzési diákhitel kamatmentes és a többinek a kamata is a fele a piacinak.

Bevezetésre kerül majd a megyebérlet május 1-el, ami a vonatokra, buszokra egyaránt kiterjed és annak, aki spórolni akar az sokat tud majd a tömegközlekedés választásával. A megyebérlet 9450 forintba, míg az országbérlet 18900 forintba fog majd kerülni.