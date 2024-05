Egyedülálló zenés activityt fejlesztett a magyar gyógypedagógus  (x)

Egy hazai gyógypedagógus-zeneterapeuta összerakott egy többszörösen díjazott zenei társasjátékot, amit még a botfülűek, zenei antitalentumok is élvezettel játszhatnak egy olyan hangszeren, ami emellett egyszerre játékdoboz, kottatartó és társasjáték is. A XiloFun, aminek zsenialitása az egyszerűségében rejlik, elindult meghódítani Magyarországot, de lehet, hogy nem ez lesz számára a végállomás.

Sőnfeld Mátyás a Zenebatyu Élményprogram megalapítója tizennégy évig dolgozott gyógypedagógusként és zeneterapeutaként egy speciális iskolában. Már korábbi tanulmányai során is találkozott a gyógypedagógiában ismert Ulwila-módszerrel, amely színekkel és formákkal festi le a dallamokat, így azoknak is megnyitja az utat a zenéhez, akik az egyébként valóban bonyolult, hagyományos kottarendszert nehezen képesek, vagy nem akarják megtanulni. Ez, az úgynevezett színeskotta módszer továbbfejlesztett, egyszerűsített változata az egyik alapja annak a Sőnfeld Mátyás által kifejlesztett aktív zenélésen alapuló társasjátéknak, amit bármilyen zenei előképzettség nélkül is lehet játszani.

Tanítottam zeneterápiát az ELTE-n, vezettem zenés foglalkozásokat és továbbképzéseket a Bátor Tábor Alapítványnál, zenéltem rengeteg budapesti gyerekkórházban, és mióta megalapítottam a Zenebatyu Élményprogramot, bárhol járok, egy a célom: szeretném átadni a hangszerek szeretetét, és mindenkiben tudatosítani, hogy a zene nem egy bonyolult bemagolandó rendszer, hanem valójában csak játék és élmény. A színeskottát évekig használtam az óráimon, és rég óta foglalkoztatott, hogyan kapcsolhatnám össze úgy egy társasjátékkal, hogy többé már ne a személyemen múljon a zenei élmény. Ez az álom valósul meg most a XiloFunnal

- bocsátotta előre Sőnfeld Mátyás, aki az iskolai órákon folyamatosan tesztelte a játékot a gyerekekkel, míg az elnyerte mai formáját.

A XiloFun fából készül, a hangok fémből, a kártyák és kiegészítők papírból, a doboz pedig maga a játék. Utóbbi fedele kottatartóvá, míg a teste xilofonná alakítható, ráadásul a xilofonlapok számát a játékos szabadon meghatározhatja, így akár fokozatosan is elsajátíthatja színeskotta olvasását. A játék fejleszti a figyelmet, a hallást és a szem-kéz koordinációt is. Ami a társas menetét illeti, ebben a zenélésé és dalfelismerésé a főszerep, a játékosoknak a XiloFun segítségével le kell játszaniuk egy-egy népdal részletet, amit a többieknek ki kell találniuk, számít a gyorsaság is. Ez olyan, mint egy activity, csak zenével, miközben a játékosok kártyákkal szavaznak a kitalálandó dalra.

A XiloFun a közös hazai népdalkincsből dolgozik, a játék témáját olyan közismert népdalok, gyerekdalok adják, melyek mindannyiunkat összekötnek. Miután a játék váza adott, később csak a fantázia és a megcélzott piac (ország) zenei közkincse szabhat határt annak, hogy milyen zenei kártyák kerülhetnek még be a kínálatba. A XiloFun alapvetően családi társasjáték, a maximális játékos szám 8 fő, de kiegészítőkkel akár 40-en is játszhatják egyszerre, utóbbi azért lényeges, mert így akár ének tanórán, vagy napköziben is csodás zenei és játékélményben lehet részük a gyerekeknek.

A xilofon és a színeskotta ötvözete minden korosztálynak szól, de a zeneterapeuta elsősorban iskolás kortól ajánlja. Sőnfeld Mátyás találmánya társasjáték és zenei vonalról is bezsebelt már több komoly elismerést: 2022-ben Aranydíjas lett a DUNSZT játékmustrán, 2023-ban pedig a Magyar Zene Háza Showcase fesztiválján különdíjban részesült és elnyerte a közönségdíjat is.

A fejlesztő ötletgazda a napokban indította el közösségi finanszírozási kampányát a Brancskozosseg.hu online felületen, de már az early bird időszakban nagy sikert aratott, három nap alatt teljesült kampánycél több, mint kétharmada, pedig a kampány időszakból még több, mint 66 nap hátra van.

