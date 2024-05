Euro 2024: pár ezer forintból most könnyen csinálhatnak milliókat az élelmes magyarok a Tippmixen

Hamarosan kezdetét veszi 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság, tornát 2024. június 14. és július 14. között rendezik Németországban. Az Euro 2024 lesz a 17. UEFA által szervezett eb a férfi labdarúgó-válogatottak számára. Három hét múlva rengeteg néző izgulhat, szurkolhat a tévéképernyők előtt, vagy akár a lelátókon. A magyar válogatott első meccsét június 15-én 15 órakor játssza Svájc ellen, fogadni pedig már most is lehet erre és számos más meccsre. A közelgő foci eb kapcsán lapunk megkereste a Szerencsejáték Zrt-t és arról érdeklődünk, melyek voltak a legérdekesebb, legtöbbet érő, legpontosabb tippek az eddigi eb-k és a Tippmix történetében.

Idén nyáron is lesz miért izgulnia, drukkolnia a magyaroknak: június közepétől július közepéig tart ugyanis a 17. UEFA labdarúgó-Európa-bajnokság, július második felétől pedig már kezdődik is a párizsi olimpia. Rengetegen szurkolhatnak így a nyáron a kedvenceiknek a tévéképernyők, kivetítők előtt, vagy a lelátókon. A foci eb csoportköreire már most lehet fogadni, a jelenlegi odds alapján a magyar válogatott esélyes a győzelemre Svájc ellen, de Németország ellen már nem. Egy-egy jó tipp, megérzés idén is sok pénzt hozhat a konyhára: az eb-k és a Tippmix történetében előfordultak milliós nyeremények.

A Szerencsejáték Zrt. lapunk kérdésére azt írta, sok szempontból emlékezetes volt az EB 2021-ben. "A magyar válogatott és a címvédő Portugália meccsét kiemelt figyelem övezte a fogadók körében. A Tippmixen és Tippmixprón összesen közel 1 millió 300 ezer egységnyi fogadás érkezett a találkozóra, és 886 millió forintnál is több nyeremény került kifizetésre. A magyar válogatott Franciaország elleni mérkőzése is rendkívül népszerű volt fogadóink körében, hiszen a Tippmixen és Tippmixprón összesen közel 1,1 millió egységnyi fogadás futott be, és több mint 276 millió forint került kifizetésre" - írták.

Volt olyan Tippmix-játékos, aki 30,00-s szorzót ért el szelvényén a Magyarország – Franciaország meccsel, és 1 000 Ft-os alaptéttel (összesen 3 000 Ft-os téttel), 2/3-as kombináció típusú fogadással 780 000 Ft-ot nyert úgy, hogy volt egy hibás tippje is. A magyar válogatott müncheni, Németország elleni 2-2-re végződő mérkőzésére - amely végül a magyar csapat búcsúját eredményezte - Tippmixen és a Tippmixprón összesen közel 1 millió 200 ezer tipp érkezett, és majdnem 575 millió forint került kifizetésre

- közölte a Szerencsejáték Zrt. További érdekességeket is megosztottak a 2021-es foci eb kapcsán. A legnépszerűbb események (kiegészítő fogadásokkal együtt) az alábbiak voltak:

Magyarország – Portugália (0:3) 1 267 092 fogadás

Portugália – Franciaország (2:2) 1 227 913 fogadás

Hollandia - Csehország (0:2) 1 207 061 fogadás

További érdekesség, hogy a fogadók körében legkevésbé népszerűnek bizonyuló Finnország – Oroszország találkozóra is közel 735 ezer egységnyi fogadás érkezett.

A legtöbb kifizetett nyeremény (kiegészítő fogadásokkal együtt) az alábbi meccsek esetében fordul elő 2021-ben:

Dánia - Belgium (1:2) 1 538 194 431 Ft

Hollandia – Ausztria (2:0) 1 108 733 926 Ft

Ukrajna - Észak-Macedónia (2:1) 1 037 496 757 Ft

"Összeségében elmondható, hogy a fogadási kínálat évről évre bővült, így volt ez az előző két nagy torna kapcsán is. A 2022-es vb-n már például a kapura tartó lövések számára, a lesszámra vagy akár gólpasszt adó játékosokra is tippelhettek a fogadók, és nem csak a mérkőzés előtti, hanem az élő fogadási lehetőségek száma is jóval magasabb lett a korábbiakhoz képest. Az outright típusú opciók köre is rendkívül változatos, ez is az elmúlt éveknek a fejleménye, eredménye" - fejtették ki.

A magyar válogatott mérkőzései mindig kiemelkedő népszerűséggel bírnak, és fogadóink előszeretettel tippelnek nem csak a nemzeti tizenegy sikerére, de kedvenc hazai játékosaik gólszerzésére, akár gólkirályi címére is

- válaszolták.

Az idei Eb-nél a megújult Tippmixprón minden eddiginél több fogadási lehetőség lesz elérhető, így a játékosok a legkülönfélébb opciók közül válogathatnak, amikor tippjeiket leadják

– mondta a Szerencsejáték Zrt. Odds központjának vezetője, Horváth Zoltán.

"Magyarország válogatottja az elmúlt években rendre bizonyított a legerősebb csapatok ellen is, ami tovább erősítheti az érzelmi töltetet. Ráadásul Szoboszlai Dominik személyében egy olyan szereplő is helyet kap a mieinknél, aki Európa egyik legnagyobb klubcsapatában szerepel, a fogadási iparágra pedig általánosan jellemző fejlemény, hogy a játékos statisztikákra, játékos teljesítményekre alapuló fogadási lehetőségek egyre nagyobb szerepet kapnak. A Tippmixprón is lehet fogadni a többi közt olyan lehetőségekre, hogy egy játékos szerez-e gólt a 16-oson kívülről, esetleg fejes gólt ér el, vagy éppen mennyi kaput eltaláló gólszerzési kísérlete lesz" - közölték lapunkkal.