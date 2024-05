Több százezer forintról mondanak le bajba jutott magyarok: nem tudják, hogy jár nekik ez a pénz

Gosztola Judit Link a vágólapra másolva

A nyaralást számos kellemetlenség teheti tönkre, az egyik legbosszantóbb ezek közül az, ha késik a repülőgépünk, pláne ha el sem indul. Jó tudni, hogy az esetek gyakorisága miatt az Európai Unió is tett már lépéseket az utasok védelme érdekében, a szabályok szerint jogosultak vagyunk kártérítésre, ha több mint 3 óra késéssel érkezünk meg az úti célhoz. A megtett távolság függvényében a kártérítés összege 250-600 euró is lehet ( 95 ezer - 230 ezer forint), ám egyre több utasbiztosításhoz tartozik olyan fedezet, amely az uniós szabályból eredő kártérítésen felül is fizet az utasoknak

Nincs annál bosszantóbb, mint amikor az egész évben tervezgetett nyaralás alatt merül fel egy váratlan baki, pláne, ha önhibánkon kívül történik ez meg. Legyen az szállodai túlfoglaltság, turistákat ért atrocitás, vagy éppen a repülőnk késése, törlése. Csak emlékeztetőiül: 2023 júniusában például több mint 3,5 millió percet késtek az európai légtérben repülő járatok - ezt persze leosztva járatonként mindössze 3,7 percet jelent, máskor van, hogy több órát is ácsorogniuk kell az utasoknak egy sorban, és fogalmuk sincs, mikor szállhatnak be a gépbe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ennél már csak az a kellemetlenebb, ha fel sem száll a gép, egészen egyszerűen törlik a járatot. Jó tudni utazás előtt, hogy ha valaki nem önszántából, hanem például járatkésés miatt nem tud időben el- vagy haza indulni, akkor bizonyos esetekben számolhat kártérítéssel. De mi a teendő? Légitársaságnál repülőjegy megrendelésekor elfogadunk általános szerződési feltételeket, ami nyilván köt minket - tehát egy esetlegesen felmerülő probléma esetén ezek azok, amiket először meg kell néznünk . Tudatos fogyasztóként fontos, hogy ne csak automatikusan rányomjunk az elfogadás gombra, hanem szánjunk időt arra, hogy tényleg átolvassuk az Általános szerződési feltételeket. Nem kell tartani tőle, már csak azért sem, hiszen jellemzően jól olvasható és rendszerezett formában tartalmazzák azokat a szerződési feltételeket, amelyek az utazóra vonatkoznak. - tájékoztatta a Pénzcentrumot dr. Neiger Kata ügyvéd, turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó. Hozzátette, fontos, hogy nem minden esetben alkalmazandó a 261/2004 EK rendelet, azonban több nem uniós fuvarozó légitársaság is átvette ennek a rendeletnek a szabályait, amit az Általános szerződési feltételükben részleteznek. Ez a rendelet alapvetően a beszállás visszautasításával, a törléssel és a késéssel kapcsolatosan felmerülő utasjogokat szabályozza, rögzíti. Mondok egy példát: amennyiben törlik a járatunkat, rögzíti a rendelet azt, hogy attól függően, hogy mikor érkezik meg a törlési információ számunkra, mik a lehetőségeink. Hogyha az utazást megelőző 14 napon túl történik, akkor átfoglalásra vagy jegyvisszatérítésre van lehetőségünk, ha azonban 14 napon belül, akkor még kártérítésre/kártalanításra is jogunk lehet. Ha a járatunk késik, több mint három órát, akkor rögzíti a fent említett jogszabály, hogy milyen lehetőségeink vannak, mit kell biztosítania a légitársaságnak számunkra: étkezést, szállást, telefonálást stb. Tudni kell, hogy a kártérítésre sávos szabályozást alkalmaz a jogalkotó, ennek mértéke függ az utazási távolságtól is - tette hozzá a szakértő. Tehát összefoglaló általános szabályokat ad a rendelet, és ezt tulajdonképpen maguk a légitársaságok, az utasok, adott esetben pedig már a bíróságok töltik meg tartalommal az adott egyedi ügy elbírálása során. Ezeket a kötelezettségeket a légitársaságoknak be kell tartaniuk, de hogy ez milyen arányban valósul meg, az üzleti titok, erre nincs rálátásom, hozzánk, ügyvédekhez csak a problémás ügyek érkeznek be - tájékoztatott minket dr. Neiger Kata. A legjellemzőbb megkereséseknek tárgya, hogy a járatmódosítás vagy a késés miatt az utazás időtartama lecsökken és kártérítést kér az ügyfél, vagy a légitársaság nem intézkedett szálláslehetőségről, étkezésről, szállításról és így merült fel kára az ügyfélnek. És hát a tipikus természetesen az, hogy és ezen felül az utasnak járó kártérítési összeget sem fizeti ki a légitársaság. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Van eset, amelyikkel el kell menni a bírósági eljárásig, nem tudom azt mondani, hogy a légitársaságok minden esetben együttműködőek, van, hogy ezt ki kell kényszeríteni, de a jogszabályokat és a bírói döntéseket végső soron ők is betartják. - tette hozzá. Extra biztonság A gyakori járatkésések miatt azonban egyre több utasbiztosításhoz tartozik olyan fedezet, amely az uniós szabályból eredő kártérítésen felül fizet az utasoknak – tudtuk meg a Netrisktől. Fontos azonban, hogy ezek a biztosítások csak addig érvényesek, ameddig az utas kötötte. Azaz, ha péntekig szól egy biztosítás, és a járatkésés miatt szombat hajnalra ér valaki haza, akkor a szombati napra is kell, hogy biztosítással rendelkezzen. Ha éppen a repülőtéren válik biztossá, hogy késni fog a repülő és emiatt akár egy nappal később érkezik haza valaki, akkor még ott a repülőtéren érdemes meghosszabbítani a biztosítást, akár munkaidőben a Netrisk telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy a biztosítónál. Átlagosan kevesebb mint napi kétezer forintért lehet egy-egy napra kötni utasbiztosítást, így az utazás teljes költségéhez és az esetleges kártérítéshez képest is alacsony kiadást jelent. A Netrisk idei adataiból az látszik, hogy az első negyedévben az egy évvel korábbinál 13 százalékkal több, 72 ezer utasbiztosítási szerződést kötöttek az ügyfelek. Az átlagdíj 10 500 forintot tett ki ebben az évben, ami 9 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakára vonatkozó 9600 forinthoz viszonyítva. Extra költségek Jellemzően nem a legolcsóbb, hanem a prémium szintű utasbiztosítások mellé jár járatkésésért is külön kártérítés, megnéztük, hol mennyiért köthetünk olyan utasbiztosítást, amely magába foglalja a járatkéséseket is. az Erste repülőjárat-késésbiztosításával az ügyfelek 16 ezer forint szabadon felhasználható kompenzációt kapnak azonnal, ha a gépük 60 percnél többet késik.

