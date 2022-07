Itt a nagy Balatoni Sörtérkép 2022: mutatjuk a legjobb lelőhelyeket a tó körül

Aki nem csak a langyos vízért, a forró lángosért, a hideg sörért megy a Balatonra, hanem valami különlegeset is kóstolna, az feltétlenül nézzen körül egy kicsit jobban, hiszen ma már rengeteg helyen hozzáférhetőek hazai kisüzemi sörfőzdék termékei. A Balatoni Sörtérkép ezeket szedte össze, így bárhová is mész, biztosan megtalálod a legjobb helyeket.

Igazi sörforradalom zajlik Magyarországon, egyre többen keresik a minőségi, kisüzemi söröket. A népszerűsödés elindulásához arra volt szükség elsősorban, hogy megjelenjen egy olyan igényes, hozzáértő sörfogyasztó réteg, amely képes volt eldönteni, hogy melyik főzde sörei nyújtanak minőségben olyat, amiért érdemes akár többet fizetni.

A legtöbb esetben kis, családi vállalkozásokról van szó, ahol kísérletezés, majd egy saját recept megalkotása után áll össze a sörkínálat. A cél, hogy egyedi sörkülönlegességet alkossanak, amely nem tömegtermelést hivatott kiszolgálni, hanem egy-egy kisebb részpiacot, ami lehet, hogy csak néhány ezer, vagy akár csak pár száz törzsfogyasztót jelent.

Sör és víz

A Balaton környékén szerezhetik be a sörkedvelők Balatoni Sörkalauz nyomtatott változatát, melyben a tó melletti sörfőzdéken kívül szuper éttermeket és boltokat is ajánlanak a Beerporn.hu szerkesztői. A kalauz célja, hogy a sör- és gasztrokultúra iránt nyitott vendégkör minél több tókörnyéki sörfőzdét, pubot és éttermet látogasson meg, és kóstolja meg a különleges minőségű, adott esetben a környéken készülő magyar söröket.

Összesen 10 ezer példányban készült el, érdemes beszerezni, és végig látogatni a benne található helyeket, hiszen akad köztük nem csak a sörkínálatában pazar kisbolt, csúcsszuper pizzéria, fúziós konyhát vivő étterem és hangulatos strandbisztró is! A Balatoni Sörkalauz emellett természetesen mind a kilenc, a tó környékén található sörfőzdét is felsorolja, hármat közülük pedig részletesebben is bemutat.

Apáti Étterem és Kávézó Tihany

Az Apáti Étterem és Kávézó története 9 évvel ezelőtt kezdődött. Akkoriban a vendéglő helyén egy apró büfé és egy lepukkant kisbolt működött. De nem is az épület, hanem a Balaton egyik legszebb panorámája volt az, ami magával ragadta Kölcsényi Zitát, aki először egy kis pizzériát álmodott meg a sajkodi nádas szélére, amely hosszú évek alatt nyerte el jelenlegi formáját, a jókora terasszal és a hangulatos belső terekkel. Bár a pizza továbbra is sarkalatos pontja az étteremnek, hiszen az Olaszországból beszerzett kemence folyamatosan dolgozik, a konyhára ma már inkább fúziós jelző illik. A magyaros és francia ihletésű fogások között simán feltűnik olykor egy-egy távol-keleti ízvilágú étel is. A nagyszerű kávét talán nem is kell külön kiemeljük és parádés a főleg környékbeli termelők neveit soroló borlap is, ha pedig sörözni él akkor a Fehér Nyúl állandó és szezonális tételeit egyaránt megtalálod.

Bitang Burger & Coffé Shop - Alsóőrs

Nem csak a nevükben bitang burgerek, szuper pulled pork és pikáns nachos tál - csak hogy párat említsünk a szerkesztőség kedvenceiből. Az alsóörsi hamburgerező egy nagyon fiatal családi vállalkozás, amelybe hatalmas lendülettel vágott bele Kovács Olivér és párja Radnóti Mária, valamint Olivér testvére Balázs. A hangulatos teraszon pedig nemcsak jó falatok, hanem király craft sör kínálat is vár, hiszen a székesfehérvári hübris az egyik legfontosabb beszállítója. Csapon mindig kérheted a sürt és müggyet, üvegben pedig további hübris tételek, no meg BudaPrés ciderek várnak.

