Ennyi volt! Alkoholkorlátozást vezettek be a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Ahogy Ibiza és Mallorca is egyre jobban elutasítja a buliturizmust, világszerte egyre több úticél fogalmazza meg azokat az elvárásokat, amelyeket a turistákkal szemben támasztanak. A helyiek leginkább azt kérik, hogy a turisták tartsák tiszteletben a kulturális értékeket és a természeti környezetet, szemben a helyi életmódot zavaró, felelőtlen magatartást tanúsító vendégekkel - közölte a BBC.

A világ népszerű turisztikai célpontjain egyre inkább előtérbe kerülnek az utazókkal szemben támasztott elvárások változásai. Ibiza és Mallorca például már nem fogadja kitörő örömmel a bulizni vágyó turistákat, míg a Kanári-szigeteken áprilisban megrendezett tüntetések egyértelmű üzenettel szólították meg a látogatókat: "Turista: tiszteld a helyet!" Európa több városában, mint Barcelona, Athén és Málaga is hasonló hangulat uralkodik.

A helyi lakosok elmondásuk szerint olyan turistákra vágynak, akik tiszteletben tartják a kultúrát és a természeti környezetet, ellentétben azokkal, akik negatív hatást gyakorolnak a környezetre és a helyi életmódra. A cél az, hogy olyan látogatók érkezzenek, akik hozzájárulnak a helyi gazdaság fellendítéséhez anélkül, hogy kárt okoznának.

Carina Ren, az Aalborg Egyetem professzora szerint bár mindig is voltak problémás turisták, mostanra ezeknek a száma jelentősen megnőtt. Velence például egyfajta díjat vezetett be a látogatók számára annak érdekében, hogy korlátozza a számukat. Barcelonában eltávolítottak egy buszjáratot a Google Mapsről, míg a Baleár-szigeteken alkoholkorlátozásokat léptettek életbe. Bali ezzel egyidőben új idegenforgalmi adót jelentett be.

Az Utazási és Idegenforgalmi Világtanács előrejelzése szerint 2024 rekordév lesz az idegenforgalom számára. Spanyolországban például 85,1 millió látogatót regisztráltak tavaly. Sebastian Zenker szerint azonban fontosabb kérdés, hogy ki profitál igazán a turizmusból.

Új-Zéland "jobb minőségű" látogatókat próbál vonzani a kampányain keresztül. Az idegenforgalmi marketingstratégiák célja specifikus piaci szegmensek megcélzása. Antje Martins hangsúlyozza, hogy nem csak a "megfelelő" típusú turisták bevonzása fontos, hanem az is, hogy hogyan kezelik ezt az iparágat.

Néhány ország keményebb intézkedéseket vezetett be az idegenforgalmi adóktól kezdve egészen bizonyos típusú turisták távol tartásáig. Felmerülhet annak lehetősége is, hogy csak a tehetősebb utazóknak nyílik majd lehetőségük ezekre az úti célokra látogatni. Az iparág fenntarthatóságának biztosítása érdekében a kutatók és a szakértők szerint fontos lenne egyensúlyt teremteni a mindenki számára elérhető utazás és az úticélok védelme között.