az AXA Exellenc csomagja napi 6792 forintért kínálja ezt az extra opciót 6 órás késés után

a Mondal Assistance Őrangyal csomagja napi 5400 forintért fizeti a többletköltségeket, kommunikációs díjakat és előre kifizetett költségeket megtéríti maximum 75 ezer forintig, az ellátás és szállás költségét 30 ezer forintig

a Colonnade Arnya csomagja 45 ezer forintot fizet késés esetén napi 4 400 forintért, Palatina csomagja 60 ezer forintot napi 5968 forintért – de ez persze az úti céltól is függ.

az Allianznál járattörlés esetén az Arany csomagban 10 ezer, a Platina csomagban 20 ezer forintot fizetnnek utasonként, 6 órán túli késés esetén 20 ezer forintot biztosítottanként.

Az Unionnál 4 órát meghaladó poggyászkésés vagy 6 órát meghaladó járatkésés, járattörlés esetén felmerült költségek (tisztálkodási eszközök és tisztálkodó szerek, alsónemű, időjárásfüggő váltóruházat, taxi, élelmiszer, üdítőitalok) térítik. A Biztosító a kártérítés behajtásának adminisztrációs díját a szolgáltatási táblázat szerinti összegig téríti meg 60 000 Ft-os összeghatárig – amennyiben valaki az extra csomagot választja napi 1550 forintért

