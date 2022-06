Ezeket tartsd észben a Volt, Sziget, Sound fesztivál előtt: tönkremehet a buli, ha nem figyelsz oda

Két év kihagyás után világszerte visszatérnek a legnagyobb zenei fesztiválok Magyarországon is. Hiába tervezgettük azonban gondosan a bulit, ha nem vagyunk elővigyázatosak, könnyen rémálomba fordulhat a bulizás - ami talán akkor a legjobb, ha nem is annyira féktelen. A szakértők tanácsait gyűjtöttük most össze, hogy a régen várt zenei fesztiválok tényleg maradandó élményt nyújtsanak ilyen hosszú szünet után is.

Két évnyi kihagyás után végre a nagy zenei fesztiválok is visszatérnek. Újra mehetünk bulizni, szórakozni a barátainkkal, meghallgatni kedvenc zenekarainkat a koronavírus okozta óriási szünet után: a héten kezdődik a VOLT Fesztivál Sopronban, augusztusban a Sziget is újra várja a látogatókat. A bulizásban azonban nem lehetünk eléggé óvatosak, most adunk néhány tippet, hogy az ennyi idő után átélt fantasztikus élmények tényleg maradandók lehessenek.

A jelszó: fokozatosság

Ha több napot is eltöltünk a zenei fesztiválokon, teljesen felesleges már az első nap "belecsapni a lecsóba". Mint az élet sok más területén, a fesztiválokon is bekövetkezhet a kiégés: ha már a legelső napot megtoljuk, akár a második vagy harmadik napra annyira elfáradhatunk, hogy utána már alig valamihez lesz kedvünk, pedig simán lehet, hogy az igazi buli még csak akkor kezdődik, vagy pont azon zenekarok fellépésénél leszünk már használhatatlanok, akik miatt az egész fesztiválozást a zászlónkra tűztük.

"Az első napon viselkedjünk úgy, mintha csak egy új munkahelyen, vagy mondjuk főiskolán lennénk: tájékozódjunk, mérjük fel a terepet." - mondja Skip Blankley, aki túlélőkalauzt is írt a bulizáshoz, fesztiválozáshoz. "A zenei fesztivál egy maraton, nem pedig egy sprint. Ha elragad a zene, a tánc, a barátok és a zenei fesztiválokon bőségesen fellelhető hangulatok izgalma, az ember már az első nap után eléggé kimerültnek érezheti magát. A hátralévő napok kevésbé lesznek élvezetesek az energiahiány, vagy egyszerűen csak a másnaposság miatt."

Legyen B-tervünk, ha elveszne valami

Érthető, hogy az élményeket később még sokáig és sokszor át akarjuk élni, így sokat fotózunk és videózunk, de ezzel is érdemes a fokozatosság elvét betartani. Még a legnagyobb fesztiválokon sem biztos, hogy mindig elegendő töltőállomást találunk majd, ráadásul szinte biztos, hogy ezek nem arrafelé vannak, ahol mi éppen bulizunk, így megnyugtató közelségben sem tudhatjuk magunkhoz. Arról aztán ne is beszéljünk, hogy minden nagy tömegben sokszorosan fenáll a veszélye a lopásoknak, így amennyire lehet, oda kell figyelni a magunkkal hozott tárgyakra.

Ha pedig a lopást elhárítottuk, akkor sem teljesen biztos, hogy a barátainkat mindig el fogjuk érni telefonon. A nagy tömeg másik hátránya, hogy a szolgáltatás akadozni kezdhet egyes helyeken, még ott is, ahol az infrastruktúra megfelelően ki van építve. "Arra az esetre, ha elsodródnánk azóktól, akikkel érkeztünk, már előre érdemes megbeszélni egy találkozási pontot, ahol összefutunk a napi bulizás végén, és együtt indulhatunk el a helyszínről" - mondja a szakértő.

Víz, víz és víz

A fesztiválokhoz nagyon sok embernek hozzátartoznak a különböző italok is, a bulira a koronát egy-két sörrel vagy kedvenc más italunkkal tehetjük fel, teljessé téve az élményt. Súlyos hiba azonban, ha a várható óriási forróságban, a tömeg közepette nem iszunk mást, mint alkoholt, ráadásul a szervezetünket a sétálással, tánccal is ugrálással is alaposan próbára tesszük - ez legvégső esetben pedig kiszáradáshoz is vezethet, ha nem hidratálunk elég mennyiségben. "Nagyon fontos, hogy a legnagyobb buli közepette is elég vizet fogyasszunk" - mondja Joey Sutera fesztiválszervező.

Különösen, ha a kiszáradás jeleit fedezzük fel magunkon, például a fejfájást, szájszárazságot vagy izomgörcsöket. Mindennél fontosabb, hogy ne csak ilyenkor, mikor a baj már kialakulóban van, igyunk vizet, hanem egész nap, rendszeresen. Nyáron egy átlagos magasságú és testalkatú embernek 2-3 liter vizet lenne szükséges innia, ez azonban a nagy melegben, fokozott fizikai igénybevétel esetén inkább legyen több.

Vigyázzunk magunkra

Nem kizárólag a dehidratálás ellen, hanem időjárási körülményekre is alaposan fel kell készülni. Rengetegen elkövetik azt a hibát, hogy mondjuk egy szál pólóban, rövidnadrágban indulnak el a fesztiválra, anélkül, hogy megnéznék előtte a várható időjárást - így pedig csúnya meglepetések is érhetik őket.

"A legtöbb fesztivál a nyári melegben zajlik, gyakran az emberek külföldről jönnek, és nincsenek teljesen felkészülve a körülményekre" - mondja Skip Blankley. "De nem csak az esőre kell felkészülni mondjuk egy esőkabáttal vagy poncsóval, hanem azt is figyelni kell, mennyire lesz erős például az UV-sugárzás. Nagyon fontos, hogy naptej is legyen nálunk, a fesztiválokon viszonylag kevés szokott lenni az árnyék, így nagyon hamar leéghetünk, ami a következő napokban alaposan elronthatja a bulit."

Ugyanilyen fontos még a zejvédelem is: persze, hogy a kedvenc előadóinkat amennyire lehet, teljes odaadással élvezhessük, de azért nem árt, ha egy füldugó is van nálunk. A több napi bulizás lassan ugyan, de biztosan károkat okozhat a hallásunkban is, igyekezzünk azt is elkerülni, hogy közel kerüljünk a nagy hangszórókhoz.

Fertőtlenítsünk

Bár a koronavírus világszerte alábbhagyni látszik, az ördög továbbra sem alszik, és különösen a legnagyobb bulik közepette felejthetjük el mindezt. A szakértők tanácsa szerint okos gondolat lehet fertőtlenítő kendőket, folyadékokat, adott esetben maszkot is magunkkal vinni. A fesztiválon sokat fogunk nagy tömeg közepén állni, ami ebben a nyári időben is kedvez a fertőző betegségek terjedésének, és akár csak egy megfázást is kellemetlen lenne elkapni.

Ha ezeket a tanácsokat betartjuk, biztosak lehetünk abban, hogy az évek óta várt nyári bulik úgy zajlanak majd, ahogy azt bezárva tervezgettük a legnagyobb ínség közepén. Indulhat a fesztiválszezon, bulira fel!

(via HuffPost)