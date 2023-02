Komoly bejelentést tett a MÁV: drasztikus változások jönnek a Nyugati környékén

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Teréz körúti homlokzaton, az észak-nyugati torony felújítása mellett, tervezetten februárban a dél-keleti tornyon is megkezdődnek a munkák. Várhatóan ősszel elbontják a megújult homlokzat elől a védőtetőt, és még az idén megvalósulhat a 10-13. vágány alatti keresztaluljáró álmennyezetének, világításának és burkolatainak, valamint az aluljáróból felvezető lépcsőkarok mellvédeinek felújítása is. Az itt található, használaton kívüli liftet elbontják, mert a helyére új, nagyobb kapacitású felvonót építenek be, ami az aluljáró és a peronok közti akadálymentesített közlekedést szolgálja - írja MÁV közleménye.

Az éves szinten közel 18 és félmillió ember által használt, idén 146 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt halaszthatatlan volt az épületegyüttes tetőszerkezeti rekonstrukciójának megkezdése 2020 tavaszán. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A MÁV állomásfejlesztési projektjének egyik kiemelt részeként a Magyar Építő végezte el az utascsarnok teljes lezárásával a tetőszerkezet felújítását. A tetőszakasz felújítása a Márványcsarnok, a várhatóan jövőre megnyíló nemzetközi váró, továbbá a volt ABC, valamint a Ceglédi folyosó fölött is megtörtént. A Nyugati tér felőli irodaszárny és a kapcsolódó előtető tetőszerkezeteinek teljes felújítását is elvégezték. Ősszel látványos előrelépés várható a pályaudvaron: elbontják a Teréz körúti homlokzata előtti, a gyalogos forgalmat akadályozó védőtetőt. Ezzel a jelentős építészeti és műszaki emléket képviselő, országos műemléki védettséget élvező épület ikonikus része válik újra zavartalanul láthatóvá. A homlokzaton, az észak-nyugati (metró felőli) tornyon a munkákat tavaly ősz óta az ÉPKAR végzi, a tervek szerint június végéig; míg a dél-keleti (gyorsétterem felőli) tornyon a MÁV FKG szakemberei fognak dolgozni várhatóan novemberig. A pályaudvar 10-13. vágányai alatt húzódó keresztaluljáró, várhatóan nyáron induló felújítása nyomán az elhasználódott álmennyezet világításának és burkolatainak teljes cseréje mellett fontos hangsúlyt kap az akadálymentesítés a meglévő, de évek óta nem használt peronfelvonó cseréjével. A munkák során az aluljáró álmennyezetét teljesen cserélni kell 1100 négyzetméternyi felületen, lámpatestekkel és új elektromos hálózattal. A falburkolatok kb. 500 négyzetméternyi felületen; valamint a teljes, kb. 900 négyzetméteres padlóburkolat cseréje is megtörténik. A használaton kívüli peronfelvonó helyére pedig új, 1000 kg teherbírású, acél tartószerkezetű, vandálbiztos kialakítású lift épül a tervek szerint, melynek építése szintén idén nyáron indulhat el várhatóan. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 54 087 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 54 721 forintos törlesztőt (THM 14,57%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A biztonságtechnikai fejlesztések részekén új vagyonvédelmi videórendszer épül ki, mintegy 246 darab IP kamera felszerelésével a peronokon és a belsőtereken egyaránt. A pályaudvar biztonságosabbá tételéhez szükséges kamerarendszer kiépítése még idén megtörténik. Mindezeken felül a pénztárcsarnok külső homlokzatának és belső terének, a rendőrségi átjárónak, továbbá a Nyugati téri irodarész külső homlokzatának felújítása is előkészítés alatt áll - írja a közlemény.

