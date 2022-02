Kiderült a nagy multivitamin-titok: ezt jobb, ha tudod a patikai tablettákról

Hazánkban továbbra is tart a pandémia, a koronavírus ötödik hulláma mellett sokan influenzások, a téli hónapokban pedig egyébként is többen figyelnének oda egészségükre. Sokan nem szeretnének ezen spórolni, így ebben az időszakban a gyümölcsök mellé vitaminkészítményeket is vásárolnának. De mennyit is költünk pontosan az immunrendszerünkre, ha több oldalról szeretnénk azt támogatni?

Járványidőszakban különösen fontos, hogy a megfelelő vitaminszint fenntartásával az egészséges emberek is támogassák szervezetük immunrendszerét, hogy az ellenállóbb legyen a fertőzésekkel szemben. Ezt megtehetjük táplálkozással, valamint különböző vitaminok szedésével is. Ezzel azonban újabb dolog kerül fel a bevásárlólistára, most megnéztük, hogy mennyibe kerülnek a vitaminok, és mennyivel járul hozzá a havi költségvetésünkhöz egy-egy doboz táplálékkiegészítő.

A szakértők nem győzik hangsúlyozni, hogy a legjobb módja az egészségünk megóvásának a helyes táplálkozás, amely változatos, és gazdag zöldségekben, gyümölcsökben. A friss zöldségekben és gyümölcsökben nem csak a szervezet működéséhez feltétlenül szükséges vitaminok és ásványi anyagok vannak jelen, hanem számos olyan további anyag is, amelyek jótékony hatással vannak testünk működésére. Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai elnöke a Pénzcentrumnak kifejtette, hogy a különböző készítmények szedése ugyan nem váltja ki az egészséges táplálkozást, azonban a téli időszakban, vagy amikor szervezetünket jobban igénybe vesszük, érdemes multivitaminnal, vitaminokkal kiegészíteni az étrendünket. Ráadásul télen nincs elegendő szezonális zöldség és gyümölcs, és D vitaminból is kevesebb kerül a szervezetünkben, érdemes pótolni ezt vitaminokkal is.

Zöldségből és gyümölcsből sem mindegy mennyit fogyasztunk. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 400 grammnyi zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk naponta, azonban Magyarországon a lakosság mindössze 8,2 százaléka eszik annyi friss zöldséget és gyümölcsöt, amennyit a szervezet előlát. Ezzel a vizsgált 31 európai ország közül hátulról a 11. vagyunk, de még a 27 tagország átlagától is elmaradunk 4 százalékkal. Azoknak az aránya, akik legalább 80 grammnyi zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, 55,5 százalék, ez Európában a 13. legjobb, de még mindig messze vagyunk a WHO által javasolt szinttől.

Mikor szedjünk vitaminokat?

Bármilyen vitamin készítmény szedése mellett döntünk is, annak csak kiegészítő, hiánypótló szerepet szánjunk. Dr. Marjai Tamás elmondta a multivitamin készítményekről, hogy a vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek széles választéka megtalálhatóak bennük, de csak kisebb mennyiségben. A csak egyetlen, vagy néhány vitamint tartalmazó készítményekben viszont általában nagyobb mennyiségben találhatóak meg ezek az anyagok.

A szakmai elnök kifejtette, hogy a megfelelő készítmények kiválasztásánál mindig azt kell figyelembe venni, hogy milyen élethelyzetben van az adott személy, és pontosan melyik vitaminból van nagyobb mennyiségben szüksége. A multivitaminokat általában általános vitaminpótlásra érdemes használni, míg az egy-egy vitamint tartalmazó készítményekkel célzottan tudjuk a hiányt pótolni.

Vitaminkészítmény szedésére alapvetően két okból lehet szükség. Egyrészt a szervezet fokozottabb terhelése miatt megnőhet az igény ezekre az anyagokra. Ilyen helyzet fordulhat elő nehéz fizikai munka, megerőltető sportolás, súlyos betegség miatt, illetve a várandósság idején. A másik lehetőség, ha nem elégséges a bevitel, például táplálkozási zavarokban, emésztési nehézségeknél, vegetáriánus étrendnél

- mondta a HGYSZ szakmai elnöke, aki szerint hazánkban a vitaminok közül kiemelkedik a D-vitamin speciális esete.

Ez az egyetlen vitamin, melynek a megfelelő mennyiségű bevitelét a téli időszakban a hazai étrendi körülmények között nem lehet elérni. Ez az oka annak, hogy orvosi konszenzus alapján a novembertől márciusig tartó időszakban minden egészséges felnőtt embernek ajánlott napi 1500-2000 NE tartalmú D-vitamin készítményt szednie

- tette hozzá Dr. Marjai Tamás, a HGYSZ szakmai elnöke.

Egyre drágul a gyümölcs

Az elmúlt időszakban az infláció nagyban érintette az élelmiszerek, köztük a zöldség és gyümölcs árát is. Mivel a szezonális gyümölcsök és zöldségek még hiányoznak a piacokról, ebben az időszakban gyakran import gyümölcsre támaszkodunk. Az alma mellett így a narancs és a banán az, ami igen népszerű a vásárlók körében, azonban az infláció ezeket a gyümölcsöket sem kímélte.