Fűszer és Gasztrokert - Balatonalmádi

Balatonalmádi speciality kávézójának a BAB-nak az alapítói gondoltak egy merészet, és megnyitották második vendéglátó helyüket is, amely azonban már nem csupán szuper kávéval, hanem teljes gasztronómiai élménnyel vár. Itt havonta változik az étlap, annak érdekében, hogy minden fogás idény jellegű legyen, a lehető legfrissebb alapanyagokból készülhessen. Könnyű levesek, izgalmas főételek és íncsiklandós desszertek közül válogathatsz, amelyekhez a személyzet szívesen ajánl nem csak a körültekintően kiválogatott borkínálatból, hanem az étterem kínálta, The Beertailor craft sörök közül is. Legyen szó frissítő witbierről, harsogó IPA-ról vagy akár valamelyik desszerthez választ porterről, itt csak jó választás létezik, nem is beszélve arról, hogy az étterem nem csak nyáron, hanem egész évben nyitva van.

Gusto Delicate - Veszprém

Veszprém belvárosában a hét minden napján nyitva a Gusto Delicate, ahol a Balaton környékének talán legszélesebb kisüzemi sörválasztékát alakították ki: mintegy 14 sörfőzde százféle különlegességét tartják, a kínálat aktualizálására pedig külön figyelmet fordítanak, így náluk rendre felbukkannak az újdonságok is

A hazai kínálatból mindig vannak főzetek a Szent András Sörfőzdeétől, biztos pont a Fóti Kézműves Sörfőzde, a Monyo és a Fehér Nyúl is. És akkor is hozzájuk menj, ha Mad Sciencist, Hedon, Bors vagy Ugar söröket keresel. És ez nem lenne elég, a magyar kraft termékek mellett angol, cseh és belga sörök közül is válogathatsz, nem is beszélve borokról, pezsgőkről, csokikról, kávékról, sajtokról, olajokról és fűszerekről.

Helka Sörfőzde - Balatonföldvár

A Helka Sörfőzde annyira közel van a Balatonhoz, hogy meleg napokon náluk könnyedén kivitelezhető az, hogy egy jéghideg, frissen csapolt kisüzemi sörrel sétálj be a vízbe. A főzdét 2021-ben alapította Tihanyi Fülöp, Hun Alex és Dávid Sándor, akik korábban jól csengő nevű magyar craft főzdékben és külföldön tanulták meg a szakma csínját-bínját.

A söreiknek és működésnek a koncepciója pedig annyira illeszkedik a tóhoz, hogy főként a környéken, no és az általuk működtetett sörteraszon, a Hotel Anna Villa udvarán érhetők el főzeteik. Három alap sörük, a Kelén, ami egy ipa a Klein Fische, egy bajor búzasör és a Jómadár, amely pedig egy kölsch. De ezek mellett rendre rukkolnak elő meglepetésekkel, idén először pedig koncerteket szerveznek a teraszra és ha megéheztél, ínycsiklandó sült kolbászokat, és változatos, szezonális ételeket is kérhetsz.

Pizza Pazza - Zamárdi

A Pizza Pazza az a hely, amely minden évben tavasszal a legkorábban nyit ki Zamárdiban a strandon, és ősszel a legtovább ők várják a vendégeket. Ez pedig azért van, mert ez nem is egy sima strand étterem, hanem voltaképpen egy bisztró, pizzéria és családias rendezvényhelyszín is egyben, ahol ha begyújtják a kemencét, már messziről lehet érezni a csodálatos pizzák illatát.

Az olasz kaják mellett pedig jóféle magyar kraft sör választék is található náluk, olyan kiváló főzték válogatott tételeivel, mint a Fehér Nyúl, a Monyo, a Horizont, a Balkezes, az Uradalmi Sörmanufaktúra, a Hara’Punk, a SIMA Brewing vagy a Helka Sörfőzde. A szezonban időnként az is előfordul, hogy a fent is főzdék sörmestere is megfordulnak náluk, hogy vezetett sörkóstolón mutassák be a legjobb tételeiket.

Sümegi Kisüzemi Sörfőzde - Sümeg

Szinte minden sörfesztiválon, sörhétvégén és Balaton-környéki szabadtéri bulin felbukkant már Sümegi Kisüzemi Sörfőzde beertruckja. A Balaton-felvidéki kisüzem egyike azoknak, amelyek a kilencvenes évek óta folyamatosan működnek és megbízhatóan szállítják a főzdefriss söröket a környék, és gyakran Budapest vagy akár Kelet-Magyarország nagyobb rendezvényeire.

