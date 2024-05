Ezekre a helyekre visz a Flixbusz nyáron: 12 új üdülőhellyel bővült a kínálat

Közzétette nyári menetrendjét az utazási vállalat. A távolsági buszok június 20-ától egészen szeptember közepéig közlekednek- derül ki a Turizmus Online oldalán.

A nyári menetrend alapján a távolsági buszok június 20-tól szeptember közepéig közlekednek. A Budapestről induló közvetlen járatok összesen 12 tengerparti várost érintenek majd Horvátországban. Az északi, isztriai partszakaszra tartó járat heti ötször, szerdától vasárnapig elérhető lesz. A Népligetből 23:00 órakor indul, és belföldön további felszállási lehetőségeket biztosít Kelenföldön (23:20-kor) és Siófokon (00:45-kor). Megáll többek között:

Rijekában (05:40),

Opatijában (06:05),

Pulában (07:40),

a végállomása pedig Rovinj, 08:25-ös érkezéssel.

Ellenkező irányba is heti ötször indulnak járatok, csütörtöktől hétfőig. Rovinjból 21:00-kor indulva visszafelé is megáll Pulában (21:50), Opatijában (23:25), Rijekában (23:50), Siófokon (04:45) és Budapestre érve Kelenföldön (06:10) és a Népligetben (06:30) is.

A FlixBus másik, Splitig közlekedő járatával Horvátország délebben lévő partszakaszaira juthatunk el a hét minden napján. Ez menetrend szerint Budapest Népligetből 21:30-kor indul, megáll Kelenföldön (21:50) és Siófokon (23:05) is. A menetrend a következőképpen fog alakulni:

Zadar (05:25),

majd Biograd na Moru (05:55),

Pakoštane (06:05),

Pirovac (06:20),

Vodice (06:40),

Sibenik (07:05),

Trogir (08:15),

a végállomás pedig Split (9:00).