A KSH adatai szerint az alma 2019-ben átlagosan 291 forintba került, 2020-ra már 481 forintba, majd 2021-re 439 forintba, kilónként. A banán 2019-ben 467 forint volt, 2020-ban 494 míg tavaly már 503 forintba került kilónként. A narancs 473 forint volt 2019-ben, 2020-ban 640, míg 2021-ben 604 forint. Összesítve elmondható, hogy egy kiló alma ára az elmúlt években mintegy 51, egy kiló narancs 28, míg egy kiló banán ára 8 százalékkal drágult 2019-től 2021-ig.

Megnéztük az árakat a piacokon, és a boltokban is: a Piaci Árinformációs rendszer alapján a fővárosi Fehérvári piacon a Jonathan alma 298 forint/kg, míg a Vámház körúti piacon 249 forint/kg. Ugyanitt a görögországi narancs 349 forint/kg, míg a Fehérvári piacon 498 forint/kg. A banán a téli hónapok nagy kedvence, az Ecuadorból származó banán a Fehérvári piacon 580 forint/kg, míg a Vámház körúton 448 forint/ kilogram áron kapható.

A boltokban szintén változóak az árak. Az Auchan üzleteiben a Jonathan alma 499 forint/ kilogramm, a narancs 449 forint/kilogramm, míg a banán 240 forint/kilgoramm. Az Aldiban ugyanez az alma 595 forint/kilogramm, a narancs 755/kilogramm, míg a banán 645 forint/kilogramm. A SPAR üzleteiben az alma 449 forint/kilogramm, a banán 499 forint/ kilogramm, a narancs 479 forint/ kilogramm.

A vitamin sem olcsó

Vitaminból, multivitaminból rengeteget találhatunk a gyógyszertárakban, webpatikákban, sőt drogériákban is. Mi három gyógyszertár online kínálatában hasonlítottuk össze az árakat három nagyobb márka esetében, ami a Centrum A-Z, a Jutavit multivitamin, valamint a Béres Csepp volt. Két esetben 100 darabos kiszerelést kerestünk, a cseppekből a 4x30 cseppet. A vitaminok tekintetéből a kínálat igen széles, de látható, hogy a márka- és gyógyszertár függő az árszabás.

A Pingvin Patika webáruházi kínálatában a Jutavit Multivitamin tabletta 100 darabos kiszerelésben 2376 forintba kerül, a Centrum A-Z multivitamin, szintén 100 darabos kiszerelésben 4999 forintba kerül, míg a Béres Csepp Extra 4x30 kiszerelésben 4199 forint.

A Benu gyógyszertárban a Centrum A-Z 100 darabos multivitamin 7499 forintba kerül, míg a Jutavit Multivitamin tabletta 3099 forintba kerül. A Béres Csepp itt 5299 forinttal a legdrágább. A Patika24 oldalán a Jutavit Multivitamin ugyanazon kiszerelése 2590, a Centrum A-Z, 100 darabbal 5290, míg a Béres Csepp 5190 forintba kerül. A kiszerelés minden esetben elegendő több hónapra, kivételt képez itt a Béres Csepp, az összehasonlítás alapján pedig a Pingvin Patika webshopja a legolcsóbb, azonban fontos figyelembe venni, hogy a gyógyszertár kiszállítása hosszabb időt is igénybe vehet.

Mennyi az annyi?

Korábbi cikkünkben taglaltuk, hogy ha betartanánk a WHO gyümölcsökre és zöldségekre vonatkozó javaslatát, az mennyibe fájna a magyar pénztárcáknak. A kalkulációban zöldségeket és gyümölcsöket is figyelembe vettünk, ez alapján hetente 1667 forintot költene egy fő zöldségre és gyümölcsre, ami egy hónap esetén 6668 forintot jelentene.

Ennek alapján ideális esetben nagyjából 200 gramm gyümölcsöt fogyasztanánk egy nap, ami egy- egy és fél banán, két narancs, vagy két alma jelentene. Ha ezekből várásolunk egy-egy kilót, akkor egy hétre elegendő gyümölcsünk lenne, és 1400 forintot költenénk, 4 hétre ez alapján nagyjából 5700 forintot költenénk gyümölcsökre.

Mivel a legolcsóbb üzletben várásoltunk a listáról, így multivitaminból is a legolcsóbb variációval számoltunk, amely a Jutavit Multivitamin, 100 darabos kiszereléssel, 2376 forintért. Naponta egy tabletta a javasolt mennyiség, így 3 és fél hónapra elegendő egy doboz az adott vitaminból.

Ez azt jelenti, hogy egy hónapban nagyjából 640 forintot szánnánk multivitaminra, a legolcsóbb kalkuláció szerint így 6348 forintot költenénk immunrendszerünkre. Ha a korábbi kalkulációt vesszük alapul, és zöldségeket is vásárolunk, úgy ezzel a vitaminnal együtt egy hónapra összesen 7308 forintot költenénk egészségünk megőrzésére.

Azonban ha több pénzünk van, és népszerűbb márkákat kedvelünk, úgy ugyanebben a gyógyszertárban vásárolhatunk Centrum A-Z 100 darabos multivitamint is, 4999 forintért. Itt már 1450 forinttal ugorhatnak a költségeink havonta, ami a legolcsóbb gyümölcsökhöz hozzáadva összesen több mint 7 ezer forintot jelentene per hónap. A drágább multivitaminnal 8118 forintot költenénk összesen zöldségekre, gyümölcsökre és egészségünk megőrzésére.