A főzde saját sörfőzője, a Sümegi Sörház viszont természetesen Sümegen működik, egészen pontosan az Árpád utcában, ahol nem csak helyben fogyaszthatod a csapolt söröket, hanem elvitelre is kérheted őket. Mindenképp kóstold meg a főzde zászlóshajóját, a Sümegi Vadlágert, de készítenek feketeribizlis, gyömbéres-limeos, kivis lágert, illetve sárgabarackos és meggyes búzasört is, és akkor még nem beszéltünk a szűretlen bajor búzáról, vagy a BandIPA-ról, sőt, legújabb őszibarackok ipáról. Előszeretettel kísérleteznek gyümölcsökkel, így ne lepődj meg, ha a felsoroltakon kívül egyéb izgalmas ízvilágú sümegi sörökre bukkansz náluk.

Süss Fel Nap Balaton - Káptalanfüred

A vasúti megállóval szemben fekvő káptalanfüredi Nagystrandon található Süss Fel Nap Balaton nem csak párját ritkító sörválasztékot tudhat magáénak, hanem ők sütik a környék legjobb lángos át is. A strand és az állomás, valamint a bicikliút felé egyaránt nyitott strandbisztró évek óta üde színfoltja az északi partnak, hiszen náluk modern köntösben, kellemes meglepetésekkel tuningolva találhatod meg az olyan strandételeket, mint a sült hal vagy a hamburger, idén pedig már napi levesek, saláták és sültek is készülnek náluk.

A csapolt sör kínálatban pedig beleférnek az olyan klasszikusok, mint a Kronenbourg vagy a Paulaner, és ott vannak az olyan kraft tételek is mint a Hoptop Cherrific, vagy a Zirci Apátsági Manufaktúra sörei. Az üveges és dobozos választék pedig ennél is szélesebb, elég ha csak a Hacker Pschorr-t vagy a Tihanyi Levendulás Búzát említjük.

Vasüzlet - Balatonfüred

Négyféle csapolt, kisüzemi sörrel és már messziről illatozó grillezett húsokkal csábít Balatonfüred Ófalujában a Vasüzlet, amely nagyjából 100 évvel ezelőtt valóban annak indult amire a nevéből következtetnél. Ma már viszont a város egyik legőszintébb vendéglátóhelye, ahol olyan fogásokkal várják az éhes vendégeket, mint a marharostélyos, különféle kolbászok vagy a barna sörös vaddisznópörkölt. Az ilyen vagány kaják mellé Huszár Matyi séf szerint pedig csakis jóféle sörök illenek persze. Úgy, mint egy otthoni, kerti sütögetéskor

Frissen csapolva választhatsz hübris vagy Kisüzem főzeteket, üvegben pedig kérheted a Pannonhalmi Főapátság Sörfőzde vagy a Horizont legjobbjait, sőt akár BudaPrés cidereket is.

Zirci Apátsági Manufaktúra - Zirc

Zircen már a 18. század közepén főztek sört az apátságban, majd hosszabb szünet után 2015-ben indították újra a sörkészítést, azóta pedig már számos sörtípusban kipróbálta magát a Zirci Apátsági Manufaktúra. Ragaszkodnak a tradíciókhoz így, így söreikben is inkább a klasszikus vonalat képviselik a frissítő, világos, német lágerrel, a különleges ízvilágú, levendulás búzasörrel, vagy szűretlen félbarna, búza és fekete söreikkel.

Évente mintegy 350 ezer palack kisüzemi sör kerül ki a főzdéből, amelyeket nagyjából 100 helyen lehet megvásárolni. 2022-től a manufaktúrában készül a Veszprém- Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosának hivatalos söre is, és ugyancsak idén nyáron nyitják meg első, saját sörfőzőjüket, amelyben hatféle, csapolva kérhető zirci sör mellett olyan klasszikusok, sörös fogásokkal készülnek, mint a sült kolbász vagy a kemencés csülök. Érdemes hozzájuk betérni, hiszen az apátság és az arborétum egész napos programot tartogat, amely során lesz idő az étterem fogásai mellé a lehető legfrissebben megkóstolni a zirci söröket is.