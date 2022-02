Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. február 6.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2022. február 6.

Névnap

Dorottya, Dóra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 354.24 Ft

CHF: 334.34 Ft

GBP: 418.63 Ft

USD: 309.87 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2022. február 5.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 50, 57, 65, 76

Joker: 056527

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 9 db

3-as találat: 1599 db

2-es találat: 57961 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17430 Ft

MOL: 2678 Ft

RICHTER: 8155 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.02.07: Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti határ közelében még estig maradhatnak erősebben felhős körzetek. Éjszaka és reggel még több helyen valószínű kisebb eső, zápor, de napközben már csak kevés helyen eshet csapadék. Az északnyugatira forduló szél főleg az Észak-Dunántúlon és a főváros környezetében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 5 és 10 fok között alakul.

2022.02.08: Eleinte többnyire napos idő várható, majd délután frontfelhőzet vonul fel, estére többfelé meg is vastagszik. Estig csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél továbbra is erős, a Dunántúlon viharos lesz, estére azonban mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a szélvédett tájakon -4, -5 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A légszennyező anyagok koncentrációja alacsony maradhat. (2022.02.06. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge melegfront érinti hazánkat. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet. Gyakoribbá válhatnak a lázas állapotok, illetve a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Étvágytalanság is jelentkezhet. (2022.02.06)

Akciók

