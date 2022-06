Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. június 21.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2022. június 21.

2022.06.22: Nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet, majd a nap második felében a középszintű felhőzet is növekszik. Előbb a Dunántúlon, majd a Dél-Alföldön is több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar. Hosszabb-rövidebb napsütés főleg hazánk északkeleti felén, elsősorban a nap első felében várható, ott számottevő csapadék nem valószínű. Helyenként megélénkül az északnyugati szél, zivatarban erős lökések is várhatók. Hajnalban általában 10, 19 fokot mérhetnek, de az északkeleti völgyekben hidegebb is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 27, 32 fok között alakul.

2022.06.23: Éjjel és délelőtt hazánk délnyugati, déli felén még több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar. Délutántól mindenhol megszűnik a csapadék. A vastagabb felhőzet elvonul dél felé. Napközben a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződhetnek, majd estére csaknem mindenütt kiderül az ég. Helyenként megélénkül az északi, északkeleti szél, zivatarban erős lökések is várhatók. Hajnalra általában 15 és 20 fok közé hűl le a levegő, de az északkeleti völgyekben hűvösebb is lehet. Délután 28, 33 fok közötti csúcsértéket mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A szeles időnek köszönhetően jó lesz a levegő minősége. (2022.06.21. kedd éjfélig)

A fölénk érkező egyre melegebb levegő hatására a légköri változásokra fokozottan érzékenyeknél a melegfrontokkal együtt járó tünetek (fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, növekvő reakcióidő) jelentkezhetnek. Hétfő délutántól hideg fronthatás kezdődik. (2022.06.20)

